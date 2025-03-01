Как изменились 12 любимых пар с экрана, отношения которых не давали нам покоя в свое время
В детстве мы часто с увлечением смотрели романтические фильмы и сериалы. Мы следили за героями и гадали, выдержат ли их отношения все испытания, которые им приготовили сценаристы. Мы решили посмотреть, как изменились знакомые артисты спустя годы.
Мастер и Маргарита («Мастер и Маргарита», 2005)
В минисериале 2005 года роль Мастера досталась Александру Галибину, а роль Маргариты - Анне Ковальчук.
Катя и Андрей («Не родись красивой», 2005 — 2006)
Когда-то мы внимательно следили за развитием отношений Нелли Уваровой и Григория Антипенко.
Эраст и Лиза ("Азазель", 2002)
Молодых влюбленных в сериале сыграли Илья Носков и Марина Александрова.
Вера и Александр («Благословите женщину», 2003)
В фильме этих персонажей сыграли Светлана Ходченкова и Александр Балуев.
Виктор и Вера («Водитель для Веры», 2004)
Главные роли в фильме исполнили Игорь Петренко и Алена Бабенко.
Артем и Вика («Бой с тенью», 2005)
Главные роли в этом запоминающемся боевике нулевых сыграли Денис Никифоров и Елена Панова.
Даша и Гена ("Счастливы вместе", 2006 - 2013)
Бочкарев - два разных лица, реально. Тот случай, когда борода и очки к месту.
Эту семейную пару в сериале сыграли Наталья Бочкарева и Виктор Логинов.
Миро и Кармелита («Кармелита», 2005)
Когда-то между героями Александра Суворова и Юлии Зиминой кипели нешуточные страсти.
Ольга и Сергей («Всегда говори «всегда», 2003 — 2012)
В сериале роли этих героев исполнили Мария Порошина и Ярослав Бойко.
Таня и Миша («Свадьба», 2000)
Влюбленную пару в этом фильме сыграли Мария Миронова и Марат Башаров.
Саша и Оля («Бригада», 2002)
Вот пара актеров, которые практически не меняются, будто застыли в одном возрасте. Безруков и в 70 будет выглядеть так же, ну если не полысеет.
Центральную пару в сериале сыграли Сергей Безруков и Екатерина Гусева.
Сергей и Татьяна ("Татьянин день", 2007-2008)
Возлюбленных в этом сериале сыграли Кирилл Сафонов и Анна Снаткина.