Как изменились 15 киношных пар, благодаря которым мы когда-то поверили в любовь

У старых мелодрам своя особенная атмосфера. Сюжеты старых лент трогают до глубины души, а главные герои так грамотно прописаны, что понимаешь мотивы всех их поступков и хочешь сопереживать. Но круче всего в культовых лентах — талантливая игра актеров, которые буквально влюбляют в себя с первых кадров. В этой статье мы решили узнать, как спустя годы изменились экранные пары из известных мелодрам. Я была рада снова вспомнить своих экранных любимчиков и даже пересмотрела парочку фильмов из этого списка.

Княжна Мэри и сердцеед Григорий Печорин из экранизации «Героя нашего времени» вызывали улыбку на лице, стоило только увидеть их вместе на экране

Актер Игорь Петренко стал более брутальным, а от новых фотографий Евгении Лозы невозможно оторвать взгляда.

А вы помните, как мы плакали у экранов из-за первой несчастной любви Аче и Баби в фильме «Три метра над уровнем неба»?

Тогда актеры были совсем юными и только начинали свою карьеру на экране. Теперь они повзрослели, и кажется, что с каждым годом только хорошеют.

В конце 90-х годов мы, затаив дыхание, наблюдали за трогательными чувствами молоденькой Джейн и юнкера Андрея Толстого в фильме «Сибирский цирюльник»

Прошло уже много лет, актеры сильно изменились, но не потеряли своего обаяния и той самой искры в глазах.

Жгучая пара Кармелиты и Миро из «Кармелиты» успела покатать нас на эмоциональных качелях за два сезона сериала

Ощущение, что время не властно над Юлией Зиминой и Александром Суворовым, хотя проект «Кармелита» вышел на экраны 21 год назад.

Кстати, а вы помните, что изначально любовная линия у Кармелиты была с другим героем? Говорят, что зрители в какой-то момент начали массово писать создателям сериала и просить, чтобы Кармелиту свели с Миро.

А помните харизматичный дуэт Виенн Роше и Ру в фильме «Шоколад»?

От химии на экране шли мурашки по коже. Мы думаем, что актеры Джонни Депп и Жюльетт Бинош сейчас смогли бы сыграть вместе с той же искрой.

Сериал «Татьянин день» был хитом в начале нулевых. Как же мы тогда мечтали о том, чтобы Сергей и Татьяна наконец-то воссоединились

Прошло много лет, но актеры, которые сыграли в главных ролях, все еще хороши собой. Анна Снаткина все так же влюбляет своей нежной красотой, а Кирилл Сафонов стал более статным мужчиной.

Культовую пару Виктора и Веры Серовой из фильма «Водитель для Веры» тоже нельзя не упомянуть

Мы уже писали о том, что Игорь Петренко превратился из зеленого юноши в видного мужчину. Но как же ярко и эффектно изменилась Алена Бабенко! Ей очень идут белокурые волосы. Сейчас актриса играет в театре и часто примеряет на себя разные образы.

А как же история Ника Маршалла и Дарси Макгуайр из «Чего хотят женщины»? Они прошли увлекательный путь от конкурентов до возлюбленных

Мел Гибсон и Хелен Хант сильно изменились, но все также радуют фанатов своей яркой харизмой.

«Дневник памяти» — это культовая мелодрама. Сколько же слез было пролито во время ее просмотра! Отношения Эллисон и Ноя трогали своей искренностью до глубины души

Рэйчел Макадамс, как прекрасный цветок, расцвела и стала еще более яркой, чем раньше. А как же сейчас хорош Райан Гослинг!

Сладкая парочка София Серрано и Дэвид Эймс из «Ванильного неба» завоевала любовь многих зрителей по всему миру

Том и Пенелопа хороши собой в любом амплуа и в любое время года. Но какими же молоденькими они были в фильме «Ванильное небо»!

К сожалению, история любви Натальи Репниной и цесаревича Александра не имела счастливого конца в сериале «Бедная Настя», но многие полюбили именно их сюжетную линию

Хотелось бы еще раз увидеть актеров в совместном проекте — Екатерина и Дмитрий шикарно бы смотрелись вместе на экране даже спустя годы.

А вы помните трогательных Джейми Салливан и Лэндона Картера из «Спеши любить»?

Мэнди Мур повзрослела и стала роскошной блондинкой, а Шейн Уэст из милого юноши превратился в притягательного мужчину.

Декстер и Эмма из «Одного дня» тоже заставили нас поволноваться своей историей про то, как порой крепкая дружба перерастает в любовь

Фильм «Один день» вышел в 2011 году, но создается ощущение, что актеры с того времени совсем не изменились. Джим Стерджесс теперь просто носит щетину, а Энн Хэтэуэй будто молодильные яблочки ест. Интересно, в чем ее секрет?

История Шарлотты Филдинг и Уилла Кейна из фильма «Осень в Нью-Йорке» многим разбила сердце своей грустной концовкой

Вайноне Райдер очень идет ее новая прическа — с длинными волосами она выглядит такой нежной и женственной. А шарм Ричарда Гира невозможно ничем испортить.

Жульен и Софи в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься» удивляли своими авантюрами и интригами на протяжении всего фильма

Гийом Кане и Марион Котийяр были настоящими оторвами в этом проекте. А сейчас, взглянув на новые снимки звезд, хочется сказать: «Какие серьезные и солидные люди!»

Когда мы вновь увидели любимчиков из культовых лент, нас охватило чувство ностальгии. Захотелось снова пересмотреть эти фильмы и заново пережить те яркие эмоции вместе с главными героями.

