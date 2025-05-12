Вот как выглядели бы 9 популярных пород собак, если бы они стали людьми

Наука
4 часа назад

А что, если бы собаки выглядели как люди? Мы показали нейросети собак разных пород — и она превратила их в реалистичных людей. Некоторые образы вышли забавно точными, а другие — будто из кино.

В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

Померанский шпиц

Lilit313
11 минут назад

Ээ нет,ребенок тут не подойдёт,для ревнивых и нередко вредных шпицев надо кого-то постарше)

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Хаски

Доберман

Пудель

Корги

Бульдог

Svetlana
1 час назад

Садальский похож на.а бульдога, как две капли воды, а этот так себе.

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Чихуахуа

Ротвейлер

Lilit313
7 минут назад

Мммм,скорее нет. Они немного валенки,надо кого-то покругьее,но с такими же нахмуренными бровями

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Далматинец

Вот такими могли бы быть наши любимцы, если бы они были людьми — харизматичными, забавными, строгими или утонченными. Кстати, мы уже показывали, как ИИ представляет себе мультяшных героев в реальной жизни — посмотрите, получилось не менее впечатляюще.

Фото на превью wirestock / Freepik

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