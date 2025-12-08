Мы представили, как бы выглядели дети героев любимых сказок. И это чистое очарование
Вот интересно, какими бы получились дети у романтических пар из любимых мультиков? Мы включили фантазию на полную катушку и попросили нейросеть помочь нам в этом. И теперь у нас есть маленькие портреты малышей, которые могли появиться в семьях Белль и бывшего Чудовища, Жасмин и Аладдина и даже Снегурочки и Леля.
Сын Забавы и Вани из мультфильма «Летучий корабль»
Дочь заколдованного принца и Белль из мультфильма «Красавица и чудовище»
Сын Аладдина и Жасмин из мультфильма «Аладдин»
Дочь Рапунцель и Флинна из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»
Сын Анны и Кристофа из мультфильма «Холодное сердце»
Дочь Карла и Элли из мультфильма «Вверх»
Дочь Снегурочки и Леля из мультфильма «Снегурочка»
Дочь принца Эрика и Ариэль из мультфильма «Русалочка»
Так у них и так есть дочь Мелоди. Глаза у неё голубо-бирюзовые и брови не красные.
Сын Эсмеральды и Феба из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама»
Дочь Лингвини и Колетт из мультфильма «Рататуй»
Дочь Руслана и Людмилы из мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»
Сын Ивана-царевича и Василисы Прекрасной из мультфильма «Василиса Прекрасная»
Сын Белоснежки и принца из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»
Дочь Женщины и Мужчины из мультфильма «Дарю тебе звезду»
Только хотела спросить, где кастрюля, как увидела кастрюлю. Маленькая ещё, но сходство налицо )))
Бонус: милый малыш-робот и его родители ВАЛЛ-И и ЕВА из мультфильма «ВАЛЛ-И»
Необычный получился эксперимент. Конечно, с мнением нейросети можно поспорить, но нам кажется, что у нее вышли невероятно милые изображения. А если мы забыли кого-то из ваших любимых персонажей, напишите об этом в комментариях к статье — в следующий раз мы постараемся учесть эти пожелания.
