Мы попросили нейросеть перенести героев известных полотен в нашу повседневность — и вот что получилось

3 часа назад

Мы привыкли думать, что герои известных полотен живут какой-то особенной жизнью и совсем не похожи на нас. Но на самом деле между нами нет никакой разницы — кроме того, что их когда-то запечатлели великие художники. Поэтому мы решили оживить этих персонажей с помощью нейросети и сделали нашими современниками. Результат довольно завораживающий.

Жан Огюст Доминик Энгр — «Портрет принцессы де Брольи»

Ян ван Эйк — «Портрет четы Арнольфини»

Джон Сингер Сарджент — «Леди Эгню из Лохно»

Элизабет Луиза Виже-Лебрен, «Автопортрет»

Петрус Кристус, «Портрет девушки»

Рембрандт, «Автопортрет»

Ян Вермеер, «Молочница»

Диего Веласкес, «Менины»

O_о
20 часов назад

В детстве она была на удивление милой, но глаза навыкате и выпирающая нижняя челюсть уже начали проявляться. Ии изобразил обычную симпатичную девочку

Франц Халс, «Смеющийся кавалер»

Рафаэль, «Портрет Елизаветы Гонзага»

Алонсо Санчес Коэльо, «Дама в меховой накидке»

Сандро Боттичелли, «Портрет молодой женщины»

Фредерик Сэндис, «Елена Троянская»

La
2 часа назад

Так это из за нее Бреда Питта стрелой в пятку убили? Ну а что, красотка - белокожая, с копной рыжих волос, глаза большие. А что художника съела, это ничего, это не страшно)

Густав Климт «Портрет Адели Блох-Бауэр I»

Гюстав Курбе, «Автопортрет»

MelantoMania
1 час назад

У вас же даже в копирайте написано "Le Desespere" - Отчаяние. Откуда "Автопортрет"? Да, Густав Курбе изобразил себя, но название картины другое.

Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»

