Adme, вернитесь, пожалуйста, к старому стилю написания историй простым чёрным текстом по белому фону! От нынешнего стиля аж в глазах рябит, и читать невозможно!
16 человек, которые попали в курьезную ситуацию из-за тонкостей языка
У большинства людей, сталкивавшихся с другой культурой, нет-нет да и возникали проблемы, связанные с иностранным языком. Наши сегодняшние герои не стали исключением и решили не просто сохранить истории об этих курьезах в памяти, но и всему интернету их поведать.
Моя учительница испанского рассказала. Она была студенткой по обмену в Испании. И как-то в заведении опрокинула стакан с напитком и сказала: «Estoy embarazada!» Проблема в том, что по-испански это означает «Я беременна», а не «Мне стыдно». Все встали и начали аплодировать, а она не понимала почему.
Работала официанткой, а большинство поваров были мексиканцами. Встречалась с парнем (теперь уже моим мужем) по имени Джефф. Я называла его «jefe» по-испански. Все повара считали это забавным и просили меня продолжать. Потом я узнала, что «jefe» означает «босс», и повара каждый раз хохотали, когда я к нему обращалась.
Я англичанин, только приехал в Китай. На улице остановил мужчина, начертил иероглиф «中» (zhong) и указал на себя, мол, я китаец. Я сказал, что я англичанин. Он: «Что ты делаешь в Китае?». Ответил ему: «Я учитель», что по-китайски звучит как «Wo shi laoshi». Только ошибся, и сказал «Laowai» — «иностранец». Мужчина засмеялся, а я быстро ушел. И он все еще смеялся, когда я оборачивался.
Я встречаюсь с иностранцем. Знаете, это довольно весело. С ним часто случаются забавные ситуации из-за плохого знания моего языка. Как-то он спросил у меня: «Где я могу купить лекарство для мух?»
Моя мама разговаривала по телефону с француженкой и, комментируя холодную погоду, сказала: «il faut mettre des poules» (нужно надевать куриц) вместо «il faut mettre des pulls» (нужно надевать свитера). Мы с братьями и сестрами хихикали рядом как дурачки.
У коллеги муж — иностранец. Как-то отключали горячую воду, нужно было попросить тещу нагреть немного, и иностранец сказал своему тестю: «Передай своей жене, чтобы она сгорела воду». Папа шустро среагировал и закричал на весь дом: «Лена! Сгори в аду, пожалуйста! Тебя зять очень просит».
Опять старьё, да ещё и неправильно. В предыдущих текстах иностранец так и сказал "...сгорела ваду".
Пошла за продуктами. Звонит мой польский муж:
— Прихвати еще дыню. Супчик будем готовить.
— Суп? Из дыни?!
— Да, только дыня нужна!
Купила, принесла. Муж посмотрел на нее и говорит:
— Я дыню просил, не мелон!
Оказывается, «dynia» — это тыква. Кстати, суп из тыквы отменный получается.
Зато латте, получается, дынное.
Ну, точнее, дынёвое...
Мне больше нравится наша семейная байка, как муж принёс из поьского магазина сметану, хорошую такую, 36% жирности, нехилые злотые отдал...
ОТкрывает.
- А что ж она такая жидкая?! И некислая!
Ну так блни, на минуточку, читай правильно! Smietana - это сметана, а Smietanka - сливки... Они и должны быть жидкими и некислыми...
Однажды я услышал, как мой франкоговорящий коллега пытался сказать клиенту-англичанину в окне для обслуживания на вынос: «Go to the next window» (Пройдите к следующему окну), но вместо «window» он сказал «widow» (вдова).
Были в отпуске во Франции. Контролеру нужны были данные отца (ФИО). После нескольких попыток произнести его полное имя, мой отец решил просто дать этому человеку свое водительское, чтобы тот переписал. Человек записывает имя и говорит: «Хорошего дня, мистер Körkort (Керкорт)». Körkort — это шведское слово, означающее «водительские права».
Подходит ко мне на кассу иностранец и спрашивает на непонятном языке какую-то белиберду: «Ту нес». Я ему показываю: «Два чего вы хотите?» А он опять повторяет: «Ту нес». Ко мне уже подошел охранник, чтобы помочь. Но результат такой же. Тогда он психует, достает из кармана телефон, что-то там пишет и показывает нам картинку с рыбой и говорит: «Ту нес». Это был тунец...
