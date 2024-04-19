10 киногероинь, для которых костюмеры выбрали такие провокационные наряды, что мы даже покраснели

Кино часто радует нас красочными и необычными нарядами. И это не удивительно, ведь создатели фильмов всеми силами стараются сделать так, чтобы зрители не отлипали от экранов. Но порой костюмеры перегибают палку и выбирают героиням слишком откровенные наряды, на которые трудно смотреть без смущения.

Лера, «Сладкая жизнь»



Лера на протяжении всего сериала регулярно появляется в провокационных нарядах.

Скорее всего, так костюмеры хотели подчеркнуть взбалмошный характер героини, которая очаровывает мужчин своей внешностью и откровенным поведением, чтобы потом использовать их в своих корыстных целях. Высокие каблуки, глубокое декольте и короткие платья — весь образ Леры был построен на провокациях. И все же художники по костюмам достаточно часто перегибали палку. Порой у девушки были настолько откровенные наряды, что можно было увидеть даже ее нижнее белье. Например, это белое тонкое платье девушка надела, чтобы познакомиться с друзьями своего фиктивного мужа. А в оранжевом платье героиня была на свидании со своим молодым человеком.

Пална, «Деффчонки»

В одном из эпизодов сериала «Деффчонки» главные героини собрались пойти на вечеринку и хорошенько там оттянуться. Вечно серьезная Пална решила примерить на себя образ легкомысленной блондинки. Поэтому нарядилась в белый парик и облегающее платье. В клубе она встретила своего начальника, в которого давно была влюблена. Мужчина, конечно же, не узнал ее в новом образе и решил познакомиться. Вскоре он позвал Палну на свидание и там девушка появилась в голубом платье, продолжая разыгрывать роль безбашенной незнакомки. Но несмотря на всю комичность ситуации, художники по костюмам все-таки перестарались в своем желании показать героиню в более легкомысленном амплуа и подобрали наряд, больше похожий на ночнушку, чем на платье.

Даша, «Отель Элеон»

Даша работает горничной в отеле «Элеон», и ее рабочая форма вызывает много вопросов. Если глубокое декольте и короткую длину наряда можно объяснить тем, что хозяева гостиницы хотели, чтобы весь их персонал был одет стильно, то ношение высоких каблуков выглядит просто издевательством над бедными горничными. Получается, что, помимо того, что девушкам приходится постоянно заниматься уборкой, они вынуждены целую рабочую смену бегать от номера к номеру на высоких каблуках. Да и убираться в короткой юбке с обнаженными ногами — удовольствие не из приятных.

Гадюка, «Росомаха: Бессмертный»

В фильме про сверхлюдей Светлана Ходченкова исполнила роль злодейки Гадюки. Ее героиня атлетически сложена и является мастером боевых искусств. Актриса прекрасно справилась с ролью, и мы можем лишь похлопать ее мастерству преображения. Но не кажется ли вам, что этот костюм слишком тесный и неудобный для персонажа, который постоянно попадает в экстремальные условия? Мы можем лишь догадываться о том, как трудно было Ходченковой находиться в подобном наряде долгие часы съемок, ведь ткань на бедрах сидела настолько плотно, что казалось, будто наряд может порваться от одного неловкого движения. Красота требует жертв.

Мария Белова, «Универ. Новая общага»

Маша Белова — гламурная блондинка, которая ведет себя легкомысленно и одевается соответственно своему амплуа. Яркие цвета в одежде, обтягивающие джинсы, короткие юбки и шорты. И, конечно же, высокие шпильки в сочетании с вечерним макияжем даже в светлое время суток. Но несмотря на то, что Машу можно назвать инфантильной героиней, нам кажется, что костюмеры порой перебарщивали с откровенностью в нарядах блондинки. Все-таки девушка училась в приличном университете и работала в издательстве, где вряд ли бы ей позволили одеваться так вызывающе.

Ольга Фейгус, «Остров»

© Остров / IKa film Bazzzay.jiw 2 минуты назад Редактор , не тупи - у нее образ упертой блондинки : тропики и море - значит загораем и наслаждаемся отдыхом. Все остальное - просто помехи. И она на 100% отыгрывает этот образ. - - Ответить

Персонажи сериала «Остров» по сюжету находятся на необитаемом острове посреди океана. И героиня Янины Студилиной, похоже, взяла с собой целый чемодан купальников разных цветов и фасонов. С одной стороны, все логично, ведь что еще можно надевать в тропиках, если не купальник? А с другой стороны, постоянные дефиле девушки в купальниках под конец истории кажутся уже нелепыми и неуместными, ведь другие героини ходили в удобной и закрытой одежде. На их фоне казалось, что у Ольги, кроме бикини, в гардеробе больше ничего нет. Да и как за столько времени блондинка умудрилась не обгореть под таким ярким солнцем?

Кристина, «Кухня»

Мария Горбань в сериале «Кухня» исполнила роль роковой обольстительницы Кристины. Ее героиня знает, как очаровывать мужчин, и всегда не прочь закрутить с кем-то роман. Наряды женщины такие же смелые и провокационные, как и ее характер. Актрисе приходилось не только носить короткие платья и кофты с глубоким декольте, но и часто появляться на экране лишь в нижнем белье. Мы можем только восхититься смелостью Марии, ведь почти все наряды ее героини выглядят чертовски неудобными и открытыми. Если смотреть сериал внимательно, то можно заметить, что звезда была вынуждена регулярно поправлять свои наряды прямо в кадре, чтобы случайно не оказаться в неловкой ситуации.

Кристина, «Женщины против мужчин»

В комедии «Женщины против мужчин» главные героини часто появляются в стильных и красивых купальниках. Но в одном из моментов фильма художники пошли дальше и нарядили Рудову в наряд в стиле Гавайских островов. Все бы ничего, но грудь девушки прикрывали две кокосовые скорлупки, которые держалась буквально на тонких ниточках. При этом по сюжету главная героиня должна была активно двигаться.

Маргарита, сериал и фильм «Мастер и Маргарита» (2005 и 2024)



Все мы помним легендарный бал Воланда в «Мастере и Маргарите». По сюжету книги, Маргарита должна была стать королевой бала и приветствовать гостей в обнаженном виде. На девушке был алмазный венец, туфли и массивное украшение, которое натирало ей шею. Поэтому создателям экранизации пришлось хорошенько покорпеть над образом Маргариты, чтобы он не выглядел слишком пошло, но при этом был близок к тому образу, что описал Булгаков. В сериале 2005 года актрису одели в экстравагантные «доспехи» из металлических пластин.

А в фильме 2024 года Маргарита выглядит еще более откровенно. Слуги сатаны нарядили ее в прозрачное платье с золотыми украшениями на плечах, в котором можно легко разглядеть все изгибы тела. В этом образе Маргарита похожа на египетскую богиню.

Таня Зайцева, «Интердевочка»