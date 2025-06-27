16 человек, которые попали в курьезную ситуацию из-за тонкостей языка

У меня была ржачная история с иностранкой. Подбегает ко мне н_а улице и чуть ли не в слезах и орёт: "Этроооо", чертя в воздухе какой-то прямоугольник. Я думаю, что случилось что-то прям ужасное, но что ей нужно, понять не могу. А она продолжает истерично вопить "Этроооо!" И тут подходит другой прохожий и говорит: "Вам метро нужно? Идёмте со мной".

А до меня не дошло, потому что метро было совсем рядом, и я за 40 лет жизни в том районе ни разу не видела, чтобы его в такой истерике искали. А ещё я привыкла, что символ метро - буква М, а иностранка в воздухе явно карточку для проезда чертила руками. А с момента моего детства проезд в метро успел побыть по пятикопеечным монетам, по пластиковым жетонам, и лишь потом карты ввели.