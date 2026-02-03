10+ случаев, которые прогнали людям сон быстрее любого будильника

Иногда грань между сном и явью становится такой тонкой, что мы начинаем попадать в нелепые ловушки. Проснуться от шевеления подушки, отправить СМС не тому или случайно обнаружить кошку в подушке — это лишь малая часть того, что случается, когда мы теряем бдительность. Приготовьтесь удивляться, сопереживать и, конечно, проверять, кому вы отправили свое последнее сообщение.

  • Как-то накатило вдохновение, написала очень личное сообщение мужу. Но вместо супруга случайно отправила свекрови. Удалить не успела, свекровь тут же ответила, мол, она в непонятках. Сижу вся красная, мечтаю провалиться сквозь землю, как вдруг следом прилетает от нее еще одно сообщение: «Все в порядке. Это полезно. Я рада, что вы нашли друг друга». © o_simple_thing / Reddit
  • Муж иногда разговаривает во сне. Он открывает глаза и начинает будить меня, трясет за плечо, пока я не проснусь, и начинает задавать мне вопросы или что-то рассказывать. Я сама спросонья еще ничего не соображаю, а он спустя пару минут машет на меня рукой, отворачивается и засыпает, а я потом лежу по два часа, ловлю сон. Наутро ничего не помнит.
    Как-то и вовсе разбудил меня под утро с воплем, что нас топит. Вскочил с кровати, оббегает ее, падает на колени и заглядывает под кровать с моей стороны. Я пытаюсь узнать, что он там ищет, на что следует неожиданный ответ: «Я проверяю сингулярность воды под кроватью». И тут я вижу, как он окончательно просыпается. Более изумленных глаз я у него не видела ни до, ни после. Причем про сингулярность воды он вспомнил. После этого поверил, что не дает мне спать. © Сокровенные истории / VK
  • Сегодня проснулась от того, что моя подушка шевелится. Была в недоумении. Как выяснилось, кошка залезла внутрь и, видимо, спала там. © nastik.pushka
  • Пришла к стоматологу на лечение зубов. В процессе уснула и начала храпеть. Сама же от своего храпа проснулась. Когда закончили лечение, он говорит: «В следующий раз запишитесь на два часа — как раз выспитесь». © di.orazaliyeva
  • Проснулась сегодня от слов: «Зай, у нас первая синичка! Иди посмотри!» Вскакиваю, бегу на кухню — и это чувство, как в детстве, будто сейчас чудо увидишь. И видишь! Синичка скачет вокруг кормушки, начинаю скакать и я. Столько счастья от одного простого действия: мы вчера повесили кормушку для птиц на окно. Вроде для птиц, а оказалось — для своей радости. Кошка так вообще с ума сходит от счастья! Синицы ждут, когда сторож покинет пост. © inna_psy_art
  • Проснулась утром и, едва попадая по буквам, написала маме: «Доброе утречко, моя любимая муся». Часам к десяти подумала: странно, что мама так долго не отвечает. Захожу в диалог — а сообщения нет. Думаю, может, дни путаю? Написала заново. А через пару минут моя ученица пишет мне: «Доброе утро». Думаю: чего это она мне с утра пишет перед уроком, отменить хочет? Захожу в диалог и вижу: «Доброе утречко, моя маленькая муся». Ученица в 7 утра прислала домашку, а я спросонья не заметила, что пишу вообще не тому человеку. © bodkhisasha
  • Проснулась из-за того, что услышала, как муж моет собаке лапки и вполголоса объясняет ей, что она самая красивая собака. © yasya_era
Так и есть, наши животные для нас самые лучшие мальчики и девочки.
Я сама не замечаю, но мой муж сказал, что я частенько говорю коту, что он "хороший мальчик" или "кто у нас тут хороший мальчик".

  • Работала до 4 утра, в 7 проснулась, отправила всех в школу и на работу, уснула.
    Просыпаюсь в 11 от звука работающего телевизора. Уговариваю себя, что это сон, но звук не заканчивается. Открываю глаза — телевизор включен. Думаю, может, кот или собака сели на пульт, но пульт высоко. И вдруг понимаю, что у меня в кровати кто-то лежит, укрытый одеялом с головой. Муж на работе, сын в школе. Я так испугалась, что боялась пошевелиться. Оказалось, муж пришел домой на обед и решил досмотреть серию. Включил телевизор, укутался в одеялко и спокойно смотрел. © siniy_son_solnca
  • Друг пытался мне позвонить, но я был в туалете. Хотел написать: «Я в туалете, скоро перезвоню». Открыл сообщения, не проверил, кому пишу, и отправил: «Мне нужно в туалет» своему боссу в мой выходной день. © ******_Phoenix_ / Reddit
  • У меня была долгая ночь, я не ложился спать до 8 утра. Проснулся вечером (это была суббота) и подумал, что уже утро. Начал спешить в душ, собираясь на работу, и запаниковал, думая, что опаздываю. © Unknown author / Reddit
  • Однажды во вторник после школы я заснула во время учебы. На моих часах не указано, утро это или вечер, поэтому, когда я проснулась, на них было просто 6, и я подумала, что уже среда. Поэтому я начала собираться в школу. Мама увидела меня и спросила, что я делаю. Когда я все ей рассказала, она еще больше запуталась, и тогда я поняла, что еще вторник. © Ukiyo1380 / Reddit
  • Проспала на работу. Потому что мне приснилось, что я встала, погуляла с собакой, собралась, поехала и даже приехала. Но, зайдя в кабинет, стала что-то подозревать — и проснулась. Эх, мозг-дружище, вот ты устроил. © hey___jul
  • Сегодня ночью случилось нечто экстраординарное: я проснулась от... смеха! Да, от смеха. Я много раз просыпалась от плача, но от смеха — впервые. Даже помню, что во сне рассмеялась от чего-то смешного. Жаль, шутку не помню — наверное, огонь, раз даже наяву я рассмеялась. © annet_art

