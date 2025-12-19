"Йевльский козел" - хорошее определение для любого подгулявшего гостя)
12 чудаковатых новогодних традиций, которым следуют люди с разных концов света
Люди по всему свету придумали огромное количество самых разнообразных традиций. Но именно Новый год наполнен невероятной россыпью символических действий, направленных на привлечение удачи и счастья в ближайшем будущем. В некоторых странах новогодние и рождественские традиции настолько необычны, что хочется на них посмотреть и спросить: «Как вы до этого додумались?» В нашей подборке — несколько чудаковатых примеров того, как люди встречают Новый год.
- В Бразилии на Новый год одеваются в белую одежду, которая символизирует удачу. По возможности, бразильцы смотрят новогодний салют на пляже, а потом приступают к особенному ритуалу. Они заходят в море и перепрыгивают через семь волн, бросая в воду цветы и загадывая заветные желания. После этого нельзя разворачиваться спиной к морю, пока не выйдешь на сушу — так можно накликать беду. Некоторые позже еще зажигают свечи и ставят их в песок, или кладут цветы и украшения в мини-лодочки и пускают их в море, в надежде взамен получить удачу и успех в наступающем году.
- В Шотландии встреча Нового года растягивается на три дня и называется Хогманай. 30 декабря проходит шествие с традиционными волынками и барабанами, а также факелами. Кроме того, специально обученные профессионалы раскручивают над собой огненные шары и забрасывают их в море — по давним поверьям, так можно изгнать злых духов.
А забавная часть Хогманая — это так называемый first-footing, что можно перевести как «первый перешагнувший». Для шотландцев очень важно, чтобы после наступления нового года первым порог их дома перешагнул гость с определенным набором подарков: специально выпеченным хлебом, углем и так называемым «черным пирогом». Считается, что эти дары приносят удачу и задают тон наступающему году. Но есть еще один важный пункт — будет лучше, если первым гостем окажется высокий темноволосый мужчина. Если вы вдруг обладаете этими характеристиками — то станете крайне востребованным в новогоднюю ночь в Шотландии.
- В Германии один из элементов Нового года и Рождества — прием подарков в обувь. Дети выставляют туфлю или сапог за дверь своей спальни и ложатся спать. Если они вели себя хорошо — наутро в обуви будут сладости, а если нет — всего лишь веточка. Считается, что лучше всего для этой цели подходит максимально новая обувь, по возможности, только что из магазина.
- В Каталонии (Испания) существует забавная и странная традиция, в которой главную роль играет бревно. К 8 декабря местные жители изготавливают специальное полое бревнышко с декоративными ножками, лицом и красной шапочкой. К новогодней ночи дети сначала бьют по полену палками под традиционные песни, потом «мирятся» с ним, усаживают на видное место в доме, укутывают одеялом и оставляют возле него еду.
И пока дети спят, родители набивают пустую сердцевину бревна сладостями, конфетами и небольшими подарочками. А утром дети смотрят, как эти угощения вываливаются из полена, как будто оно таким образом «сходило в туалет». Несмотря на некоторую странность, каталонцы очень любят эту свою праздничную традицию.
- В мексиканском Оахаке в 1897 году зародилась необычная традиция. Тогда мэр города к Рождеству призвал всех устроить праздник резьбы по редьке. Мероприятие начинается 23 декабря и называется «Ночь редек». Несмотря на название, фестиваль длится три дня. Участвуют все — от маленьких детей до профессиональных художников. Результаты их трудов выставляются на всеобщее обозрение на главной площади, чтобы народ мог смотреть и любоваться. Некоторые авторы даже продают свои шедевры. Город даже вручает специальный приз автору лучшей скульптуры — примерно $635.
Редьку для фестиваля выращивают специально: она гораздо крупнее и тяжелее обычной магазинной. И она совершенно не предназначена для употребления в пищу — ее изначально считают объектом искусства.
- С 1966 года в шведском городе Йевль под Новый год стали мастерить огромного козла из соломы. Согласно преданиям, такой козел был в свите местного аналога Санта-Клауса — Юлебукка. Йевльский козел выглядит внушительно — его высота может достигать 13 метров, длина — 7 метров.
