Мы попросили нейросеть перенести героев известных полотен в нашу повседневность — и вот что получилось
Мы привыкли думать, что герои известных полотен живут какой-то особенной жизнью и совсем не похожи на нас. Но на самом деле между нами нет никакой разницы — кроме того, что их когда-то запечатлели великие художники. Поэтому мы решили оживить этих персонажей с помощью нейросети и сделали нашими современниками. Результат довольно завораживающий.
Жан Огюст Доминик Энгр — «Портрет принцессы де Брольи»
Ян ван Эйк — «Портрет четы Арнольфини»
Джон Сингер Сарджент — «Леди Эгню из Лохно»
Элизабет Луиза Виже-Лебрен, «Автопортрет»
Петрус Кристус, «Портрет девушки»
Рембрандт, «Автопортрет»
Ян Вермеер, «Молочница»
Диего Веласкес, «Менины»
В детстве она была на удивление милой, но глаза навыкате и выпирающая нижняя челюсть уже начали проявляться. Ии изобразил обычную симпатичную девочку
Франц Халс, «Смеющийся кавалер»
Рафаэль, «Портрет Елизаветы Гонзага»
Алонсо Санчес Коэльо, «Дама в меховой накидке»
Сандро Боттичелли, «Портрет молодой женщины»
Фредерик Сэндис, «Елена Троянская»
Так это из за нее Бреда Питта стрелой в пятку убили? Ну а что, красотка - белокожая, с копной рыжих волос, глаза большие. А что художника съела, это ничего, это не страшно)
Густав Климт «Портрет Адели Блох-Бауэр I»
Гюстав Курбе, «Автопортрет»
У вас же даже в копирайте написано "Le Desespere" - Отчаяние. Откуда "Автопортрет"? Да, Густав Курбе изобразил себя, но название картины другое.
Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»
А здесь больше экспериментов с полотнами известных художников: