17 историй про общение с бывшими, после которых четко понимаешь фразу «цирк уехал, а клоуны остались»
Первая влюбленность похожа на розовые очки — когда мир кажется идеальным. Но когда они спадают, мы с удивлением разглядываем партнера и думаем: «И что я нашла в этих отношениях?» Расставание становится неизбежным, а былые чувства превращаются в пикантные истории для соцсетей. Читаешь такие откровения и только головой качаешь от изумления.
- Отчим после развода очень редко виделся с моим братом (своим сыном). В его сознании брат, видимо, оставался третьеклассником, которым он был на момент его ухода. У нас в квартире остались какие-то его не очень нужные вещи. А когда собирались переезжать, мама позвала его забрать. И вот он приезжает, видит в прихожей мужские ботинки огромного размера и начинает на маму наезжать, что она нашла себе мужика и вообще ветреная женщина, смеет о личной жизни думать. Из комнаты вышел почти двухметровый брат-одиннадцатиклассник и сказал, что ботинки его, а за маму он и сам постоять может. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший муж сказал, что даст мне шанс и позволит мне быть его любовницей, но сначала я должна найти ему кого-то на роль «основной девушки», чтобы он снова не захотел быть со мной. Как это вообще понять? © Unique-Diamond4293 / Reddit
- Я обожаю камни. Любые: самоцветы, куски породы, окаменелое дерево, гальку, даже щебень из водоемов, красиво покрытый разводами тины. Привожу по камушку из любого нового места, куда забрасывает жизнь. Также прошу друзей о камне, если они куда-то едут. Был у меня зарождающийся роман, полтора месяца ванили, все такое. Он едет в командировку, прошу привезти камень. На что он выпучил глаза и заорал: «Мы не настолько близки для таких дорогих подарков!» Думал, что ювелирку прошу. Больше не виделись. © Подслушано / Ideer
- При разводе выкупила долю мужа в нашей квартире. Живу не тужу, плачу ипотеку, никого не трогаю. И тут начинаются какие-то нападки от его родни и друзей, что я халявщица, квартиру оттяпала. Оказалось, бывший всем навесил лапшу, что благородно оставил мне квартиру, а сам взял ипотеку с нуля и теперь перебивается с хрена на редьку. Все заткнулись, когда я спросила, какого фига я тогда ипотеку за его долю плачу. Зато он теперь мне грозится судом, что я персональные данные его распространила, рассказав про ипотеку. Как хорошо, что мы развелись... © Подслушано / Ideer
- Мой бывший появился у моей двери месяцев через пять после нашего расставания. Он хотел рассказать мне, как вступил в группу, где соревнуются в скоростной сборке кубика Рубика. Затем он быстро собрал кубик прямо при мне и заявил: «Бам! Вот чего ты лишилась!» У меня действительно не нашлось, что ответить, и я просто стояла в дверях и смотрела ему вслед. © Zanooka / Reddit
- Сам он мог спокойно купить себе новый телефон последней модели, позволить отпуск в жарких странах. А мне, если мы что-то праздновали вместе и заказывали еду, можно было заказывать еду только по акции. Посмела как-то захотеть блюдо без скидки — у него глаза так закатились, что, наверное, даже провернулись на 360°. Рассталась с этим скупердяем. © Meta1Barbie / Pikabu
- Познакомилась с молодым человеком, сходили на пару свиданий, затем он на месяц улетел в столицу. Во время его путешествия общались, я помогала организовать маршруты, подсказывала, куда съездить. Каждый день писал, что соскучился и хочет меня увидеть. Вернулся, я накрыла шикарный стол. А он привез мне коробку конфет, но перед свиданием зашел к родственникам и отсыпал им большую часть. Осталось 3 конфетки из 30-ти. Я его выпроводила вместе с этой коробкой. А вот мои родители остались довольны — им еды в контейнерах перепало, как на Новый год. © rmrWh1te / Pikabu
- К 25 годам я начала хорошо зарабатывать. Решила на день рождения порадовать себя походом в известный театр. Давно хотела, но муж считал, что траты должны быть практичными. Например, на холодильник, бензопилу, спиннинги или машину. Купила билеты для себя, мужа и моей мамы. Муж, по его словам, балет любил, но бухтеть начал еще на подходе — далеко от метро, неудобные места, душно, слишком большие антракты, буфет дорогой, а я ему не дала взять с собой бутерброды, да за такие деньги билеты должны были быть в царской ложе... У меня уже слезы стояли в глазах. Даже моя суперделикатная мама воскликнула: «Сережа, ну что ж вы так...» При ней замолк, а дома продолжил отчитывать меня за непрактичность. А, да, это он не ругал меня, а заботился обо мне, чтобы я не тратила зря свои деньги. Это я уже потом поняла, что его самолюбие было задето тем, что я могла взять и купить билеты «из своих карманных», так как зарабатывала в 3 раза больше, чем он. Это был первый шаг к нашему разводу... © MelissaFlorova / Pikabu
