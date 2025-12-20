15 уморительных историй, которые поймут все, кто возился с детьми

Сыну два с половиной. Сегодня во дворе пытался самокатом заехать с дороги на тротуар, там не было спуска. Я ему не помогаю. Нахмурил брови, с серьезным лицом заявил проходящему мимо мужчине: «А почему здесь пандуса нет?!». Я очень смеялась: на мужчине была форма и бейджик, это сотрудник управляющей организации нашей ЖК, они привыкли к претензиям, но не от людей ясельного возраста же😆