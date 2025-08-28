20 фото-улик, которые без слов докажут, что в доме орудует хвостатый
1 час назад
Практически всем кошатникам знакомо чувство, когда сначала хочется отругать кота за очередную шалость, а через пару минут схватить его на руки и затискать. Если да, то вы точно поймете героев нашей подборки. Они поделились 20 говорящими фото о том, что такое настоящий кошачий хаос, приправленный безграничной любовью.
«Это мой меховой болван. Гляньте, что наксерокопировал»
- Вы не понимаете. Это искусство!
«Подозреваемый, по-моему, так себе лжец. Смотрите, что вычудил»
«Недавно обнаружил, что кот, пока меня нет дома, включает мобильный кондиционер или запрыгивает ночью и меняет режим. Пришлось сделать вот такие накладки»
«Ой, и кто же это сделал?»
«Шедевр и его автор»
«Докажите, что у вас есть кошка, не говоря, что у вас есть кошка»
«Вот такой у меня непослушный кот»
Когда коту надоело застревать
«Утром дома раздался какой-то грохот. Оказалось, кот набедокурил»
«Кот сбросил его мне прямиком в кофе»
"Возьми густой вишневый сок
И белый мамин плащ..."
Всё прямо по "Вредным советам".



- Придется теперь красить кофе весь клубок. © vorephage / Reddit
«Да что ж такое...прямо в краску»
- Так... Художника мы увидели, а теперь можем взглянуть на его произведение искусства? © 404purrnotfound / Reddit
«Наконец-то найдено решение, чтобы наш кот не скидывал ничего с крыши террариума»
«Я сегодня накормил кота позже на полчаса. Кот решил, что можно сломать мою клавиатуру»
«Чей-нибудь кот тоже любит играть в прятки со своими игрушками?»
«Пришлось сделать диспенсер для пряжи „антикошка“»
«Мой дружок пролежал у меня на коленях час и вот что оставил после себя»
«Я потратил $7 на бумажные полотенца, а мой кот уничтожил их примерно на $3»
«Жена долго не понимала, почему ее растения в горшке погибают. Кажется, я понял, в чем дело»
«Я сварила горох и вышла из комнаты всего на несколько минут»
«Вместо всех игрушек, которые ему куплены, он выбирает чек»
