20+ кухонь, в которых так тепло и душевно, что из них совсем не хочется уходить
Кухня — это сердце дома, где на свет появляются вкуснейшие блюда, рождаются ароматные запахи, а за столом собирается вся семья. От того, насколько здесь все уютно и с комфортом устроено, во многом зависит и настроение хозяйки, и желание готовить. Мы собрали фото кухонь, которые обставлены и обжиты с такой любовью, что даже через экран ощущается теплая атмосфера.
«У нас самая уютная комната в доме — это кухня!»
- Ваша кухня просто восхитительна! В ней царит прекрасная атмосфера, начиная от растений и заканчивая зеленым холодильником и этими милыми светильниками над раковиной! © Imaginary_Attempt_ / Reddit
«Я чистила картошку и вдруг поняла, как прекрасно все вокруг»
«Это моя кухня. Неудивительно, что я люблю готовить, не так ли?»
- Боже мой, это так уютно и в то же время роскошно, я в восторге! © Delicate_Bulldozer / Reddit
«Больше никакой унылой серости!»
Раньше был контраст тёплого и холодного, и серый был не унылый, а как приглушённый голубой. А стало всё тёплое, как будто в тёмных очках ходишь
- Так намного уютнее. А как хорош розовый холодильник! © Unknown author / Reddit
«Когда я стою у раковины в лучах заката, мне открывается такой вид»
«Кухня моей бабули»
- Это то самое место, где любовь имеет запах и вкус! © KLR650Tagg / Reddit
«У меня всегда стоят комнатные растения и свежие цветы из сада!»
«В такой обстановке нет ни малейшего шанса испортить еду»
Когда даже отсутствие штор не делает комнату менее уютной
у меня тоже нет штор на кухне) на окне обеденное место кота и там живет большой фикус) и чудесный вид
«Я очень люблю растения, и это заметно»
«Моя кухня в лучах утреннего солнца»
Это ведь ковёр на столе? Очень исторично. С этой плиткой на полу - прям Вермеер
- Я бы просидела здесь весь день! © GigiWaffles / Reddit
«Сделала ремонт в коттедже. Раньше кухня была шоколадно-коричневой»
- Боже мой, холодильник и плита выглядят потрясающе! © HeyBaumeister / Reddit
«Сегодня утром я готовила бекон вот в такой обстановке»
«А это наше пространство для готовки и приема пищи»
«Моя кухня-гостиная. Возле стола — полка с коллекцией кружек. А дисковый телефон я хочу подключить к мобильнику — мне просто нужен адаптер»
- Это похоже на кадр со съемочной площадки. © isotr0py / Reddit
«Так выглядит зона отдыха на моей кухне»
«На моей кухне есть уютный уголок для пианиста-любителя (я сыграю, пока вы моете посуду)»
Уютная кухня по-шведски выглядит минималистично, но в этом есть своя прелесть
Вот! Вот тут я бы хотела сидеть с книжкой и кружкой чая хоть целый день)
«Сегодня наш кухонный уголок выглядит особенно уютно»
«Купил свой первый дом пару месяцев назад. Вот кухня»
«Так выглядит наша кухня во второй половине дня»
А если вы любите рассматривать нетривиальные фото, то вот вам статья о рукодельных вещицах, сделанных с душой.