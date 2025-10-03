Мы попросили нейросеть перенести героев известных полотен в нашу повседневность — и вот что получилось

Мы привыкли думать, что герои известных полотен живут какой-то особенной жизнью и совсем не похожи на нас. Но на самом деле между нами нет никакой разницы — кроме того, что их когда-то запечатлели великие художники. Поэтому мы решили оживить этих персонажей с помощью нейросети и сделали нашими современниками. Результат довольно завораживающий.