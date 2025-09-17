Мы попросили ИИ «оживить» 15 знаменитых картин, и теперь на них можно смотреть вечно
Бывает же такое, что глядишь на известные полотна, а они кажутся мрачными, да и скучноватыми. Нам захотелось узнать, как же они будут выглядеть, если добавить в них капельку жизни, веселья и безумия. Сами не ожидали, что так круто получится.
«Звездная ночь» — Винсент Ван Гог
© The Starry Night / Vincent van Gogh / Museum of Modern Art / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Отчаяние» — Гюстав Курбе
«Девушка с жемчужной сережкой» — Ян Вермеер
© Girl with a Pearl Earring / Johannes Vermeer / Mauritshuis / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Утро в сосновом лесу» — Иван Шишкин
«Крик» — Эдвард Мунк
«Царевна Лебедь» — Михаил Врубель
«Черный квадрат» — Казимир Малевич
«Мона Лиза» — Леонардо да Винчи
«Девятый вал» — Иван Айвазовский
«Портрет мадам Муатесье» — Жан Огюст Доминик Энгр
«Спящая цыганка» — Арни Руссо
© The Sleeping Gypsy / Henri Rousseau / Museum of Modern Art / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Ирисы» — Винсент Ван Гог
«Июньский день» (Лето) — Исаак Левитан
«Леди из Шалот» — Джон Уильям Ватерхаус
«Молочница» — Ян Вермеер
Эта подборка служит одной цели — подарить вам минутку веселья. И если у нас это получилось, то обязательно загляните и в другие похожие статьи, ведь там тоже есть чем порадовать душеньку:
Фото на превью Mona Lisa / Leonardo da Vinci / Louvre Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image
