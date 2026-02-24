20+ кухонь, в которых так тепло и душевно, что из них совсем не хочется уходить

Кухня — это сердце дома, где на свет появляются вкуснейшие блюда, рождаются ароматные запахи, а за столом собирается вся семья. От того, насколько здесь все уютно и с комфортом устроено, во многом зависит и настроение хозяйки, и желание готовить. Мы собрали фото кухонь, которые обставлены и обжиты с такой любовью, что даже через экран ощущается теплая атмосфера.

«У нас самая уютная комната в доме — это кухня!»

Ваша кухня просто восхитительна! В ней царит прекрасная атмосфера, начиная от растений и заканчивая зеленым холодильником и этими милыми светильниками над раковиной! © Imaginary_Attempt_ / Reddit

«Я чистила картошку и вдруг поняла, как прекрасно все вокруг»

«Это моя кухня. Неудивительно, что я люблю готовить, не так ли?»

Боже мой, это так уютно и в то же время роскошно, я в восторге! © Delicate_Bulldozer / Reddit

«Больше никакой унылой серости!»

© MoonKitten2000 / Reddit O_о 2 часа назад Раньше был контраст тёплого и холодного, и серый был не унылый, а как приглушённый голубой. А стало всё тёплое, как будто в тёмных очках ходишь - - Ответить

Так намного уютнее. А как хорош розовый холодильник! © Unknown author / Reddit

«Когда я стою у раковины в лучах заката, мне открывается такой вид»

«Кухня моей бабули»

Это то самое место, где любовь имеет запах и вкус! © KLR650Tagg / Reddit

«У меня всегда стоят комнатные растения и свежие цветы из сада!»

«Мой домик в деревне. Шторы я купила на распродаже старых вещей, а стулья мне и вовсе достались даром»

«В такой обстановке нет ни малейшего шанса испортить еду»

Когда даже отсутствие штор не делает комнату менее уютной

«Я очень люблю растения, и это заметно»

«Моя кухня в лучах утреннего солнца»

Я бы просидела здесь весь день! © GigiWaffles / Reddit

«Сделала ремонт в коттедже. Раньше кухня была шоколадно-коричневой»

Боже мой, холодильник и плита выглядят потрясающе! © HeyBaumeister / Reddit

«Сегодня утром я готовила бекон вот в такой обстановке»

«А это наше пространство для готовки и приема пищи»

«Моя кухня-гостиная. Возле стола — полка с коллекцией кружек. А дисковый телефон я хочу подключить к мобильнику — мне просто нужен адаптер»

Это похоже на кадр со съемочной площадки. © isotr0py / Reddit

«Так выглядит зона отдыха на моей кухне»

«На моей кухне есть уютный уголок для пианиста-любителя (я сыграю, пока вы моете посуду)»

Уютная кухня по-шведски выглядит минималистично, но в этом есть своя прелесть

«Сегодня наш кухонный уголок выглядит особенно уютно»

«Купил свой первый дом пару месяцев назад. Вот кухня»

«Так выглядит наша кухня во второй половине дня»