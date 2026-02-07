16 случаев, когда простая ошибка обернулась такой удачей, какая и не снилась

Случайности любят притворяться мелочами. Казалось бы, ничего особенного: ошибся одной цифрой в номере, застрял в лифте с комодом или просто попал к другому парикмахеру. Но порой такие моменты приводят к неожиданным встречам, крепким бракам и новой карьере. Мы собрали истории о том, как стечение обстоятельств или нелепый промах перевернули все с ног на голову. А наш бонус — о забавной «случайности», которую человек умудрился устроить себе сам.