20+ реальных фотографий, над которыми будто поработали в фотошопе

В наше время уже ничем не удивишь. Мало того, что наука идет семимильными шагами, так и спецэффектов вокруг уйма. Куда ни глянь, все везде вращается и мерцает. А уж то, что делают некоторые мастера фотошопа со снимками, — это вообще запредельный уровень. И даже немного грустно, что из-за всех этих технологий часто трудно поверить в реальность некоторых моментов. А ведь они есть и заслуживают нашего внимания. Без монтажей, без фотошопов — настоящие фотографии.