Но самое необычное в этой традиции то, что местные жители изначально не предполагали (и до сих пор не предполагают), что козел этот по ходу праздников или при встрече Нового года должен сгореть. И все же местные или заезжие гуляки регулярно эту скульптуру поджигали — за историю это случилось уже 39 раз. Один турист из США в 2001 году поджег козла, думая, что это входит в местную традицию, но власти инициативу не оценили и оштрафовали мужчину на $10 тысяч. В 2024 году город пошел на особые меры: вокруг козла установили камеры видеонаблюдения с круглосуточным онлайн-стримом для всех, кто хочет за ним наблюдать. Так скульптуру удалось уберечь.
- В Норвегии считают, что канун Рождества совпадает с приходом злых духов и ведьм, поэтому одна из важных традиций этого времени — спрятать все метлы. Если этого не сделать, то какая-нибудь залетная ведьма может использовать метлу как транспортное средство и испортить погоду. Кроме того, в ходе этого «веселья» метла может поломаться, и для рачительных хозяев это не самая лучшая новость, особенно к Новому году.
- В Японии канун Нового года называется омисока. В это время по всей стране в храмах начинают бить в колокола — 107 ударов звучат до полуночи, и финальный 108-й — сразу после наступления Нового года. Считается, что 108 — это число земных страстей, от которых нужно очиститься каждому человеку.
Но действительно необычная традиция — это рождественский ужин из KFC. Дело в том, что эта сеть фастфуда в 1970-х провела крайне успешную рекламную кампанию с описанием того, что жареная курица является «традиционным семейным праздничным ужином». В итоге японцы вдохновились и устроили невероятные очереди в рестораны KFC под каждый Новый год. Сейчас дело дошло до того, что предзаказы на изготовление праздничных ужинов делаются за несколько недель до Нового года.
- В Дании вечером 31 декабря разворачивается необычное действо, к которому люди готовятся в течение года. Все ненужные тарелки и прочую хрупкую посуду датчане копят, чтобы написать на ней различные пожелания, и в новогоднюю ночь разбить о двери друзей и родственников. Так жители Дании оставляют негативные события в прошлом году и освобождают пространство для нового в наступающем.
- В Колумбии во время боя часов в новогоднюю ночь люди тщательно следят за тем, чтобы у них в карманах и руках были деньги. Считается, что это принесет финансовую стабильность в будущем. Примерно с той же целью колумбийцы украшают новогодний стол двенадцатью колосьями пшеницы — для изобилия и сытости.
Забавный элемент праздника — так называемый «картофельный тест». Под кровать кладут три картофелины: одну полностью очищенную, вторую наполовину очищенную и третью неочищенную. Выбирая вслепую одну из них, человек узнает свою судьбу. неочищенная обещает хороший год, наполовину очищенная — средний, а полностью очищенная может предрекать трудности.
- Мы уже говорили, что в Бразилии особое место в праздновании Нового года занимает цвет одежды. А в некоторых странах Латинской Америки есть аналогичная традиция, только с некоторым подтекстом. Там считается, что на Новый год нужно надеть нижнее белье определенного цвета. Например, в Перу, Чили, Эквадоре и Мексике популярно ношение желтого нижнего белья. В Уругвае, Бразилии и Аргентине оно должно быть розовым — для большей надежды на счастье и удачу в наступающем году. На Филиппинах для этих целей популярна одежда в горошек. А в Италии нижнее белье должно быть красным — этот цвет символизирует процветание еще со времен Древнего Рима. Также итальянцы могут дарить друг другу красное нижнее белье, чтобы «поделиться удачей».
- В Каракасе (Венесуэла) на утро Рождества народ стремится на праздничное собрание. Но не просто стремится, а делает это при помощи роликовых коньков. В итоге для толпы роллеров даже перекрывают улицы, чтобы люди могли спокойно доехать, не пересекаясь с машинами.
Чтобы приобщиться к празднику и всеобщему веселью, сидящие дома дети привязывают к большому пальцу ноги веревочку, и высовывают эту ногу в окно. В таком случае проезжающие мимо роллеры считают своим долгом за веревочку нежно дернуть — чтобы повеселить находящегося на том конце ребенка.
Хотели бы привнести какую-нибудь из этих традиций в свою семью? Делитесь мнениями в комментариях! И почитайте еще одну подборку новогодних обычаев разных стран, вызывающих изумление у наблюдателей.
"А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год! Бомбой ахают бутылки
из окон,
из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни —
устарел, устарел! В ресторане ловят голого.
Он гласит: «Долой невежд!
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд» (c) А.Вознесенский