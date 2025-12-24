Как выглядели бы мультяшные принцы и принцессы, если бы жили в пятиэтажке и ходили на работу
Только представьте, что знатные особы из мультфильмов вдруг оказались в нашем мире. Кем бы они были? Скорее всего, они бы жили как мы — были бы прописаны в типовой двушке или трешке, каждое утро ходили бы на работу и выбирали в магазине помидоры поприличнее. За исключением героини из истории «Принцесса и Людоед» — она бы, скорее всего, училась в школе. Но тоже в самой обычной.
Царевна-Лебедь, «Сказка о царе Салтане»
Забава, «Летучий корабль»
Принцесса, «Принцесса и Людоед»
Принцесса, «Бременские музыканты»
Василиса, «Иван Царевич и Серый Волк 5»
Иван, «Иван Царевич и Серый Волк 4»
Забава, «Три богатыря и Наследница престола»
Принц Леонид, «Три богатыря и Наследница престола»
Иван-царевич, «Царевна-лягушка»
Василиса Прекрасная, «Царевна-лягушка»
Принцесса Варвара, «Бука. Мое любимое чудище»
Князь Гвидон, «Сказка о царе Салтане»
Людмила, «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»
"Постель оставила Людмила
И взор невольный обратила
К высоким, чистым зеркалам;
Невольно кудри золотые
С лилейных плеч приподняла..."
Лилейные плечи сиречь белые. Кудри золотые в комментариях не нуждаются.
Отсюда вопрос - кто это смуглое созданье? Служанка? А где заявленная Людмила?
Принц Георг, «Щелкунчик и волшебная флейта»
Золушка, «Золушка»
Принц, «Золушка»
Как вы думаете, получилось ли у нас создать максимально правдоподобные образы?
