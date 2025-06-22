20+ реальных фотографий, над которыми будто поработали в фотошопе

Фотоподборки
2 часа назад

В наше время уже ничем не удивишь. Мало того, что наука идет семимильными шагами, так и спецэффектов вокруг уйма. Куда ни глянь, все везде вращается и мерцает. А уж то, что делают некоторые мастера фотошопа со снимками, — это вообще запредельный уровень. И даже немного грустно, что из-за всех этих технологий часто трудно поверить в реальность некоторых моментов. А ведь они есть и заслуживают нашего внимания. Без монтажей, без фотошопов — настоящие фотографии.

«До сих пор считаю, что это лучший костюм, который я когда-либо делала»

  • Мой мозг отказывается верить, что это не фотошоп. Просто нереально. Но едва заметные неточности доказывают, что фото оригинальное. © Operational117 / Reddit

«Не сомневайтесь: это фото настоящее. Если немного постараться, то с бурундуками можно легко ужиться»

«Мои коты сами нарисовали смайлик»

«Нашла этот гриб в своем саду. И нет — это не фотошоп»

«Просто сфотографировал дочь в туннеле. А получилось, будто фотошоп»

«Фотографировала цветок, а в кадр попал кот»

«Лучшее фото моего кота»

«На этой фотографии есть животное. Нет, это не сурок»

«Корова. Настоящая»

«Сфотографировал собаку своих родителей. Вышло жутковато»

«Кажется, моя дочь побывала на Луне. На самом деле это в Нью-Йорке»

«Сфотографировал двух котиков со вспышкой»

Ирина Александровна
21 час назад

Ложился спать, все врoде отключил,
Нет для тревоги никакoго повода.
Нo ночью - глядь - и подскочил!
Горит кошачий индикатор голода... )))

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«Встретил в коридоре ящерицу со странным окрасом»

«Попросил продавца не смешивать краску, пока не сделаю фото»

«Сделал это фото в начале года»

«Кажется, я сделал самую милую фотографию своего кота»

«Это не картина, а вид из моего окна»

«Просто странный грузовик»

«Это Рэй работает киркой. Фотография вышла странная, но мне нравится»

«Это действительно интересная находка...»

«Снимок самолета, пролетающего мимо грозы»

«Я сделал эту фотографию призматического горячего источника в свой день рождения»

«Это дерево я сфотографировала во время прогулки»

«Я сделал это фото в пустыне Атакама»

Вот так какая-то мелочь или долгие старания фотографа могут сделать впечатляющие снимки, которым потом не нужно никаких усовершенствований. Еще немного прекрасного можно найти здесь:

Фото на превью brodyqat / Reddit

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