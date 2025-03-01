Как изменились 12 любимых пар с экрана, отношения которых не давали нам покоя в свое время

Кино
1 час назад

В детстве мы часто с увлечением смотрели романтические фильмы и сериалы. Мы следили за героями и гадали, выдержат ли их отношения все испытания, которые им приготовили сценаристы. Мы решили посмотреть, как изменились знакомые артисты спустя годы.

Мастер и Маргарита («Мастер и Маргарита», 2005)

В минисериале 2005 года роль Мастера досталась Александру Галибину, а роль Маргариты - Анне Ковальчук.

Катя и Андрей («Не родись красивой», 2005 — 2006)

Когда-то мы внимательно следили за развитием отношений Нелли Уваровой и Григория Антипенко.

Эраст и Лиза ("Азазель", 2002)

© Азазель / Студия Тритэ, Ivanov Sergey/East News, Kashaev Pavel/East News

Молодых влюбленных в сериале сыграли Илья Носков и Марина Александрова.

Вера и Александр («Благословите женщину», 2003)

В фильме этих персонажей сыграли Светлана Ходченкова и Александр Балуев.

Виктор и Вера («Водитель для Веры», 2004)

Главные роли в фильме исполнили Игорь Петренко и Алена Бабенко.

Артем и Вика («Бой с тенью», 2005)

Главные роли в этом запоминающемся боевике нулевых сыграли Денис Никифоров и Елена Панова.

Даша и Гена ("Счастливы вместе", 2006 - 2013)

Эту семейную пару в сериале сыграли Наталья Бочкарева и Виктор Логинов.

Миро и Кармелита («Кармелита», 2005)

Когда-то между героями Александра Суворова и Юлии Зиминой кипели нешуточные страсти.

Ольга и Сергей («Всегда говори «всегда», 2003 — 2012)

В сериале роли этих героев исполнили Мария Порошина и Ярослав Бойко.

Таня и Миша («Свадьба», 2000)

© Свадьба / Canal+, Tarakanov Vadim/East News, Kashaev Pavel/East News

Влюбленную пару в этом фильме сыграли Мария Миронова и Марат Башаров.

Саша и Оля («Бригада», 2002)

Кошачья прислуга
20 часов назад

Вот пара актеров, которые практически не меняются, будто застыли в одном возрасте. Безруков и в 70 будет выглядеть так же, ну если не полысеет.

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Центральную пару в сериале сыграли Сергей Безруков и Екатерина Гусева.

Сергей и Татьяна ("Татьянин день", 2007-2008)

Возлюбленных в этом сериале сыграли Кирилл Сафонов и Анна Снаткина.

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