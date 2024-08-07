20+ историй об очередях, в которых кипят нешуточные страсти

Страсти-мордасти! Я, честно говоря, уже давно живу, но такого откровенного хамства и наглости, как в статье, даже и не вспомню. Хотя я не ангел, но сама тоже никогда себя так не вела. Порядок - есть порядок. Могу уступить очередь, если вижу, что человек нуждается. Ну, вобщем, как то так.