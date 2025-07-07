15 садоводов, у которых на участках происходит какая-то магия

Только представьте: розы высотой с человека или тыква размером с золушкину карету! Можно подумать, что речь идет о сказках, но нет. Героям нашей подборки и представлять не нужно, достаточно просто взглянуть на свой сад. В этой подборке мы собрали удивительные плоды от гигантских кабачков до редчайших цветов в крапинку, как у далматинцев. А в последнем пункте вас ждет бонус, который будет полезен даже самым опытным садоводам.