12 чудаковатых новогодних традиций, которым следуют люди с разных концов света

Люди по всему свету придумали огромное количество самых разнообразных традиций. Но именно Новый год наполнен невероятной россыпью символических действий, направленных на привлечение удачи и счастья в ближайшем будущем. В некоторых странах новогодние и рождественские традиции настолько необычны, что хочется на них посмотреть и спросить: «Как вы до этого додумались?» В нашей подборке — несколько чудаковатых примеров того, как люди встречают Новый год.