17 историй про общение с бывшими, после которых четко понимаешь фразу «цирк уехал, а клоуны остались»

Дама, которая встречалась со скрягой, очень странная. Нафuга встречалась-то? Про любовь ни слова... Но если, допустим, он потрясающий любовник и ей этого достаточно, то какая разница, кто платит за еду и бензин? А если ей отношений хотелось, так ведь заранее очевидно было, что для этого он не годится.