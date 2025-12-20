Смотря какого возраста ребенок. Потому что уже давно доказано, что птицы - это динозавры. Для детей есть отличные лекции палеонтологов
15 уморительных историй, которые поймут все, кто возился с детьми
У каждого родителя есть в запасе пара-тройка, а то и больше, потешных рассказов о том, как детки что-то учудили. Читая истории наших героев, мы просто не переставали улыбаться, так что уверенны, что и вам они наверняка поднимут настроение. Мы, например, хихикали над маленькой кокеткой из метро и умилялись приключениями игрушки из самолета.
- Был у меня в практике случай. Ребенок не ел мясо. Совсем. На консультации мама говорит: «Вы знаете, мы вчера так смеялись, сын сказал, что будет есть только мясо динозавра». Я нашла гениальный выход — предложила маме купить голень индейки и сказать ребенку, что нашли динозавра специально для него. Ребенок начал есть. © misshamster
- Летал с детьми. Младшая свою игрушку в салоне оставила, а мы этого и не заметили. Стоим, ждем багаж, смотрим, а на ленте прям копия нашего Микки. Я у дочки спрашиваю, мол, а где наш Микки? Оказалось, что она забыла игрушку в самолете, а кто-то подобрал и посадил его на ленту выдачи багажа этого рейса. Радости предела не было у всех. Даже не знаем, кого поблагодарить за такую встречу. © tabakov.v
- Пошел муж укладывать нашу четырехмесячную дочь. Так вот, сижу, смотрю через камеру — муж храпит, ребенок не шевелится. Думаю: «Ого! Уснула без меня даже». Пошла посмотреть, что там у них. Подхожу со спины мужа и вижу картину: муж храпит, а дочь лежит молча с открытыми глазами. Мне кажется, что она немного в шоке. Обычно я ее укладываю, а тут храп. © alina.krauchuk
- Трехлетняя дочка сегодня дает папе грушу: «Папа, поешь!» Он берет у нее грушу, начинает есть. Она, смотря на него с обидой, снова настойчиво: «Папа, поешь!» Он в непонятках, начинает есть активнее. Дочь уже почти в слезах: «Папа! Поешь!» Он ей: «Дочь, да в чем дело, я ем!» А она ему: «Папа, пьинеси нож и поешь мне на кусочки!» © sergeivikhanov
- Звание «Мать года» забираю уверенно! Заказала торт на день рождения дочки, попросила поставить цифру 7. Мне скинули фото — я глянула, все красиво. Забрала, поставила на стол. Дочка задувает свечи, все хлопают, умиляются. И тут муж тихо так спрашивает: «А ты точно помнишь, сколько ей лет? Ей же 8!» © rybakova.kz
- Забирал дочку, 3 года. Идем мимо магазина. Она мне говорит: «Папа, а нам батон дома нужен? Давай батон купим». Мои мысли: «Ребенок батон хочет, какая прелесть». Отвечаю: «Конечно, давай купим». Заходим, беру батон, расплачиваюсь, в этот момент дочка говорит: «Папа, смотри какие чупа-чупсы красивые!» И тут я понимаю, как меня легко развели. 3 года женщине! Три! © archer_sv
- Моя племянница в 3,5 годика жаловалась маме: «Мамочка, я плохо спала. Мне что-то грустное снилось, но я не запомнила». И так она говорила несколько дней... И вот на днях заявляет: «Мне опять снился этот сон и я запомнила, что там было. Мне всю ночь снилась сумочка. Ты мне ее купила и я счастливая с ней ходила. Я ночью просыпаюсь, а сумочки нет. Вот поэтому я плохо сплю». В общем, через день у этой маленькой манипуляторши сумка была. © annadm888
- Сегодня у моей двухгодовалой дочки было первое путешествие в метро. Переживала, что испугается и начнет плакать, но нет, все обошлось. Сидим мы, значит, а напротив парень с девушкой. Дочка и глазки строит, и ладошку протянет, чтобы «дать пять», и песни петь ему начала... Девушка хохотала в голос, а потом выдала, мол, чего тушуешься, смотри какая девочка, знакомься давай, и теща ничего, молодая, симпатичная будет. Весь вагон уже хихикал вполголоса, когда моя мамзель, серьезно смотря на парня, громко крикнула: «Смотли», — и засунула палец в нос. Моя мастерица флирта. © Мамдаринка / VK
- Пришли с дочерью к стоматологу в новую клинику. Я немного переживала, а дочь наоборот держалась. Зашли в кабинет, она быстро уселась в кресло и сказала, что ничего не боится, поэтому сюсюкаться с ней не надо. Все улыбнулись, помощница стоматолога спросила, какой мультик включить, на что дочь спокойно ответила: «Мультики не надо, давайте музыку лучше. Можете включить Моцарта, я еще спокойнее буду». Кажется, не только ребенку все понравилось, она там всем сердца поразбивала... © Мамдаринка / VK
- Сегодня дочь снова победила меня в диалоге:
— Папа, покатай меня на плечах.