- Он занимался бодибилдингом. Мы расстались, не дотянув до брака. Его интересы ограничивались только телом: вся кухня в коктейлях и биодобавках, а грудку куриную я с тех пор не ем. Он даже дорогу в неположенном месте переходил со словами: «Что, не видят, кто идет?» © Unknown author / Pikabu
- Был у меня один «пополамщик». Познакомились на сайте и завертелось: начал у меня ночевать и столоваться. Продуктов, правда, не покупал и сказал, что денег мне ни копейки не даст. Но я и сама хорошо зарабатывала. Как-то решили съездить куда-нибудь и договорились, что все траты пополам. В поездке ели в кафе. При оплате раздельного счета он мне говорит: «Мне неловко перед официантами, что ты сама за себя платишь. Давай я, а ты мне потом деньги скинешь». Я начала записывать каждый поход в кафе. По возвращении домой перечисляю ему деньги, а он заявляет, что я специально не все записала, чтобы поесть за его счет! Я докинула ему сумму, которая была сильно больше любых упущенных трат. Если вместе ели пиццу, он спрашивал, не хочу ли я отдать ему деньги за половину. Просил у меня деньги на бензин, ведь едем мы вместе, а я не плачу! Когда стали жить вместе, то питались раздельно, каждый за свой счет. Он заказывал дорогую доставку еды, но порции были большие, и он испорченное выбрасывал, иногда целыми упаковками. А тут подходит ко мне и говорит: «Я все сам не съедаю, кушай». А потом удержал-таки деньги за подъеденые мной порции! © MonkeyIQuest / Pikabu
- У меня была красивая первая любовь. Но он просто слился за месяц до свадьбы. Через год я вышла за другого. И вот как-то в соцсети мне приходит сообщение: «Милая, как ты?» Я офигела. Но самый сок в том, что прошло 28 лет! Предлагал все забыть и начать все сначала. © Подслушано / Ideer
- В апреле говорю мужу, что надо купить сыну обувь на весну. Приходит с работы, хвастается новыми наручными часами. Занял денег у начальницы. Сказал, что сделал себе подарок как бы от меня, ведь скоро наша годовщина. Мне он ничего дарить не собирался, денег же нет. В июле подала на развод. Сейчас я работаю, ипотеку взяла. Сын одет, обут, сыт. © Galochka1704 / Pikabu
- Полгода назад меня бросил парень. Точнее, он меня везде заблокировал, не выходил на связь, игнорировал. Я горевала, ревела, переживала. Было особенно больно оттого, что вместо нормального расставания меня кинули. Но время идет, и вот мне приглянулся другой. Вчера я выложила в соцсетях наше общее фото со свидания. Сегодня бывший мне написал. Оказывается, его игнор был проверкой, буду ли я сидеть, плакать и ждать. Еще полгода потерпела бы, и он меня обязательно взял бы замуж, но теперь он видит, какая я... Я уже час сижу и офигеваю. © Подслушано / Ideer
- У знакомой муж долго не работал, она трудилась одна, откладывала деньги. Потом он сказал, что устроился на работу и уехал в командировку, взяв ее накопления. Вернулся через 2 недели без денег. Накопления потратил, а с зарплатой, мол, прокатили. А через некоторое время выяснилось, что ездил он не в командировку, а с другом на море отдыхать на 2 недели. А она тут в это время пустые макароны жевала. Но ведь он мужик, он устал, ему надо было развеяться. © BigAngryCat / Pikabu
- Я работала на сменах по 14 часов, заканчивала высшее и курсы дополнительного образования. Расходы делили пополам. Я считала себя ужасно прогрессивной и думала, что это честно. Приходила домой, стирала его одежду вручную (стиральной машины не было), готовила и убирала. И однажды в свой выходной я наготовила еды и ушла на следующий день на смену. Вернулась около полуночи, а дома жрать нечего. Совсем. Мой мужчина просто все съел и уехал на выходные к друзьям тусить. Время полночь, магазины не работают, доставок тогда никаких не было, да и денег на них не было. Я чуть ли не плакала в трубку, когда ему звонила. А он психанул, что я такая несамостоятельная и могла бы уж как-то сама решить вопрос со своим ужином. © Unknown author / Pikabu
- Мне 45 лет, замужем, дети есть. Звонит бывший, с которым 20 лет назад расстались, и говорит: «Забыть тебя не могу, скучаю очень!» Ага, так скучает, что трех детей «родил». Предложил встретиться — отказалась. И тут он выдает: «Если не хочешь встречаться, тогда давай-ка найди мне такую же, как ты — у меня серьезные намерения!» Я ответила ему, что он уже большой мальчик — пора самому подружек себе искать.
Это жесть какая-то! Вот где он нашел мой телефон? Если бы я сама не поучаствовала в этом шоу, никогда бы не поверила, что такое бывает. © Ирина Сергеевна / Dzen
- Бывший муж моей сестры: 47 лет, уже как 10 лет не работает, сидит дома на диване, а на жизнь ему ежемесячно переводят деньги сестры. Моя сестра, пока была в браке с ним, работала за двоих, но поняла, что толку не будет, поэтому он и бывший. Недавно он впервые за долгое время пошел на пробный день на работу, но отказался от нее, потому что ему выдали форму — красное поло, а красный ему не идет. Как достичь такого пофигизма?! © Подслушано / Ideer
