Зачастили. Это журнал cool girl?можно картинки со знаменитостями хоть разбавлять?дизайном,котиками,искусством,ремонтами. Ещё в древности тут были интересные блюда,кухни разных стран. Натаскать картинок из тырнета на тему было/стало может любой ребенок. Где творчество?
Взгляните, как менялась внешность наших любимых актрис с течением лет
Кино
1 час назад
Многих из наших любимых актрис мы помним по паре ярких ролей, а вот вся остальная их жизнь как-то проходит мимо нас. Вот, например, Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки» обожали все, а вот в более зрелом возрасте актрису порой и узнать нелегко. Поэтому, чтобы не пытаться мучительно вспомнить, кто эта женщина на экране, мы решили проследить, как менялась внешность обожаемых див, и вынесли вердикт — они в любом возрасте неповторимо прекрасны.
Ирина Алферова: 1979, 1985, 2006 и 2019
Барбара Брыльска: 1972, 1976, 1985 и 2013
Лариса Удовиченко: 1979, 2006 и 2020
Светлана Светличная: 1969, 1981 и 2009
Ирина Мирошниченко: 1966, 1982 и 2015
Инна Чурикова: 1964, 1980, 2003 и 2021
© Морозко / Киностудия имени М. Горького, © Тот самый Мюнхгаузен / Мосфильм, © Vladimir Pomortzeff / Alamy Stock Photo, Keystone/Associated Press/East News
Елена Цыплакова: 1981, 1990 и 2022
Татьяна Догилева: 1983, 1993 и 2023
Елена Кондулайнен: 1990, 2001 и 2017
Ольга Остроумова: 1972, 2003 и 2023
Некоторых из этих чудесных актрис с нами уже нет, но мы всегда будем любить и пересматривать фильмы с их участием.
А вот в этой статье мы тоже занимались любопытными сравнениями, и узнали, например, как с годами менялся образ Бабы-яги в кино.
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