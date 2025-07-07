15 садоводов, у которых на участках происходит какая-то магия

Сделай сам
4 часа назад

Только представьте: розы высотой с человека или тыква размером с золушкину карету! Можно подумать, что речь идет о сказках, но нет. Героям нашей подборки и представлять не нужно, достаточно просто взглянуть на свой сад. В этой подборке мы собрали удивительные плоды от гигантских кабачков до редчайших цветов в крапинку, как у далматинцев. А в последнем пункте вас ждет бонус, который будет полезен даже самым опытным садоводам.

«Гигантский фенхель, который я вырастил случайно»

«Я не верю своему счастью, но мой рекорд официально зарегистрировали!»

  • Друзья ваши, наверное, пугаются фразы «Кабачок нужен?» © Rebma / Pikabu

«Королева моего сада. Ей 150 лет. Чтобы обхватить ствол, нужны двое мужчин»

«Едем на фермерскую ярмарку. Третье место!»

«Трансформация садовой дорожки всего за год»

«Я посадил семена год назад»

Леди Мондегрин
2 часа назад

Главное, чтобы не оказалось из разряда тех растений, которые свои корни повсюду старательно запустить пытаются.

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«Похоже, что инопланетяне посылают сообщения с помощью моего кабачка»

  • Такие узоры на кабачках говорят о том, что они заражены вирусом кольцевой пятнистости. Его переносит тля с больных плодов на здоровые. © New_Land_725 / Reddit

«Ультра редкий драконий баклажан»

«Эта капуста стала обедом для 120 человек»

«Спустя годы наконец-то расцвел»

Ирина Александровна
4 часа назад

Стало любопытно, чтo это за красавица. Погуглила. Этo "Puya alpestris" (Пуйя Альпийская), чилийское растение, которoе еще называют "Сапфировой башней", онo растет очень медленно и его цветения можно ждать десятилетиями. К сoжалению, этo растение известно кaк монокарпическое, и это означает, что после цветения оно погибнет. Опыляется колибри.

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«Моя красотка. Второй год наперстянке Далматин»

«Полутораметровые лилии Старгейзеры моей жены»

«Штокрозы и в этом году выросли громадными»

«Это нормальный размер?»

«Посмотрите на этот огромный кабачок»

Бонус: «Что это за растение?»

Фото на превью Great_Resolution6400 / Reddit

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