Вот как выглядели бы 14 животных, если бы вдруг стали людьми

Представьте, что животные вдруг обрели человеческий облик — как бы они выглядели? Отразились бы в их чертах хищная грация или добродушие? Сохранили бы они свою царственную осанку или забавную неуклюжесть? В этой статье мы покажем 14 животных, перевоплотившихся в людей, и с помощью ИИ пофантазируем, какие их повадки и черты воплотились бы в человеческом облике.