20+ животных, которые обладают такой внешностью, что невольно задаешься вопросом: «А они точно настоящие?»

Герои этой подборки — обладатели нетипичного облика. Над кем-то «пошутила» генетика, кто-то приобрел необычный вид из-за болезни или травмы. Но обаяние каждого из этих особенных малышей согревает не хуже кружки горячего шоколада.

«Мой пес полностью сменил цвет за 2,5 года»

«Он выглядит ненастоящим»

© No_Secretary8854 / Reddit MelantoMania 2 часа назад Она, она, блин! Рыжий с черным может сочетаться только на кошках, вероятность кота с таким окрасом ноль целых хрен десятых... И то, бедняга будет стерильным - - Ответить

Такое впечатление, что в тот день когда его собирали, закончились все подходящие запчасти. © Any-Mathematician946 / Reddit

Этот пес похож на девочку из фильма «Звонок»

«Моя малышка с множеством пальчиков»

«Мой кролик так скакал на диване, что наэлектризовался»

«Кошка моей сестры потеряла верхние клыки и теперь ее мордочка выглядит так»

«Странно, что собака моего друга еще не стала мемом»

«Он обычный дворовый кот, но меня постоянно спрашивают какой он породы и где я его взял»

«Моему коту не нравится новая компьютерная игра»

«Я нашел огромного лунного мотылька»

Когда я увидел этого мотылька впервые, решил, что это фотошоп. © HoonterMustHoont / Reddit

«Что-то пошло не так во время купания и, кажется, она растянулась»

А вот ящерица с двумя хвостами

«У моего кота 26 пальцев (у обычных котов их 18)»

Кот с усами как у Эркюля Пуаро

Песик по кличке Туна, ставший известным мемом и интернет-знаменитостью

«Иногда я задаюсь вопросом: может быть, моя кошка просто новый вид животного?»

«У моего кота секторная гетерохромия (разнообразная окраска участков одного глаза)»

«Этого мотылька я нашел на своем окне прошлой ночью. По фотографиям в интернете я понял, что это розовая кленовая моль»

До того как прочитала, что это мотылек, я решила, что это глиняная фигурка принцессы Пич. © Cpool214 / Reddit

«Мой котик по кличке Зорро»

«У собак моей сестры одинаковые глаза»

У этих собак на двоих 2 голубых глаза и 2 карих, но это выглядит не так, как вы можете подумать. © NomenNescio13 / Reddit

«Мой 4-летний тонкохвостый лазающий полоз по имени Сатурн»

Я думал, что это 2 разные змеи, пока не прокрутил фото до конца, чтобы увидеть полную картину. Невероятно. © Noodleswithhats / Reddit

«У бездомной кошки, которая живет рядом с моим домом, на спине сердечко»

Рисунок на спине этой бабочки, найденной в Коста-Рике, похож на снеговика

«У моего корниш-рекса глаза разного цвета»

Красочная гусеница, найденная на севере Италии

Ух ты! Я думал, что это кусок шнура. © KilroyCollins / Reddit

«Луна — кошка породы ликой»

Это, вероятно, самая страшненькая кошка из тех, что я когда-либо видел. И мне она так нравится, что я бы взял ее себе. © clausio02 / Reddit