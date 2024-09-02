16 звездных сыновей, которые выросли настолько горячими, что того и гляди отцов затмят

Знаменитости
2 часа назад

Кажется, еще недавно мы завороженно наблюдали за приключениями героев в исполнении молодых Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Дэй-Льюиса, как у них уже сыновья выросли. Да еще какие красавцы! Мы решили выяснить, как выглядят дети главных сердцеедов прошлых десятилетий.

Брендан Фрейзер и Леланд Фрэнсис Фрейзер

Джуд Лоу и Рафферти Лоу

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Дэниел Дэй-Льюис и Габриел-Кейн Дэй-Льюис

Джереми Айронс и Макс Айронс

Ivan Nikolov / WENN.com / agefotostock / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Ален Делон и Ален-Фабьен Делон

© Two Men in Town / Adel Productions and co-producers, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

К сожалению, Алена Делона уже нет с нами. Мы безмерно восхищаемся не только творческими работами этого артиста, но и его любовью к животным. На какие поступки он шел ради братьев наших меньших, мы рассказывали здесь.

Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм

Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News, Phil Loftus / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Уилл Смит и Трей Смит

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / MEGA / Mega Agency / East News

Пирс Броснан и Парис Броснан

© Die Another Day / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) and co-producers, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Пирс Броснан влюбил в себя всех, когда сыграл Джеймса Бонда, но совсем уж сразил публику наповал, когда ответил злобным троллям, которые критиковали фигуру его жены. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер

Evan Agostini / Invision / AP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Билл Пуллман и Льюис Пуллман

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Томми Ли и Брэндон Томас Ли

© Toglenn / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 3.0, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Николас Кейдж и Уэстон Коппола Кейдж

Tom Belcher / Capital Pictures / EAST NEWS

Джон Бонджови и Джейк Бонджови

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Ik Aldama / DPA / East News

Том Хэнкс и Колин Хэнкс

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Джек Николсон и Рэй Николсон

© The Shining / Warner Bros. and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News

Тимоти Далтон и Александр Далтон

Мы считаем, Тимоти Далтон великолепно сыграл Эдварда Рочестера. К слову, этого персонажа успели изобразить и другие актеры. В этой статье мы как раз сравнивали разных исполнителей одной и той же роли.

Фото на превью George of the Jungle / Walt Disney Pictures and co-producers, Doug Peters / Alamy Stock Photo, Jane Eyre / British Broadcasting Corporation (BBC) and co-producers

Комментарии

Уведомления
Kate
3 часа назад

Дорогой адми, если чьим то детям нечего по вашему мнению явить миру кроме родословной и температуры, то пожалуйста подумайте ещё раз надо ли писать такие "статьи"?

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