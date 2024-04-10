Мы узнали, кто сыграет в новом сериале «Преступление и наказание». И у нас челюсть отпала

В 2024-м году запланирован выход сериала «Преступление и наказание», в котором Родион Раскольников, Соня Мармеладова и прочие персонажи действуют не в XIX веке, а в нашей реальности. Пока непонятно, переплюнет ли новая экранизация фильм 1969-го и сериал 2007-го года, где снимались Иннокентий Смоктуновский, Владимир Басов, Владимир Кошевой и Елена Яковлева. Зато сейчас у нас есть возможность сравнить, как выглядят исполнители ролей в разных кинолентах по знаменитому роману Достоевского.



Родион Раскольников

Достоевский описывал главного героя романа, бывшего студента Родиона Раскольникова, как высокого и стройного юношу «с прекрасными темными глазами», который был «замечательно хорош собой». В экранизации 1969-м года в этом образе предстал Георгий Тараторкин, в 2007-м Раскольникова сыграл Владимир Кошевой, а роль Родиона из современного Петербурга было решено отдать Ивану Янковскому.

Соня Мармеладова

Дочь скатившегося на дно титулярного советника Семена Мармеладова в фильме 1969-года сыграла юная выпускница ленинградского ТЮЗа Татьяна Бедова. Благодаря Сонечке начинающая актриса получила широкую известность. В сериале 2007-года эту роль отдали студентке-пятикурснице театрального института Полине Филоненко. Кстати, она одновременно пробовалась и для фильма «Яр» по повести Сергея Есенина — и тоже успешно. В новой экранизации в образе Сони предстанет Алена Михайлова. На момент съемок сериала актрисе было 28 лет и она уже успела засветиться в популярных телепроектах.

Порфирий Петрович

В романе следователю, которому поручено работать с делом старухи-процентщицы, было 35 лет, но он называл сам себя стариком. Достоевский описал этого персонажа как невысокого человека с добродушным лицом и «водянистыми глазами». Так повелось, что Порфирия обычно играли актеры, которые были старше своего экранного персонажа. К примеру, Иннокентию Смоктуновскому в 1969-м было 44 года, а Андрею Панину в 2007-м исполнилось 45 лет. Не стал исключением и актер Владимир Мишуков, сыгравший в новой экранизации, — в 2024-м году актер отпразднует 55-летие.

Нам пока не удалось найти кадр из сериала с этим актером, но зато мы уверены, что зрители отлично помнят его по роли бизнесмена Глеба Ольховского в сериале «Содержанки».

Авдотья Раскольникова

До того, как обрести семейное счастье, Дуне, сестре Родиона Раскольникова, пришлось пройти через череду испытаний и отбиться от ухаживаний неприятных поклонников. В черно-белой экранизации этот образ воплотила Виктория Федорова, а в сериале 2007-го года — Катерина Васильева. Роль современной Дуни сыграла Любовь Аксенова. Кстати, актриса на 12 лет старше своей 22-летней героини, да и выглядит она уже не такой нежной и беззащитной, как ее предшественницы.

Дмитрий Разумихин

В 1969-м году зрители увидели в образе Дмитрия Прокофьевича Разумихина актера Александра Павлова, а в 2007-м эту роль получил Сергей Перегудов, который начинал работу в киноиндустрии со съемок в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». В новой экранизации роль лучшего друга Родиона Раскольникова выпало сыграть Тихону Жизневскому. В 2024-м году этот актер засветился еще в одной крупной премьере — он предстал в образе Трубадура в музыкальной сказке «Бременские музыканты».

Алена Ивановна (старуха-процентщица)

Достоевский описывает эту героиню как «крошечную и сухую старушонку лет шестидесяти с вострыми и злыми глазками». В черно-белой экранизации Алену Ивановну сыграла Елизавета Евстратова, а в сериале нулевых — Вера Карпова, знакомая зрителям по фильму «Улица полна неожиданностей» и небольшим ролям в сериалах «Опера. Хроники убойного отдела» и «Улицы разбитых фонарей». Современную Алену Ивановну сыграла Ёла Санько. И кстати, ее героиня теперь не процентщица, а микрокредиторша — мы же помним, что действие романа Достоевского полностью перекочевало в современность.

Аркадий Свидригайлов

В романе неудачливый поклонник Дуни Раскольниковой описывается как «человек лет пятидесяти, росту повыше среднего, дородный, с широкими и крутыми плечами». А еще этому герою полагалось быть «щегольски и комфортно одетым». Именно так и выглядели Свидригайловы с исполнении Ефима Копеляна и Александра Балуева. В сериале 2024-года в этой роли снялся Владислав Абашин. Он чуть младше своего книжного героя: на момент съемок актеру было 44 года. Зрители могли запомнить этого актера по фильму «Жила-была одна баба» и сериалу «Водоворот».

Петр Петрович Лужин

Достоевский описывает этого персонажа как франта 45 лет с бакенбардами и в щегольской одежде, но с «осторожною и брюзгливою физиономией». Этот образ в черно-белом фильме воплотил Владимир Басов, а в сериале нулевых — Андрей Зибров. А вот современного Лужина, который пытался мелко отомстить отвергнувшей его ухаживания Дуне, сыграл Никита Тарасов. Как мы видим, почти все на месте — и недовольное выражение лица, и дорогой костюм. Нет только бакенбард — все-таки не та эпоха.

Катерина Ивановна Мармеладова

Мачеху Сони Мармеладовой, Достоевский описывает как высокую худощавую женщину лет тридцати. У этой героини «прекрасные темно-русые волосы и раскрасневшиеся до пятен щеки». В фильме 1969-года в этом образе предстала Майя Булгакова, которая до этого уже снималась в экранизациях классических произведений — «Хождении по мукам» и «Воскресении». В сериале 2007-го Катерину Ивановну сыграла Светлана Смирнова, а в новой версии «Преступления и наказания» эта роль досталась Виктории Толстогановой.

Пульхерия Александровна Раскольникова

Мать Родиона и Авдотьи, 43-летнюю добрую, деликатную и исключительно честную женщину, в экранизации 1969-года сыграла Ирина Гошева. Исполнять роли героинь классических произведений ей было не впервой — она уже блистала на театральной сцене в образах чеховских персонажей. Актриса играла Аню в пьесе «Три сестры» и Ирину в постановке «Вишневый сад». В сериале нулевых Пульхерию сыграла Елена Яковлева, которая была старше своей героини всего на 3 года. А в новой истории про Родиона Раскольникова роль его матери досталась Юлии Марченко, которая, как и ее предшественница Ирина Гошева, до этого успела сыграть Аню в пьесе «Вишневый сад» и была номинирована за эту роль на премию «Чайка».

Бонус: новый персонаж Тень

В новом сериале появится персонаж, которого не было в оригинальном произведении. Пока непонятно, в чем будет заключаться его роль. Известно только, что в образе Тени выступит актер Борис Хвошнянский.