Вот как выглядели бы 14 животных, если бы вдруг стали людьми
Представьте, что животные вдруг обрели человеческий облик — как бы они выглядели? Отразились бы в их чертах хищная грация или добродушие? Сохранили бы они свою царственную осанку или забавную неуклюжесть? В этой статье мы покажем 14 животных, перевоплотившихся в людей, и с помощью ИИ пофантазируем, какие их повадки и черты воплотились бы в человеческом облике.
Обезьяна
Индюк
Волк
Сова
Медведь
У медведей почти нет мимики, они не хмурятся. В этом и состоит большая сложность контакта человека с медведем, что в отличие от собаки, у которой все на морде написано, мишка никак не показывает своего настроения, в том числе и намерения напасть.
Собака
Панда
У него должно быть два фингала под глазами. Ну или очки в конце концов
Капибара
Лама
Суслик
Истинно сусликъ, звѣрь робкiй, содрогается, очи распахнулъ, страхомъ объятъ и бдитъ.
Кабан
Аист
Тарсиер
Лис
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Комментарии
хорошая попытка но... увы и ах человеку не переиграть зверей и птиц
Это все интересно, только как по мне, попаданий крайне мало-мимика животного и его харизма очень отлична от человеческой.
Голосую за аиста)
А ещё панда, лама, и хитрый лис.
А вообще, все здорово получились