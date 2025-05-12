Ээ нет,ребенок тут не подойдёт,для ревнивых и нередко вредных шпицев надо кого-то постарше)
Вот как выглядели бы 9 популярных пород собак, если бы они стали людьми
Наука
4 часа назад
А что, если бы собаки выглядели как люди? Мы показали нейросети собак разных пород — и она превратила их в реалистичных людей. Некоторые образы вышли забавно точными, а другие — будто из кино.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
Померанский шпиц
Хаски
Доберман
Пудель
Корги
Бульдог
Чихуахуа
Ротвейлер
Мммм,скорее нет. Они немного валенки,надо кого-то покругьее,но с такими же нахмуренными бровями
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Далматинец
Вот такими могли бы быть наши любимцы, если бы они были людьми — харизматичными, забавными, строгими или утонченными. Кстати, мы уже показывали, как ИИ представляет себе мультяшных героев в реальной жизни — посмотрите, получилось не менее впечатляюще.
Фото на превью wirestock / Freepik
Комментарии
Уведомления
Не, у ИИ сегодня отходняк? Не хватило рассола, аспирин закончился?
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