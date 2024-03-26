Мы посмотрели нового «Онегина», нашли ляпы и горим желанием их обсудить

В марте 2024 года на экраны вышел фильм «Онегин» — новая экранизация знаменитого романа Александра Пушкина. Зрители взялись обсуждать эту киноленту и ее героев еще до официальной премьеры, для этого им хватило кадров, показанных в трейлерах. А после того, как многие из нас побывали в кинотеатрах и увидели нового «Онегина» во всей красе, споры о нем стали еще жарче.

Мы прекрасно понимаем, что сюжет этого произведения, практически каждый помнит со школьных лет, но все равно предупреждаем: статья содержит спойлеры.

Онегин и Татьяна выглядят старше, чем книжные герои

Больше всего вопросов у зрителей оказалось к возрасту главного героя. В романе Пушкин называл Евгения «молодым повесой», а исследователи творчества поэта считали, что Онегину было максимум 26 лет. В новой экранизации его сыграл Виктор Добронравов, которому недавно исполнился 41 год. Добронравов, конечно, хорош, но показался уже староват в этой роли, хотя в «Онегине» театра Вахтангова он прекрасен. Да и режиссер сделал его чересчур надменным, хамоватым, едким. И Татьяне он слишком холоден. Но чувства-то были. Пусть он их и испугался. © Aliseman / Kinopoisk

Вообще мне хочется посмотреть экранизацию книги или исторический фильм, где героям столько лет, сколько задумал автор. Потому что когда понимаешь, насколько молоды были, скажем, мушкетеры, или Генрих Наваррский и Маргарита, или Катерина, которая «луч света в темном царстве», то как-то их сразу переоцениваешь. А то автор писал про подростков, а в кино взрослые дяденьки и тетеньки ведут себя как вчерашние дети. Это странно. © КогдаУжеЛето / ADME

Решение сделать Онегина 40-летним было принципиальным для режиссера. Он говорил, что персонажи фильма должны быть старше на 10–15 лет, чем у Пушкина, потому что, по его мнению, прежние 25 лет — это сегодняшние 40. И некоторые зрители это действительно оценили. Дело-то совсем не во внешности и в возрасте. Татьяна Ларина влюбилась не во внешность Онегина, а в его ум и мудрость. Молодым девушкам часто нравятся взрослые мужчины, а не мальчики, которым еще сопли вытирать нужно. © Ксения Соломонова / ADME

В то время 20 лет — это взрослые люди. Девушки чаще всего уже замужем и воспитывают нескольких детей. Сейчас 20-летние — это еще подростки. И внешне они очень разные. Раньше 30-летние — это дяди и тети, умудренные жизненным опытом. Сейчас у молодежи в 30 только подростковые заскоки заканчиваются. © Александра С / ADME

К Ленскому и Ольге тоже есть вопросы

Влюбленного поэта Ленского, которому по сюжету романа было около 18 лет, сыграл 30-летний Денис Прытков. И еще одно расхождение с оригиналом: в новом фильме этот персонаж носил короткую стрижку, а по замыслу Пушкина у молодого аристократа должны были струиться «кудри черные до плеч». Ближе всего по возрасту к своей героине оказалась 23-летняя Таня Сабинова. Она сыграла Ольгу, которой на момент действия было примерно 15 лет. Вот только создатели фильма решили отойти от канона и не стали перекрашивать девушку в блондинку. Хотя в романе четко указывалось на «глаза как небо голубые» и «локоны льняные». Именно так выглядела Светлана Немоляева, исполнившая роль Ольги в экранизации 1958-го года. Красивые нежные романтики вообще что ли перевелись? © Ирина Косулина / ADME

Ленский, на мой взгляд, должен был быть моложе и восторженнее. Денис Прытков излишне рафинирован и как будто бы немного устал и от жизни, и от Ольги. © Ландолька / Kinopoisk

Сельские жители будто сошли со страниц глянцевого журнала

Некоторым зрителям показалось, что съемочная группа переборщила с идеализацией жизни в деревне. Кстати, в один эпизод создатели фильма внесли небольшие изменения. В оригинале романа перед «Песней девушек» звучало: «Чтоб барской ягоды тайком уста лукавые не ели». Здесь же старшая Ларина заставляет крестьянок петь в яблоневом саду. Крепостные крестьянки, одетые в новые, с иголочки, сарафаны, поют при сборе яблок. Видать, в соседней деревне открыли элитный секонд-хенд. Барыня с лукавой ухмылкой: «Когда они поют, они меньше едят». Интересно, сколько же яблок можно слопать за раз, даже назло скупой Салтычихе, не набив при этом оскомину? © mariinna2018 / Kinopoisk

