Вот как выглядели бы 14 животных, если бы вдруг стали людьми

Животные
7 часов назад

Представьте, что животные вдруг обрели человеческий облик — как бы они выглядели? Отразились бы в их чертах хищная грация или добродушие? Сохранили бы они свою царственную осанку или забавную неуклюжесть? В этой статье мы покажем 14 животных, перевоплотившихся в людей, и с помощью ИИ пофантазируем, какие их повадки и черты воплотились бы в человеческом облике.

Обезьяна

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Индюк

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Волк

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Сова

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Медведь

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Шуршилла
6 часов назад

У медведей почти нет мимики, они не хмурятся. В этом и состоит большая сложность контакта человека с медведем, что в отличие от собаки, у которой все на морде написано, мишка никак не показывает своего настроения, в том числе и намерения напасть.

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Собака

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Панда

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Капибара

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Лама

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Суслик

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Чудо-Юдо
1 день назад

Истинно сусликъ, звѣрь робкiй, содрогается, очи распахнулъ, страхомъ объятъ и бдитъ.

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Кабан

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Аист

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Тарсиер

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Лис

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Фото на превью AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Катерина Лисичкина
4 часа назад

Это все интересно, только как по мне, попаданий крайне мало-мимика животного и его харизма очень отлична от человеческой.

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