Взгляните, как менялась внешность наших любимых актрис с течением лет

Многих из наших любимых актрис мы помним по паре ярких ролей, а вот вся остальная их жизнь как-то проходит мимо нас. Вот, например, Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки» обожали все, а вот в более зрелом возрасте актрису порой и узнать нелегко. Поэтому, чтобы не пытаться мучительно вспомнить, кто эта женщина на экране, мы решили проследить, как менялась внешность обожаемых див, и вынесли вердикт — они в любом возрасте неповторимо прекрасны.

Ирина Алферова: 1979, 1985, 2006 и 2019

Барбара Брыльска: 1972, 1976, 1985 и 2013

Лариса Удовиченко: 1979, 2006 и 2020

Светлана Светличная: 1969, 1981 и 2009

Ирина Мирошниченко: 1966, 1982 и 2015

Инна Чурикова: 1964, 1980, 2003 и 2021

Елена Цыплакова: 1981, 1990 и 2022

Татьяна Догилева: 1983, 1993 и 2023

Елена Кондулайнен: 1990, 2001 и 2017

Ольга Остроумова: 1972, 2003 и 2023

Некоторых из этих чудесных актрис с нами уже нет, но мы всегда будем любить и пересматривать фильмы с их участием.

А вот в этой статье мы тоже занимались любопытными сравнениями, и узнали, например, как с годами менялся образ Бабы-яги в кино.