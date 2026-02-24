20+ кухонь, в которых так тепло и душевно, что из них совсем не хочется уходить

20+ кухонь, в которых так тепло и душевно, что из них совсем не хочется уходить

Кухня — это сердце дома, где на свет появляются вкуснейшие блюда, рождаются ароматные запахи, а за столом собирается вся семья. От того, насколько здесь все уютно и с комфортом устроено, во многом зависит и настроение хозяйки, и желание готовить. Мы собрали фото кухонь, которые обставлены и обжиты с такой любовью, что даже через экран ощущается теплая атмосфера.

«У нас самая уютная комната в доме — это кухня!»

  • Ваша кухня просто восхитительна! В ней царит прекрасная атмосфера, начиная от растений и заканчивая зеленым холодильником и этими милыми светильниками над раковиной! © Imaginary_Attempt_ / Reddit

«Я чистила картошку и вдруг поняла, как прекрасно все вокруг»

«Это моя кухня. Неудивительно, что я люблю готовить, не так ли?»

«Больше никакой унылой серости!»

2 часа назад

Раньше был контраст тёплого и холодного, и серый был не унылый, а как приглушённый голубой. А стало всё тёплое, как будто в тёмных очках ходишь

«Когда я стою у раковины в лучах заката, мне открывается такой вид»

«Кухня моей бабули»

«У меня всегда стоят комнатные растения и свежие цветы из сада!»

«Мой домик в деревне. Шторы я купила на распродаже старых вещей, а стулья мне и вовсе достались даром»

«В такой обстановке нет ни малейшего шанса испортить еду»

2 часа назад

А цветам над газовой плитой не грустно?
Так красиво, свежо

Когда даже отсутствие штор не делает комнату менее уютной

Наталья Марных
1 час назад

у меня тоже нет штор на кухне) на окне обеденное место кота и там живет большой фикус) и чудесный вид

«Я очень люблю растения, и это заметно»

«Моя кухня в лучах утреннего солнца»

2 часа назад

Это ведь ковёр на столе? Очень исторично. С этой плиткой на полу - прям Вермеер

«Сделала ремонт в коттедже. Раньше кухня была шоколадно-коричневой»

«Сегодня утром я готовила бекон вот в такой обстановке»

«А это наше пространство для готовки и приема пищи»

«Моя кухня-гостиная. Возле стола — полка с коллекцией кружек. А дисковый телефон я хочу подключить к мобильнику — мне просто нужен адаптер»

«Так выглядит зона отдыха на моей кухне»

«На моей кухне есть уютный уголок для пианиста-любителя (я сыграю, пока вы моете посуду)»

Уютная кухня по-шведски выглядит минималистично, но в этом есть своя прелесть

«Сегодня наш кухонный уголок выглядит особенно уютно»

«Купил свой первый дом пару месяцев назад. Вот кухня»

2 часа назад

Так вот для чего просят сделать больше-ещё-больше рабочей поверхности!

«Так выглядит наша кухня во второй половине дня»

А если вы любите рассматривать нетривиальные фото, то вот вам статья о рукодельных вещицах, сделанных с душой.

Фото на превью dependsonthelighting / Reddit