— Доча, я устал после тренировки.
— Ты вообще зачем на эти тренировки ходишь, если слабый такой стал? © askhat_ibitanov
- Моя мама любит рассказывать, что в детстве я очень серьезно отчитала мужчину за попытку перейти дорогу, не держась за руку своей мамы. Он был взрослым и не знал пожилую женщину, стоявшую рядом, но они послушно взялись за руки и перешли дорогу вместе. Я сказала ему, что он молодец. © Valuable****9 / Reddit
- Прихожу за дочкой в садик, а у них там трагедия. Стас решил мне нажаловаться, что Ульяна с ним больше не дружит и теперь играет только с Максимом. Мол, повлияйте, мать, на свою ветреную дочь. Спрашиваю Ульяну, чем ей вдруг не угодил Стас. А та говорит: «Мама, он утром принес 3 конфетки. Мне дал только одну, а остальные сам съел! Как можно на мне экономить?!» Согласилась, что никак, и дала добро на дружбу с Максимом. Почувствовала себя тещей из анекдотов. © Мамдаринка / VK
- В очереди на кассе в продуктовом магазине я увидела симпатичного мальчика лет трех, который мне улыбался. Я улыбнулась в ответ, он сказал: «Привет». Я ответила ему тем же, а потом выпалила: «Какой красавчик!» А он такой: «Если придешь ко мне домой, я угощу тебя шоколадкой». Лучшее предложение, которое я когда-либо получала от парня. © MopsyMom / Reddit
- Моя сестра, когда была маленькой, называла свой любимый вид приготовленных яиц «яйца, которые не липнут». Мы понимали, что она имела в виду и не поправляли ее. Однако мама не подумала объяснить это моей тете, когда сестра осталась у нее на ночь. На следующее утро тетя звонит маме в панике. Она готовила разные яичные блюда, потратила кучу яиц, но так и не смогла понять чего хочет ребенок и что это за яйца такие, которые не липнут. После того как мама от души посмеялась, она объяснила, что это обычные вареные яйца. © lizzi6692 / Reddit
- Отправила мужа в магазин за продуктами, а тут дочка просит пряди ей в красный покрасить. Краска-то дома есть, но вот фольга при тщательном поиске обнаружена не была. Ну, думаю, хорошо, что муж еще в магазине. Пишу ему лаконичное СМС: «Купи фольгу для выпекания». Приходит мой благоверный, разбираем сумки, а фольги то нет. Дочка к нему: «Где фольга?» Выясняем, что муж решил вместо нее купить бумагу для выпекания, мол на ней же удобнее печь. Дочка послушала, послушала и томно вздыхая: «Мдааа... мужики», — удалилась к себе в комнату. Мне кажется или главный урок по взаимопониманию полов муж ей преподал сполна? © Не все поймут / VK
Комментарии
Сыну два с половиной. Сегодня во дворе пытался самокатом заехать с дороги на тротуар, там не было спуска. Я ему не помогаю. Нахмурил брови, с серьезным лицом заявил проходящему мимо мужчине: «А почему здесь пандуса нет?!». Я очень смеялась: на мужчине была форма и бейджик, это сотрудник управляющей организации нашей ЖК, они привыкли к претензиям, но не от людей ясельного возраста же😆