15+ человек вспомнили, на какие поступки их когда-то толкала любовь

Любовь заставляет нас делать то, что кажется невозможным. Ради нее мы совершаем безумные поступки, стремясь доказать свои чувства — или спасти то, что дорого. Такая уж она, любовь: когда любишь по-настоящему, других вариантов просто не существует.

  • Я год назад, чтобы вернуть бывшего женатого, безработного, проблемного любовника (но любимого), провернула целую операцию: съездила в путешествие с другим, выложила пост-рассуждение о браке, фотки с подаренным колечком, но на нужном пальце, и загрузила счастливые песенки в плейлисты. И знаете, сработало — заревновал и примчался. А я потом сидела думала, а вот зачем мне это было нужно? © olgakosharnaia
  • Мой парень любит играть в игры, как и многие парни. Недавно я случайно вышла из его игры, которую он долго проходил, не сохранившись. Парень долго обижался на меня, не разговаривал. Мне это надоело, и я спросила: «Что мне сделать, чтобы ты не обижался?». Он в шутку сказал, чтобы я прошла игру до того же места. Ну, а я что? Я села за комп и стала играть, хотя и совсем не умею. Конечно, прошла очень мало, но зато сколько потом ласки и нежности от парня. Говорил, что этим поступком я показала вновь, как сильно люблю его. © Палата ** / VK
  • Я ушла с работы, когда мой муж был вынужден переехать в другую страну. Я хотела быть с ним и не могла даже представить, что мы будем видеться всего несколько дней в году. Возможно, это связано с тем, как меня воспитали. Разлука никогда не была для меня вариантом. Но это оказалось одной из самых больших ошибок в моей жизни. © Anonymous / Quora
  • Просмотрел все сезоны одного популярного сериала на спор за 14 дней, чтобы впечатлить подругу, в которую я влюблен. Впечатлил, но теперь я без работы. © Подслушано / Ideer
  • Мои дедушка и бабушка познакомились 30 декабря. А уже 1 января дедушка привез бабулю знакомить с родителями как свою невесту. Чтобы впечатлить будущих «городских» родственников, бабушка состригла длинную косу и решила покрасить волосы. Уж не знаю, что там была за краска и как долго ее держали, но в родительский дом приехал дедушка и его невеста-фламинго с ярко-розовыми волосами. Обидно только, что все кадры с того знаменательного дня черно-белые. © Подслушано / Ideer
  • Мой старший брат долго добивался одну девушку из очень обеспеченной семьи. Он симпатичный парень, машина, квартира, отличный заработок, но ей, видимо, этого недостаточно. Решил впечатлить ее, пошли в ресторан и при оплате оставил официанту нереально большие чаевые. Такая щедрость ее свалила наповал. Только она не знала, что официант — хороший друг брата и отдал ему эти «чаевые» на следующий день. © Подслушано / Ideer
  • Я был молод! Звонил по телефону своей возлюбленной каждые 60 секунд в течение часа, нет ответа — повторяю. Я думал, что она ответит, как только вернется домой, и я хотел поговорить с ней как можно скорее. К сожалению, она все это время разговаривала по телефону с кем-то другим, получая уведомления о входящих звонках, но просто не отвечала на них. Примерно на 60-й раз она ответила и закричала: «Что?!», а я попытался выкрутиться, как будто это не я звонил ей снова и снова. Конечно, она мне не поверила. Этот случай до сих пор не дает мне спать по ночам, даже спустя 30 лет. © Caitlincxs / Reddit
  • Вспомнила, как в юности мне нравился парень и, чтобы он лайкнул мою фотку, я поехала в другой город и сфоткалась там с достопримечательностью, точно повторив его фотографию, которую он выкладывал, когда ездил туда же. Он лайкнул. © rufiya.28
  • Моя возлюбленная из старшей школы и я переехали в глухую провинцию после колледжа, где мы смогли найти работу. Мы были вместе на протяжении всего колледжа, но решили переехать в сельский городок. Если бы мы не переехали, то жили бы в 3+ часах езды друг от друга. В следующем году мы поженимся! © dcirrilla / Reddit
  • Один из моих бывших парней всегда покупал мне самые продуманные подарки. Он всегда помнил наши разговоры и делал все возможное, чтобы заставить меня улыбнуться. Он потратил 6 месяцев на поиски игрушечного робота, который у меня был в детстве. Он пошел на все, чтобы найти DVD-бокс с сериалом, который я любила в подростковом возрасте. Он мог купить его только для определенного региона, поэтому специально для этого купил мне DVD-плеер. © Unknown author / Reddit
  • Когда мы с мужем еще встречались, мы поехали в Сиэтл. Я люблю поспать подольше, а он — ранняя пташка. Однажды утром он проснулся и пошел в душ, а я еще спала. Я услышала, как включился душ, и вместо того, чтобы спать, быстро собралась и тихо вышла из комнаты. Я побежала за кофе для нас обоих, чтобы удивить его, когда он выйдет из душа. Я стою на улице перед нашим отелем, с кофе в каждой руке, когда вижу, как он идет с другой стороны квартала обратно к входу в отель, тоже с кофе в каждой руке. Мы оба пытались удивить друг друга кофе. Он включил душ, чтобы я не услышала. Но до моих ушей все равно донеслось, как захлопнулась дверь отеля. Мы были на равном расстоянии от входа в отель, когда оба поняла, что происходит. Это действительно было похоже на сцену из романтической комедии. © noshakira / Reddit
