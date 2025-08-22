14 трогательных историй о том, как люди нашли своего питомца в приюте

В приютах по всему миру живут сотни животных, которые терпеливо ждут «своего» человека. И иногда одна встреча меняет все — и для человека, и для хвостика. В этих пользовательских историях есть место случайностям, маленьким чудесам и огромной любви.

  • Недавно взяла кошку из приюта — красавица, но сразу решила показать, кто в доме главный. Игнорировала меня, в лотке песок разбрасывала, еда ей все не та. Грешным делом, я уж начала подумывать, чтобы вернуть ее. И вот убираю я очередной «бардак» в лотке и вдруг вижу среди песка свое золотое колечко, которое потеряла еще весной! Видимо, когда-то оно закатилось под шкаф в ванной, а кошка каким-то образом «раскопала» его и решила вернуть, по-своему.
  • Я взял из приюта собаку весом 80 кг, которая вдобавок еще и могла проявлять агрессию по отношению к другим животным. Но мы наняли специалиста по поведению и песеля стало просто не узнать! Он как минимум дважды спас жизнь моей второй собаке. Ему потребовалось некоторое время, чтобы освоиться, но он был лучшим лохматым другом в моей жизни. © IAmPandaRock / Reddit
  • Я вообще не собиралась никого домой забирать, просто пошла котиков погладить. Но потом увидела красавицу, открыла клетку и она просто выпрыгнула мне на руки, начала мурчать, тыкаться в меня носом. А при этом на клетке было написано: «Дайте мне время. Я очень застенчивая.» В общем мое сердце растаяло, я поняла, что жить без нее не могу и тут же удочерила. Но, когда мы принесли ее домой, оказалось, что она не очень-то и любит обниматься. Иногда дает себя гладить, но только в двух местах в квартире: на коричневом коврике перед дверью и в ее домике. Даже может прийти ко мне в кровать и повести к этому ковру, чтобы я ее там погладила. И еще примерно раз в неделю она спит с нами. Но на этом ее нежности заканчиваются. Так что, сдается мне, что кошка притворилась милашкой, чтобы выбраться из приюта. © Подслушано / Ideer
  • Живет у меня черный кот. Взял я его в приюте. Кот уличный, дом — резиденция, где он ест, спит и моется. Этой весной соседская кошка родила двух котят, рыжего и черного. Так этот охламон теперь водит черного котенка в дом, чтобы тот поел. Подозреваю, что рыжего котенка он не признал за сына. Папаша... © Подслушано / Ideer
  • Я взяла из приюта собаку — ласковую, но очень шумную. Первые дни она не отходила от двери, лаяла на каждый шорох в подъезде. Я уже начала переживать: «Ну все, теперь соседи меня возненавидят». И вот однажды поздно вечером снова лай — громкий, настойчивый. Я встаю раздраженная, открываю дверь, а там курьер с моим заказом, который заблудился и уже хотел уйти. Оказалось, пес лаял все это время не зря — он единственный реально заботился о моей еде.
  • Когда у нас появился лабрадор из приюта, я накупила ему мягких игрушек. Самое странное, что он постоянно раскладывал их на полу в виде разных геометрических фигур. Квадратами, треугольниками, кругами и прямыми линиями, все в одном направлении. Обычно он так делал, когда нас не было. Если мы приходили домой и двигали одну из игрушек, он шел ее поправлять, а потом лежал и сторожил. Думаю, так он наконец-то чувствовал себя хозяином положения. Но когда он понял, что действительно дома, то перестал это делать, почувствовав себя в безопасности. © Revolutionary-Fact6 / Reddit
  • Я шутила, что моя Бонни — просто чертенок. Она бросалась на все. Однажды она напала на грузовик Amazon. Не на водителя, а на сам грузовик. Прошел год, и она все еще иногда ведет себя как задира, но она счастливая, старая собака, которая просто хочет резвиться на пляже и получать почесывания попы. © joreanasarous / Reddit
  • Решили с мужем завести собаку. Выбрали породу и поехали в ближайший приют. Влюбились и взяли вообще не того, за кем изначально приехали. Через месяц подобрали побитого щенка и выходили. Через четыре месяца забрали по объявлению «остался пес после пожара» еще собаку. Через год моя мама взяла себе дворнягу, но передумала, и отдала нам. На мой день рождения муж привез щенка породы, за которой мы тогда изначально и поехали. У меня теперь пять собак разных мастей! Я счастлива! © Подслушано / Ideer
  • Мои друзья попросили показать тех котеек, которых никто брать до них не хотел. И в итоге взяли милейшую кошечку. Она год просидела в клетке до этого, а все потому что у нее небольшая аномалия слезных протоков, глазки очень сильно пачкали белоснежную шерсть. Да, выглядит не очень эстетично, но животное из-за этого год сидело в клетке. Вся шерсть свалялась, грязная. В итоге сейчас она счастлива в новом доме, ее отмыли, расчесали, такая красавица теперь бегает! © Подслушано / Ideer
  • Работаю в приюте для кошек и собак. Пришла мама и дочка (лет 14). Выбирали кота, мама эту ответственность полностью возложила на дочку. Девочка проходила мимо всех котов, пока не попала в конец, где у нас все особо «проблемные» кисы. И увидела его: одноглазого, трехногого, с рваным ухом, рыжего, с оборванным хвостом. Сказала, что не уйдет без этого красавца. Мама упрашивала взять обычного кота, но лишь довела девочку до слез. Уехали они втроем: мама, дочка и рыжий. © Подслушано / Ideer
  • Мой пес довольно долго жил в приюте. Понятия не имею, как он там оказался — с первого дня он был идеально выдрессирован, у него прекрасный характер, хорошо ладит с детьми, кошками и собаками. Его привезли в Нью-Йорк в возрасте двух лет, и я как только увидел его, понял, что он мой. Думаю, этот пес был очень любим своей предыдущей семьей, и, возможно, просто сбежал и не смог найти дорогу обратно. © ConfidentStrength999 / Reddit
  • Сестра уговорила маму взять второго кота. В приюте сразу прыгнул в руки шикарный котяра — наполовину мейн-кун, ласковый, шерсть шелковая, игривый, в меру шкодливый, умный. И это мой кот, он сам меня выбрал! Он спит со мной, встречает, ластится, мурчит. Единственный кот, который любит меня больше, чем сестру! А я лечу домой и взять его с собой не могу. Степа, я уже скучаю! © Подслушано / Ideer
  • Очень люблю свою собаку. Взяла ее щенком из приюта 4 года назад. Всегда переживаю за нее, удобно ли ей, вкусно ли ей. Она довольно большая, поэтому ужасно люблю с ней спать. Часто снятся сны, что с ней что-то плохое случается. Тогда в холодном поту просыпаюсь и чешу за ушком, трясясь от страха. Она у меня такая добрая, даже с котанами братуется. Не представляю, что со мной будет, когда придет ее час. © Подслушано / Ideer
  • Битый год уламывала мужа завести кота. Но я хотела черного, а муж — белого. Разрулила ситуацию моя бабушка, которая углядела в приюте серого котейку и принесла к нам. Души не чаяли в нашем друге. А когда он подрос, мы аж ошалели — внешне вылитый породистый голубой, но глаза желтые и есть белый галстучек. Наверное, за это и отдали такого чудесного кота в приют. © Подслушано / Ideer

Каждая из этих историй доказывает: иногда счастье ждет нас там, где мы меньше всего его ищем. А для животных из приютов такая встреча становится началом новой, полной любви и заботы жизни. А вот еще больше умилительных статей про братьев наших меньших:

