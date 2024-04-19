Такой искренний, открытый взгляд был, с широко распахнутыми большими глазами... Эх...
Как изменились 15 пар из фильмов и сериалов, за чьими романами мы следили затаив дыхание
Время не стоит на месте и оставляет морщинки на лицах наших любимых актеров. А ведь в детстве и юности многие из нас обожали смотреть романтические фильмы с их участием и представлять, что бы мы делали на месте главных героев. Например, бегали бы на тайные свидания будто барышня-крестьянка или научились бы летать по примеру Маргариты.
Лиза и Алексей («Барышня-крестьянка», 1995)
Роли влюбленных соседей по поместью исполнили Елена Корикова и Дмитрий Щербина.
Константин и Екатерина ("Все будет хорошо", 1995)
Бизнесмена Константина Смирнова и его первую любовь Екатерину сыграли Александр Збруев и Ирина Мазуркевич.
Мастер и Маргарита («Мастер и Маргарита», 2005)
В минисериале 2005 года роль Мастера досталась Александру Галибину, а Маргариты — Анне Ковальчук.
Надя и Костя («Две судьбы», 2002 — 2008)
Эту сериальную пару сыграли Мария Куликова и Андрей Чернышов.
Саша и Оля («Бригада», 2002)
Центральную пару в сериале сыграли Сергей Безруков и Екатерина Гусева.
Катя и Андрей («Не родись красивой», 2005 — 2006)
Когда-то мы внимательно следили за развитием отношений Нелли Уваровой и Григория Антипенко.
Ярослав и Ася («Принцесса цирка», 2007-2009)
Влюбленных в этом сериале сыграли Прохор Дубравин и Валерия Ланская.
Вера и Александр («Благословите женщину», 2003)
В фильме этих персонажей сыграли Светлана Ходченкова и Александр Балуев.
Виктор и Вера («Водитель для Веры», 2004)
Главные роли в фильме исполнили Игорь Петренко и Алена Бабенко.
Артем и Вика («Бой с тенью», 2005)
Главные роли в этом запоминающемся боевике нулевых сыграли Денис Никифоров и Елена Панова.
Миро и Кармелита («Кармелита», 2005)
Когда-то между героями Александра Суворова и Юлии Зиминой кипели нешуточные страсти.
Таня и Миша («Свадьба», 2000)
Влюбленную пару в этом фильме сыграли Мария Миронова и Марат Башаров.
Ольга и Сергей («Всегда говори «всегда», 2003 — 2012)
Какой же он красавчик был в молодости! Особенно нравится мне в фильме: "В августе 44-го..."
В сериале роли этих героев исполнили Мария Порошина и Ярослав Бойко.
Эраст и Лиза («Азазель», 2002)
Молодых влюбленных в сериале сыграли Илья Носков и Марина Александрова.
Джейн и Андрей ("Сибирский цирюльник", 1998)
Роли юнкера Толстого и иностранки Джейн сыграли Олег Меньшиков и Джулия Ормонд.
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