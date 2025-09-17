16 человек, которые точно не забудут, как их фото «улучшили» мастера фотошопа

Многие из нас хотя бы раз в жизни пробовали отредактировать свою фотографию: убрать лишний объект с фона, улучшить свет или просто добавить фильтр. Герои нашей статьи обратились за помощью к мастерам фотошопа. Некоторые результаты оказались такими неожиданными, что остается только гадать — смеяться или плакать.

«Мне сделали предложение на пляже! Волнуюсь по поводу своей попы на фото. В купальнике все видно, а я хочу в семейный альбом распечатать это фото. Может кто-нибудь немного его скорректировать?»

«Уберите меня из ванной. Неважно куда, главное, чтобы это выглядело естественно»

«Мой кот думает, что он менеджер. Докажите ему, что он ошибается»

«Сын боялся тролля. Можете добавить его на фотографию?»

Когда просишь убрать с фото «вон того парня»

«Друг заснул во время приготовления сосисок и сжег их все. Мы дико ржали над ним несколько дней»

«Интересно, о чем он задумался?»

«Я думал, что сделаю одну из тех милых фотографий счастливой собаки, но получилось вот это»

«Поменяйте задний план на что-нибудь более интересное для моей дочки в новых сапожках»

«Хотелось бы увидеть себя с волосами»

«Моя невестка сохраняет позитивный настрой несмотря ни на что. Можете помочь ей улыбнуться, заставив ее кататься на чем-нибудь нелепом?»

«Кто-нибудь еще понимает мою задумку?»

«В это дерево ударила молния»

«Кто-нибудь может превратить мою кошку в „Девушку с жемчужной серёжкой“ Вермеера?»

«После операции я шутил, что врачи собираются заменить мне руку. Не могли бы вы помочь? Это для моего племяшки»

Хочу разыграть свою девушкy