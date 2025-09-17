Мы попросили ИИ «оживить» 15 знаменитых картин, и теперь на них можно смотреть вечно

2 часа назад

Бывает же такое, что глядишь на известные полотна, а они кажутся мрачными, да и скучноватыми. Нам захотелось узнать, как же они будут выглядеть, если добавить в них капельку жизни, веселья и безумия. Сами не ожидали, что так круто получится.

«Звездная ночь» — Винсент Ван Гог

«Отчаяние» — Гюстав Курбе

«Девушка с жемчужной сережкой» — Ян Вермеер

«Утро в сосновом лесу» — Иван Шишкин

«Крик» — Эдвард Мунк

«Царевна Лебедь» — Михаил Врубель

«Черный квадрат» — Казимир Малевич

«Мона Лиза» — Леонардо да Винчи

«Девятый вал» — Иван Айвазовский

«Портрет мадам Муатесье» — Жан Огюст Доминик Энгр

«Спящая цыганка» — Арни Руссо

«Ирисы» — Винсент Ван Гог

«Июньский день» (Лето) — Исаак Левитан

O_о
1 день назад

О эти знаменитые сурикаты русских рощ и полей

-
-
Ответить

«Леди из Шалот» — Джон Уильям Ватерхаус

«Молочница» — Ян Вермеер

