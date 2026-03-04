Как изменились 15 киношных пар, благодаря которым мы когда-то поверили в любовь

Ощущение, что время не властно над Юлией Зиминой и Александром Суворовым, хотя проект «Кармелита» вышел на экраны 21 год назад.

Кстати, а вы помните, что изначально любовная линия у Кармелиты была с другим героем? Говорят, что зрители в какой-то момент начали массово писать создателям сериала и просить, чтобы Кармелиту свели с Миро.