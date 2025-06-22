20+ реальных фотографий, над которыми будто поработали в фотошопе
В наше время уже ничем не удивишь. Мало того, что наука идет семимильными шагами, так и спецэффектов вокруг уйма. Куда ни глянь, все везде вращается и мерцает. А уж то, что делают некоторые мастера фотошопа со снимками, — это вообще запредельный уровень. И даже немного грустно, что из-за всех этих технологий часто трудно поверить в реальность некоторых моментов. А ведь они есть и заслуживают нашего внимания. Без монтажей, без фотошопов — настоящие фотографии.
«До сих пор считаю, что это лучший костюм, который я когда-либо делала»
- Мой мозг отказывается верить, что это не фотошоп. Просто нереально. Но едва заметные неточности доказывают, что фото оригинальное. © Operational117 / Reddit
«Не сомневайтесь: это фото настоящее. Если немного постараться, то с бурундуками можно легко ужиться»
«Мои коты сами нарисовали смайлик»
«Нашла этот гриб в своем саду. И нет — это не фотошоп»
«Просто сфотографировал дочь в туннеле. А получилось, будто фотошоп»
«Фотографировала цветок, а в кадр попал кот»
«Лучшее фото моего кота»
«На этой фотографии есть животное. Нет, это не сурок»
- Похоже на поползня. © Mentalfloss1 / Reddit
«Корова. Настоящая»
«Сфотографировал собаку своих родителей. Вышло жутковато»
«Кажется, моя дочь побывала на Луне. На самом деле это в Нью-Йорке»
«Сфотографировал двух котиков со вспышкой»
Ложился спать, все врoде отключил,
Нет для тревоги никакoго повода.
Нo ночью - глядь - и подскочил!
Горит кошачий индикатор голода... )))
«Встретил в коридоре ящерицу со странным окрасом»
«Попросил продавца не смешивать краску, пока не сделаю фото»
«Сделал это фото в начале года»
«Кажется, я сделал самую милую фотографию своего кота»
«Это не картина, а вид из моего окна»
«Просто странный грузовик»
«Это Рэй работает киркой. Фотография вышла странная, но мне нравится»
«Это действительно интересная находка...»
- Это явления называется фасциацией. © whentron / Reddit
«Снимок самолета, пролетающего мимо грозы»
- Как вам удалось сделать такое четкое фото? У меня обычно все размытое в самолете получается. © fujitsoup / Reddit
- Вы снаружи снимали, что ли? © qazesxedcrfvtgbyhnuj / Reddit
«Я сделал эту фотографию призматического горячего источника в свой день рождения»
«Это дерево я сфотографировала во время прогулки»
- Удивительно, что оно вообще стоит. © FlipperBun / Reddit
- Ощущение, что там домики для фей. © sierrahaze90 / Reddit
«Я сделал это фото в пустыне Атакама»
Вот так какая-то мелочь или долгие старания фотографа могут сделать впечатляющие снимки, которым потом не нужно никаких усовершенствований. Еще немного прекрасного можно найти здесь: