20+ животных, которые обладают такой внешностью, что невольно задаешься вопросом: «А они точно настоящие?»
Герои этой подборки — обладатели нетипичного облика. Над кем-то «пошутила» генетика, кто-то приобрел необычный вид из-за болезни или травмы. Но обаяние каждого из этих особенных малышей согревает не хуже кружки горячего шоколада.
«Мой пес полностью сменил цвет за 2,5 года»
«Он выглядит ненастоящим»
Она, она, блин! Рыжий с черным может сочетаться только на кошках, вероятность кота с таким окрасом ноль целых хрен десятых... И то, бедняга будет стерильным
- Такое впечатление, что в тот день когда его собирали, закончились все подходящие запчасти. © Any-Mathematician946 / Reddit
Этот пес похож на девочку из фильма «Звонок»
Мой муд с утра), дайте кофеееее и не говорите со мной, пока не выпью
«Моя малышка с множеством пальчиков»
«Мой кролик так скакал на диване, что наэлектризовался»
«Кошка моей сестры потеряла верхние клыки и теперь ее мордочка выглядит так»
«Странно, что собака моего друга еще не стала мемом»
«Он обычный дворовый кот, но меня постоянно спрашивают какой он породы и где я его взял»
Он НЕ обычный дворовый кот)мощные лапы,кисточки,пачка...примесь мейнкуна (а то и мейнстрим) очевидна
«Моему коту не нравится новая компьютерная игра»
- Это точно кот? © colleenbarnes57 / Reddit
«Я нашел огромного лунного мотылька»
- Когда я увидел этого мотылька впервые, решил, что это фотошоп. © HoonterMustHoont / Reddit
«Что-то пошло не так во время купания и, кажется, она растянулась»
А вот ящерица с двумя хвостами
- Это же покемон! © XenoWolfs / Reddit
«У моего кота 26 пальцев (у обычных котов их 18)»
Кот с усами как у Эркюля Пуаро
Песик по кличке Туна, ставший известным мемом и интернет-знаменитостью
«Иногда я задаюсь вопросом: может быть, моя кошка просто новый вид животного?»
«У моего кота секторная гетерохромия (разнообразная окраска участков одного глаза)»
«Этого мотылька я нашел на своем окне прошлой ночью. По фотографиям в интернете я понял, что это розовая кленовая моль»
Фигасе!!это моль?МОЛЬ?!!!!т.е. когда я говорю,что я моль, я и эту яркую штуку имею ввиду???
- До того как прочитала, что это мотылек, я решила, что это глиняная фигурка принцессы Пич. © Cpool214 / Reddit
«Мой котик по кличке Зорро»
«У собак моей сестры одинаковые глаза»
Прикольно, можно сказать, что в собак разные глаза, и что в собак одинаковые глаза. И то, и то будет правдой). Русский могучий язык
- У этих собак на двоих 2 голубых глаза и 2 карих, но это выглядит не так, как вы можете подумать. © NomenNescio13 / Reddit
«Мой 4-летний тонкохвостый лазающий полоз по имени Сатурн»
- Я думал, что это 2 разные змеи, пока не прокрутил фото до конца, чтобы увидеть полную картину. Невероятно. © Noodleswithhats / Reddit
«У бездомной кошки, которая живет рядом с моим домом, на спине сердечко»
Рисунок на спине этой бабочки, найденной в Коста-Рике, похож на снеговика
«У моего корниш-рекса глаза разного цвета»
Красочная гусеница, найденная на севере Италии
- Ух ты! Я думал, что это кусок шнура. © KilroyCollins / Reddit
«Луна — кошка породы ликой»
- Это, вероятно, самая страшненькая кошка из тех, что я когда-либо видел. И мне она так нравится, что я бы взял ее себе. © clausio02 / Reddit
«У моей кошки просто колдовские глаза. Ей 22 года, и я уверена, что эта ведьмочка будет жить вечно»
Какого-то фантастического злодея напоминает. Ребят, кто помнит, у кого такие глаза были? Вертится в мозгу
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Комментарии
Вoдa зaкипeлa, и я пpинялaсь oбдирaть шкypки с сcoсисок.
– Едaууу… – мечтaтельно протянул из-под моих ног кот, и с нaдеждой добaвил: – Дaуууушь?
Непонятно, что нa меня нaшло – вероятно, жaрa, – но я сaмурaйским удaром отрубилa целых полсосиски и бросилa в толстую рыжую морду, изможденную кормaми премиум-клaссa.
Кот тщaтельно обнюхaл подaчку и устaвился нa меня честными оливковыми глaзaми.
– Погреууууть… – зaстенчиво скaзaл он.
Обругaв привередливую твaрь, я подобрaлa и вымылa полусосиску, и зaкинулa в кипяток к остaльным.
– Нa, жри, гурмaн!
Нa этот рaз кот нюхaл полусосиску с кудa большим интересом и дaже пaру рaз лизнул, после чего сновa устремил нa меня предaнный взгляд:
– Поломaуууть!
– Дa ты офигел, скотинa! – возопилa я, и в следующий момент кот с зaдрaнным хвостом ускaкaл по коридору, по-ниндзьячи оттaлкивaясь лaпaми от стен нa поворотaх, a вслед ему пулей просвистелa полусосискa. Онa в поворот, увы, не вписaлaсь, и остaлaсь лежaть нa полу.
Когдa все зaтихло, кот осторожно высунул из-зa углa усaтое рыло. – Неууурвы? – сочувственно поинтересовaлся он, подобрaл полсосиску и унес трaпезничaть.
Ольгa Громыко
кот с желто-голубыми глазами очень понравился! прямо как песчаный пляж у моря...