Как изменились 15 киношных пар, благодаря которым мы когда-то поверили в любовь
У старых мелодрам своя особенная атмосфера. Сюжеты старых лент трогают до глубины души, а главные герои так грамотно прописаны, что понимаешь мотивы всех их поступков и хочешь сопереживать. Но круче всего в культовых лентах — талантливая игра актеров, которые буквально влюбляют в себя с первых кадров. В этой статье мы решили узнать, как спустя годы изменились экранные пары из известных мелодрам. Я была рада снова вспомнить своих экранных любимчиков и даже пересмотрела парочку фильмов из этого списка.
Княжна Мэри и сердцеед Григорий Печорин из экранизации «Героя нашего времени» вызывали улыбку на лице, стоило только увидеть их вместе на экране
Актер Игорь Петренко стал более брутальным, а от новых фотографий Евгении Лозы невозможно оторвать взгляда.
А вы помните, как мы плакали у экранов из-за первой несчастной любви Аче и Баби в фильме «Три метра над уровнем неба»?
Тогда актеры были совсем юными и только начинали свою карьеру на экране. Теперь они повзрослели, и кажется, что с каждым годом только хорошеют.
В конце 90-х годов мы, затаив дыхание, наблюдали за трогательными чувствами молоденькой Джейн и юнкера Андрея Толстого в фильме «Сибирский цирюльник»
Прошло уже много лет, актеры сильно изменились, но не потеряли своего обаяния и той самой искры в глазах.
Жгучая пара Кармелиты и Миро из «Кармелиты» успела покатать нас на эмоциональных качелях за два сезона сериала
Ощущение, что время не властно над Юлией Зиминой и Александром Суворовым, хотя проект «Кармелита» вышел на экраны 21 год назад.
Кстати, а вы помните, что изначально любовная линия у Кармелиты была с другим героем? Говорят, что зрители в какой-то момент начали массово писать создателям сериала и просить, чтобы Кармелиту свели с Миро.
А помните харизматичный дуэт Виенн Роше и Ру в фильме «Шоколад»?
От химии на экране шли мурашки по коже. Мы думаем, что актеры Джонни Депп и Жюльетт Бинош сейчас смогли бы сыграть вместе с той же искрой.
Сериал «Татьянин день» был хитом в начале нулевых. Как же мы тогда мечтали о том, чтобы Сергей и Татьяна наконец-то воссоединились
Прошло много лет, но актеры, которые сыграли в главных ролях, все еще хороши собой. Анна Снаткина все так же влюбляет своей нежной красотой, а Кирилл Сафонов стал более статным мужчиной.
Культовую пару Виктора и Веры Серовой из фильма «Водитель для Веры» тоже нельзя не упомянуть
Мы уже писали о том, что Игорь Петренко превратился из зеленого юноши в видного мужчину. Но как же ярко и эффектно изменилась Алена Бабенко! Ей очень идут белокурые волосы. Сейчас актриса играет в театре и часто примеряет на себя разные образы.
А как же история Ника Маршалла и Дарси Макгуайр из «Чего хотят женщины»? Они прошли увлекательный путь от конкурентов до возлюбленных
Мел Гибсон и Хелен Хант сильно изменились, но все также радуют фанатов своей яркой харизмой.
«Дневник памяти» — это культовая мелодрама. Сколько же слез было пролито во время ее просмотра! Отношения Эллисон и Ноя трогали своей искренностью до глубины души
Рэйчел Макадамс, как прекрасный цветок, расцвела и стала еще более яркой, чем раньше. А как же сейчас хорош Райан Гослинг!
Сладкая парочка София Серрано и Дэвид Эймс из «Ванильного неба» завоевала любовь многих зрителей по всему миру
Том и Пенелопа хороши собой в любом амплуа и в любое время года. Но какими же молоденькими они были в фильме «Ванильное небо»!
К сожалению, история любви Натальи Репниной и цесаревича Александра не имела счастливого конца в сериале «Бедная Настя», но многие полюбили именно их сюжетную линию
Хотелось бы еще раз увидеть актеров в совместном проекте — Екатерина и Дмитрий шикарно бы смотрелись вместе на экране даже спустя годы.
А вы помните трогательных Джейми Салливан и Лэндона Картера из «Спеши любить»?
Мэнди Мур повзрослела и стала роскошной блондинкой, а Шейн Уэст из милого юноши превратился в притягательного мужчину.
Декстер и Эмма из «Одного дня» тоже заставили нас поволноваться своей историей про то, как порой крепкая дружба перерастает в любовь
Фильм «Один день» вышел в 2011 году, но создается ощущение, что актеры с того времени совсем не изменились. Джим Стерджесс теперь просто носит щетину, а Энн Хэтэуэй будто молодильные яблочки ест. Интересно, в чем ее секрет?
История Шарлотты Филдинг и Уилла Кейна из фильма «Осень в Нью-Йорке» многим разбила сердце своей грустной концовкой
Вайноне Райдер очень идет ее новая прическа — с длинными волосами она выглядит такой нежной и женственной. А шарм Ричарда Гира невозможно ничем испортить.
Жульен и Софи в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься» удивляли своими авантюрами и интригами на протяжении всего фильма
Гийом Кане и Марион Котийяр были настоящими оторвами в этом проекте. А сейчас, взглянув на новые снимки звезд, хочется сказать: «Какие серьезные и солидные люди!»
Когда мы вновь увидели любимчиков из культовых лент, нас охватило чувство ностальгии. Захотелось снова пересмотреть эти фильмы и заново пережить те яркие эмоции вместе с главными героями.