Мы представили, как бы выглядели дети героев любимых сказок. И это чистое очарование

Вот интересно, какими бы получились дети у романтических пар из любимых мультиков? Мы включили фантазию на полную катушку и попросили нейросеть помочь нам в этом. И теперь у нас есть маленькие портреты малышей, которые могли появиться в семьях Белль и бывшего Чудовища, Жасмин и Аладдина и даже Снегурочки и Леля.