Зрителей удивил не только вид крестьянок. К примеру, помещица Ларина, которую Пушкин в романе называл «очень милой старушкой» в исполнении Алены Хмельницкой превратилась в настоящую светскую даму. Причем, не былых времен, а вполне современную. К матушке Лариной есть определенные вопросы. Прежде всего, в какой цирюльне в пушкинские времена можно было так оттюнинговать свою внешность? Ну серьезно, бросается же в глаза. © Ландолька / Kinopoisk

В фильме появились новые персонажи

К переехавшему в дядюшкину усадьбу Онегину заявляется в гости соседка Скотинина, сообщает, что у нее есть дочки на выданье, и буквально начинает преследовать Евгения. Эту историю съемочная группа раскрутила всего из трех строчек романа, в которых вскользь упоминается семья Скотининых — «чета седая, с детьми всех возрастов, считая от тридцати до двух годов». Спорим, что мало кто из нас помнит эту строку. Фамилия «Скотинин», скорее, ассоциируется с другим классическим произведением — комедией Фонвизина «Недоросль». Режиссеру было мало персонажей, придуманных поэтом, и он ввел новых. Помещица Скотинина хочет женить Евгения на одной из своих дочерей. «Евгений Скотинин» — энциклопедия русской жизни! Эх, Пушкин, ничего-то ты не понимал! Какими красками заиграл бы роман с таким названием! © mariinna2018 / Kinopoisk

Действия героев комментировал рассказчик

Знаменитая «онегинская строфа» с четырехстопным ямбом превратилась в прозу, которая иногда могла аккуратно зарифмовываться в словах героев. Оригинальный пушкинский текст тоже звучал — его произносил выступающий в образе рассказчика Владимир Вдовиченков. Его манера повествования и выбор отрывков вызвали споры среди зрителей. Делает он это уныло и невнятно. Кроме того, читает он только тот текст, который касается развития действия, основной сюжетной линии. Но ведь «Евгений Онегин» — это не только сюжет о любви, ревности и наказании за ошибки. Это еще и масса лирических отступлений, составляющих значительную часть романа. В фильме этого просто нет. © alextokarev1701 / Kinopoisk

Грамотно встроено присутствие рассказчика — интересно было наблюдать за каждым его появлением, все они различались благодаря взаимодействию с пространством. Поначалу мне казалось, что Вдовиченков читает скомканно, но мало-помалу дело пошло на лад. © Jullan_Fair / Kinopoisk

И еще несколько мелких несоответствий и ляпов

Понятно, что костюмеры старались всеми силами подчеркнуть строгость образа Татьяны, но, кажется слегка перестарались. Главная героиня не вылезает из темных платьев. Даже во время финального бала, уже будучи замужем, она словно носит траур — ее черный наряд резко контрастирует с образами других женщин в зале. Вызвала вопросы и дуэль Онегина и Ленского. Особо дотошные зрители даже провели расчеты и доказали, что сцена снята с ошибками. Одной из них назвали отсутствие барьеров: дуэлянты должны были воткнуть в снег колышки или хотя бы разметить территорию камнями. Во время бала, который предшествовал роковой дуэли, в поместье Лариных собралось множество гостей, но при этом зрителям показали будто два разных мира: стол, накрытый для ключевых персонажей, за который умещалось не более 10 человек, и соседний зал, где кружилась толпа молодых людей. Интересно, танцоров в принципе кормить не планировали?

И да, Татьяна опять в черном платье. А ведь в этот день она отмечала именины, и бал был устроен именно в ее честь.

При съемках сна Татьяны обошлись без спецэффектов

Режиссер не хотел увлекаться компьютерной графикой. Возможно, именно поэтому сон Татьяны хоть и получился довольно мрачным и атмосферным, но обошелся без описанных Пушкиным жутковатых персонажей. В оригинале упавшую без чувств главную героиню нес на лапах медведь, а в лесной хижине ее встречали чудовище с рогами и собачьей мордой, рак верхом на пауке и ведьма с козьей бородой. Критики искренне жалеют, что увидели вместо всей этой фольклорной нечисти обычных актеров, облаченных в черные костюмы и напоминающих дементоров.

Не придерешься: идеальные кадры и пронзительные письма

Создатели фильма уделили особое внимание натурным съемкам и перенесли действие в места, которые когда-то посещал сам Пушкин. И тут операторы постарались так, что у зрителей буквально дух захватывало. Великолепны, иногда чуть не до глянцевости, пейзажи и виды имений. Кадры выверены, буквально отточены. Иногда в них вкладывается дополнительный смысл. Такова, например, сюжетная линия на фоне одинокого дерева. Интерьеры, даже деревенские, шикарны. © Jullan_Fair / Kinopoisk

Восторженные отзывы достались и эпизодам с письмами, в которых главные герои признаются друг другу в чувствах. Декламируемые актерами под проникновенную музыку письма Татьяны и особенно Онегина — это, пожалуй, самые яркие и глубокие в психологическом плане эпизоды картины. За них создателям фильма спасибо. © alextokarev1701 / Kinopoisk