  • Каждый уик-энд я ездил 8 часов в одну сторону, чтобы навестить свою девушку после того, как она переехала. Это было 12 лет назад, а сейчас мы уже 9 лет женаты. © jstikk / Reddit
  • В один четверг после работы мои мысли были заняты моим парнем, который работал на другом острове, расположенном в часе езды на пароме. Несколько дней назад мы поссорились по телефону, и я очень по нему скучала. По дороге домой в автобусе я решила, что мне нужно увидеться с ним. Я позвонила в отель на острове и забронировала номер на ночь, затем пошла купить билет на паром и купила обратный билет на последний рейс в тот день, который должен был отправляться через 30 минут. Когда я добралась, то позвонила своему парню и сказала, что я там. Он был шокирован, но согласился встретиться со мной в отеле, и когда мы увидели друг друга, все заботы и ссоры как будто растаяли. Мы провели ночь вместе, разговаривая и смеясь, и в конце концов помирились. Оглядываясь назад, я до сих пор не могу поверить, что поступила так импульсивно во имя любви. Столько всего могло пойти не так, и хотя мы больше не вместе, я ни о чем не жалею. © Islandelle / Reddit
  • Когда мой отец учился на юриста, моя мама надела костюм гориллы и без предупреждения ворвалась в его класс. Затем она встала перед всеми и спросила, где мой отец — он сидел впереди, совершенно потрясенный. Мама подарила ему коробку конфет, сказала, что любит его, поцеловала его на глазах у всего класса, а затем ушла. © montanachill / Reddit
  • Я заново выучила всю алгебру и основы математического анализа. Это было частью моей специальности «Бизнес» в университете, который я посещала в Канаде, чтобы жить со своим будущим мужем. В самые тяжелые дни я буквально говорила себе, что делаю это для него. © beautitan / Reddit
  • Я самый сложный пациент на планете. Терпеть не могу ходить по врачам, стоматологам, терапевтам и т. д. Не потому, что боюсь лечения, а потому, что я страшный трудоголик и не выношу ожидания. Мне нужно чем-то заниматься. Было несколько случаев, когда у меня поднималась температура, и моя жена умоляла меня обратиться в скорую помощь. Я упрямо отказывался, всегда настаивая, что мне нужен отдых, и обычно был прав. Но однажды ночью у меня очень сильно поднялась температура. Я все еще хотел подождать до утра, чтобы нам не пришлось сидеть в приемном покое. Моя жена была категорически против. Она тащила меня в приемный покой посреди ночи и сидела со мной на неудобном стуле более 13 часов, пока они пытались выяснить, что со мной не так. Оказалось, что у меня было очень опасное, но вполне излечимое заболевание. Я все еще жив благодаря ей. © Unknown author / Reddit
  • У моей бывшей девушки никогда раньше не было украшений с бриллиантами, поэтому я заказал для нее пару сережек с бриллиантами весом 2 карата, но она рассталась со мной, прежде чем я успел их ей подарить. © Unknown author / Reddit
  • Полгода встречался с девушкой младше себя. Всё было серьёзно: хорошая работа, своё жильё, никаких вредных привычек, ни разу не изменил, даже в мыслях не было — зачем предавать человека, которого любишь? Ради неё удалил соцсети, чтобы не давать поводов для ревности, показать, что для меня есть только она. Предложил съехаться. Думал, будет любовь, уют, семья. Но вместо этого начался ад. Ссоры, манипуляции, провокации. Любое мнение, отличное от её, — скандал. Любое слово не так — скандал. В итоге разошлись, хотя не надо было так долго тянуть с этим решением. © Палата ** / VK
  • Мой муж сказал мне, что потерял обручальное кольцо, поэтому я пошла и потратила все свои сбережения, чтобы купить ему новое, и выгравировала имена наших детей на внутренней стороне. Через несколько дней после того, как он потерял кольцо, был его день рождения. Я завернула кольцо и подарила ему, но он не открыл подарок, а прочитав открытку, сказал мне, что больше не любит меня и хочет развода. Я не могу вернуть кольцо, потому что на нем выгравированы имена. © Unknown author / Reddit
  • Побрился наголо. В старшей школе девушка, в которую я был безумно влюблен, сказала мне, что мне пойдет полностью бритая голова (волосы у меня и так были довольно короткие). Я пошел домой и побрился так, что стал похож на мистера Клина, а на следующий день пришел в школу, и она даже не заметила. © TheKidinGreen / Reddit

А на какие поступки вас толкала любовь? Расскажите нам об этом в комментариях!