У меня была ржачная история с иностранкой. Подбегает ко мне н_а улице и чуть ли не в слезах и орёт: "Этроооо", чертя в воздухе какой-то прямоугольник. Я думаю, что случилось что-то прям ужасное, но что ей нужно, понять не могу. А она продолжает истерично вопить "Этроооо!" И тут подходит другой прохожий и говорит: "Вам метро нужно? Идёмте со мной".
А до меня не дошло, потому что метро было совсем рядом, и я за 40 лет жизни в том районе ни разу не видела, чтобы его в такой истерике искали. А ещё я привыкла, что символ метро - буква М, а иностранка в воздухе явно карточку для проезда чертила руками. А с момента моего детства проезд в метро успел побыть по пятикопеечным монетам, по пластиковым жетонам, и лишь потом карты ввели.
Я говорю по-испански и по-английски. Как-то был в магазине по продаже тортилий (это такие бутерброды), и один парень попросил «queso sucio» вместо «queso suizo», то есть он попросил «грязный сыр» вместо «швейцарского сыра». В шутку парень за прилавком взял кусок сыра и бросил его на пол, а клиент понял свою ошибку и исправился.
...А спутся полчаса продавец продал этот кусок сыра втихаря другому покупателю, не видевшему этого перфоманса...
Работал волонтером в больнице, направили в родильное отделение. Поручили сказать одной женщине, что она может покормить ребенка. Я обнаружил, что она не понимает английского, поэтому попытался по-испански и ляпнул: «Se puede comer su bebe». Я думал, что подобрал слова правильно, пока она не посмотрела на меня с ужасом. Я буквально сказал ей, что она может слопать своего ребенка.
Я представляю, как бедные финны стараются не смеяться над речью иностранцев: pulla - pullo - pallo - pala (булка - бутылка - шар - кусочек). И далее по списку. Очень многие слова отличаются н.а одну букву, а значение - просто глобально.
Парень — иностранец, общаемся на английском. После просмотра «Игры престолов», решила назвать любимого «My moon and stars» («Моя луна и звезды»). Он не разговаривал со мной два дня. Кто же знал, что на его языке «маймун» — это «обезьяна».
Загадошная, загадошная национальность... Если бы бабушка, жившая одно время в Грузии не звала меня Маймун, то я бы и не знала, откуда это слово... Аж вплоть до выхода Кин-Дза-Дза. Маймуно виришвило.
У меня был парень-иностранец. Говорили почти всегда на английском. Любой наш скандал походил на плохие копии сцен из американских фильмов, а иногда мы случайно цитировали какое-то кино. Как-то машинально вырывались эти напыщенные монологи, и выглядело это так, будто два туповатых актера проходят кастинг в голливудскую драму.
Работала с иностранными студентами, изучающими наш язык. Проходим тест, нужно найти пару к слову. Смотрю — один парень завис. Никак не может найти пару к слову «жених». Спрашиваю его, кто такой жених. Ответ: «Будущая жена». Объяснила, в чем не прав. А он в смятении выдает: «А муж — это будущий мужик?» Эммм... Вся правда об отношениях глазами студентов-иностранцев!
Ну, да иностранцам трудно понять почему "коза" и "козёл" - это одно и то же животное, а "оса" и "осёл" - нет.
Рядом с общагой есть магазин, туда ходят иностранцы. Как-то зашла и вижу, как один спрашивает: «Хлеб почему?» Продавщица в недоумении. А второй такой: «Он языка не знает». Ну я думала, что он блеснет умом. А он выдает эпичное: «Хлеб зачем?»
А если вам не хватило ярких историй о казусах, связанных с изучением языка, то держите еще подборку.
Комментарии
Отдыхала я в Турции. Сижу на пляже. Вижу, как в воду зашли двое местных маленьких детишек, явно братья, и старший кричит младшему: "Дурак, дурак". Младший заходит чуть дальше в воду, а старший ему снова: "Дурак, дурак". Я уже думаю: "Да за что он так с братом?" И тут доходит, что на турецком durak - это остановка. То есть старший просто просил младшего остановиться.
Могу только процитировать Губермана:
Душа российская немая
Всемирным бррезгует общением
Язык чужой воспринимая
Со словарём и отвращением.