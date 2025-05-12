Вот как выглядели бы 9 популярных пород собак, если бы они стали людьми

Вот такими могли бы быть наши любимцы, если бы они были людьми — харизматичными, забавными, строгими или утонченными. Кстати, мы уже показывали, как ИИ представляет себе мультяшных героев в реальной жизни — посмотрите, получилось не менее впечатляюще.