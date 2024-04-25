15+ животных с такими эмоциональными мордахами, что им только в кино и играть

Многие животные обладают редким даром — они способны совершенно без слов передавать весь спектр эмоций. Совсем как люди, они не любят быть голодными или испытывают страх, когда видят странного жука. И все эти переживания можно прочитать на их пушистой мордочке в два счета.

Реакция твоей кошки, когда погладил чужого кота и не смог это скрыть

«Кот сражался с пчелой. Угадайте, кто проиграл»

Что ж, это был явно не день пчелы. © SnooBunnies7461 / Reddit

«Мужа 2 дня не было дома, а сегодня он вернулся. Вот как наша кошка смотрела на него, пока он спал»

«Реакция моей кошки, когда я перестал чесать ей пузико»

«Моя девушка прислала мне фото нашего кота с подписью „Он понюхал твои штаны“»

«Лолита моя первая собака. И это ее первая ночь дома»

«Орео только что проснулся. Кажется, он разочарован тем, что миска все еще пустая»

«Вот как наша кошка смотрит на моего мужа. Чувствую себя пятым колесом»

«Реакция моего кота на моль»

«Вы только посмотрите на мордочку моей крыски после того, как я угостила ее макарониной»

«Рози всегда начинает улыбаться, когда волнуется»

«Наш По усовершенствовал своей взгляд превосходства»

«Завели котенка, и одна из наших кошек очень недовольна»

«Я случайно разбудил его, когда пошевелил ногами. Он: „Да как ты посмел?!“»

«Каждый раз, когда я ухожу на работу, меня провожает этот взгляд»

«Кажется, моему коты не особо нравятся лисы»

© Agent4777 / Reddit Евга 18 минут назад Конечно. Так то лиса и схарчить может . Как раз недавно ребёнку читала про кота Оту, которого в лес на ПМЖ вывезли, так там самые страшные случаи как раз с лисой были - - Ответить

«Я просто немного запоздал с его завтраком, а он устроил драму»

«Я чихнул, и моему котенку это показалось отвратительным»

«Кажется, ему не очень понравилось ходить к ветеринару»

«Принесли домой котенка. Реакция кошки бесценна»

Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.