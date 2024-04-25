20+ животных, которые обладают такой внешностью, что невольно задаешься вопросом: «А они точно настоящие?»

2 часа назад

Герои этой подборки — обладатели нетипичного облика. Над кем-то «пошутила» генетика, кто-то приобрел необычный вид из-за болезни или травмы. Но обаяние каждого из этих особенных малышей согревает не хуже кружки горячего шоколада.

«Мой пес полностью сменил цвет за 2,5 года»

«Он выглядит ненастоящим»

MelantoMania
2 часа назад

Она, она, блин! Рыжий с черным может сочетаться только на кошках, вероятность кота с таким окрасом ноль целых хрен десятых... И то, бедняга будет стерильным

-
-
Ответить
  • Такое впечатление, что в тот день когда его собирали, закончились все подходящие запчасти. © Any-Mathematician946 / Reddit

Этот пес похож на девочку из фильма «Звонок»

«Моя малышка с множеством пальчиков»

«Мой кролик так скакал на диване, что наэлектризовался»

«Кошка моей сестры потеряла верхние клыки и теперь ее мордочка выглядит так»

«Странно, что собака моего друга еще не стала мемом»

«Он обычный дворовый кот, но меня постоянно спрашивают какой он породы и где я его взял»

Lilit1313
1 час назад

Он НЕ обычный дворовый кот)мощные лапы,кисточки,пачка...примесь мейнкуна (а то и мейнстрим) очевидна

-
-
Ответить

«Моему коту не нравится новая компьютерная игра»

«Я нашел огромного лунного мотылька»

«Что-то пошло не так во время купания и, кажется, она растянулась»

А вот ящерица с двумя хвостами

«У моего кота 26 пальцев (у обычных котов их 18)»

Кот с усами как у Эркюля Пуаро

Песик по кличке Туна, ставший известным мемом и интернет-знаменитостью

«Иногда я задаюсь вопросом: может быть, моя кошка просто новый вид животного?»

«У моего кота секторная гетерохромия (разнообразная окраска участков одного глаза)»

«Этого мотылька я нашел на своем окне прошлой ночью. По фотографиям в интернете я понял, что это розовая кленовая моль»

Lilit1313
1 час назад

Фигасе!!это моль?МОЛЬ?!!!!т.е. когда я говорю,что я моль, я и эту яркую штуку имею ввиду???

-
-
Ответить
  • До того как прочитала, что это мотылек, я решила, что это глиняная фигурка принцессы Пич. © Cpool214 / Reddit

«Мой котик по кличке Зорро»

«У собак моей сестры одинаковые глаза»

Криптозоолог мамкин
2 часа назад

Прикольно, можно сказать, что в собак разные глаза, и что в собак одинаковые глаза. И то, и то будет правдой). Русский могучий язык

-
-
Ответить
  • У этих собак на двоих 2 голубых глаза и 2 карих, но это выглядит не так, как вы можете подумать. © NomenNescio13 / Reddit

«Мой 4-летний тонкохвостый лазающий полоз по имени Сатурн»

  • Я думал, что это 2 разные змеи, пока не прокрутил фото до конца, чтобы увидеть полную картину. Невероятно. © Noodleswithhats / Reddit

«У бездомной кошки, которая живет рядом с моим домом, на спине сердечко»

Рисунок на спине этой бабочки, найденной в Коста-Рике, похож на снеговика

«У моего корниш-рекса глаза разного цвета»

Красочная гусеница, найденная на севере Италии

«Луна — кошка породы ликой»

  • Это, вероятно, самая страшненькая кошка из тех, что я когда-либо видел. И мне она так нравится, что я бы взял ее себе. © clausio02 / Reddit

«У моей кошки просто колдовские глаза. Ей 22 года, и я уверена, что эта ведьмочка будет жить вечно»

Если эта подборка подняла вам настроение, то смело кликайте на похожие статьи и улыбка не будет покидать вас весь день.

Фото на превью Octo13_Meg / Reddit

Комментарии

Уведомления
Svetlana Svetlana
1 час назад

Вoдa зaкипeлa, и я пpинялaсь oбдирaть шкypки с сcoсисок.
– Едaууу… – мечтaтельно протянул из-под моих ног кот, и с нaдеждой добaвил: – Дaуууушь?
Непонятно, что нa меня нaшло – вероятно, жaрa, – но я сaмурaйским удaром отрубилa целых полсосиски и бросилa в толстую рыжую морду, изможденную кормaми премиум-клaссa.
Кот тщaтельно обнюхaл подaчку и устaвился нa меня честными оливковыми глaзaми.
– Погреууууть… – зaстенчиво скaзaл он.
Обругaв привередливую твaрь, я подобрaлa и вымылa полусосиску, и зaкинулa в кипяток к остaльным.
– Нa, жри, гурмaн!
Нa этот рaз кот нюхaл полусосиску с кудa большим интересом и дaже пaру рaз лизнул, после чего сновa устремил нa меня предaнный взгляд:
– Поломaуууть!
– Дa ты офигел, скотинa! – возопилa я, и в следующий момент кот с зaдрaнным хвостом ускaкaл по коридору, по-ниндзьячи оттaлкивaясь лaпaми от стен нa поворотaх, a вслед ему пулей просвистелa полусосискa. Онa в поворот, увы, не вписaлaсь, и остaлaсь лежaть нa полу.
Когдa все зaтихло, кот осторожно высунул из-зa углa усaтое рыло. – Неууурвы? – сочувственно поинтересовaлся он, подобрaл полсосиску и унес трaпезничaть.

Ольгa Громыко

-
-
Ответить

Похожее