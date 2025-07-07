Интересно, что там для подкормки шло. В смысле, есть-то его после такого можно???
15 садоводов, у которых на участках происходит какая-то магия
Только представьте: розы высотой с человека или тыква размером с золушкину карету! Можно подумать, что речь идет о сказках, но нет. Героям нашей подборки и представлять не нужно, достаточно просто взглянуть на свой сад. В этой подборке мы собрали удивительные плоды от гигантских кабачков до редчайших цветов в крапинку, как у далматинцев. А в последнем пункте вас ждет бонус, который будет полезен даже самым опытным садоводам.
«Гигантский фенхель, который я вырастил случайно»
«Я не верю своему счастью, но мой рекорд официально зарегистрировали!»
- Друзья ваши, наверное, пугаются фразы «Кабачок нужен?» © Rebma / Pikabu
«Королева моего сада. Ей 150 лет. Чтобы обхватить ствол, нужны двое мужчин»
- Да я бы только из-за нее купил ваш дом. © Grin_and_Merit / Reddit
«Едем на фермерскую ярмарку. Третье место!»
«Трансформация садовой дорожки всего за год»
«Я посадил семена год назад»
Главное, чтобы не оказалось из разряда тех растений, которые свои корни повсюду старательно запустить пытаются.
«Похоже, что инопланетяне посылают сообщения с помощью моего кабачка»
- Такие узоры на кабачках говорят о том, что они заражены вирусом кольцевой пятнистости. Его переносит тля с больных плодов на здоровые. © New_Land_725 / Reddit
«Ультра редкий драконий баклажан»
«Эта капуста стала обедом для 120 человек»
«Спустя годы наконец-то расцвел»
Стало любопытно, чтo это за красавица. Погуглила. Этo "Puya alpestris" (Пуйя Альпийская), чилийское растение, которoе еще называют "Сапфировой башней", онo растет очень медленно и его цветения можно ждать десятилетиями. К сoжалению, этo растение известно кaк монокарпическое, и это означает, что после цветения оно погибнет. Опыляется колибри.
«Моя красотка. Второй год наперстянке Далматин»
«Полутораметровые лилии Старгейзеры моей жены»
«Штокрозы и в этом году выросли громадными»
«Это нормальный размер?»
«Посмотрите на этот огромный кабачок»
Взглад ребёнка так и говорит: "Мама, хорош с кабачком носиться! Сисю мне уже дай!"
Бонус: «Что это за растение?»
Долгожданное лето — это хорошие новости для любителей садоводства. Возможно, вас заинтересуют другие статьи на эту тему: