10 раз, когда актеры в кино снимались вместе с близкими, а мы только спохватились

Часто случается так, что актер в семье не один: иногда дети выбирают ту же профессию, что и родители, иногда будущие муж и жена знакомятся на съмеках... И, конечно, лишь вопрос времени, когда актеры из одной семьи попадут в один фильм. А вот дочь актрисы из сериала «Тайны следствия» так и вовсе родилась на съемочной площадке. Давайте посмотрим, в каких еще фильмах и сериалах сыграли близкие люди.

«Мастер и Маргарита», 2024

Две главных роли в фильме — саму Маргариту и известного писателя, которого женщина позже прозовет Мастером, — играют Юлия Снигирь и ее муж Евгений Цыганов.

«Печки-лавочки», 1972

Многим известно, что супругов Расторгуевых в фильме сыграли актеры, которые и в жизни были мужем и женой — Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина. Но кроме того, в «Печках-лавочках» можно увидеть двоих маленьких дочерей супружеской пары, Машу и Олю. В титрах девочек нет.

«От печали до радости», 2020

В этом фильме Федор Добронравов снялся со своими взрослыми сыновьями, Виктором и Иваном, и смотреть на их харизматичное трио — одно удовольствие.

«Тест на беременность», 2014

В сериале про акушерство играют мать и дочь — Стелла Ильницкая и Лянка Грыу.

«Высший класс», 1991

В драме с Ириной Алферовой сыграла еще и ее дочь Ксения. По сюжету актрисы также играют мать и дочь.

«Безопасные связи», 2020

Если растешь в актерской семье, первую роль можно получить уже в раннем возрасте. Сын Александры Ребенок, сыгравшей в «Безопасных связях», появился на экране вместе с мамой — актриса написала об этом трогательный пост в соцсетях.

«Бриллиантовая рука», 1968

Конечно, многие и так знают, что в культовой «Бриллиантовой руке» сыграла вся семья Никулиных — Юрий, его жена Татьяна и сын Максим, — но не упомянуть об этом мы просто не могли.

«Тайны следствия», 2000

Анна Ковальчук, исполнительница главной роли, родила дочь буквально на съемочной площадке — актриса узнала о беременности, когда несколько серий уже были отсняты, и сценарий решили переписать. А с 16-го сезона подросшая Злата Ковальчук и сама начала сниматься в сериале вместе с мамой в роли дочери главной героини.

«Сын за отца», 1995

В главных ролях сыграли сразу два Николая Еременко, старший и младший. Младший, к слову, выступил еще и режиссером. По сюжету сын, потомственный хирург, помогает отцу открыть собственную клинику и удержаться на плаву.

«Потерянные», 2021

Даже если не смотреть на актерский состав, сходство этих двоих видно невооруженным взглядом. Александр Робак, известный по ролям в «Эпидемии» и в «Елках», сыграл в сериале 2021 года вместе со своим сыном Арсением.