16 звездных сыновей, которые выросли настолько горячими, что того и гляди отцов затмят

Брендан Фрейзер и Леланд Фрэнсис Фрейзер

Джуд Лоу и Рафферти Лоу

Дэниел Дэй-Льюис и Габриел-Кейн Дэй-Льюис

Джереми Айронс и Макс Айронс

Ален Делон и Ален-Фабьен Делон

Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм

Уилл Смит и Трей Смит

Пирс Броснан и Парис Броснан

Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер

Билл Пуллман и Льюис Пуллман

Томми Ли и Брэндон Томас Ли

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Николас Кейдж и Уэстон Коппола Кейдж

Джон Бонджови и Джейк Бонджови

Том Хэнкс и Колин Хэнкс

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS , Invision / Invision / East News

Джек Николсон и Рэй Николсон

Тимоти Далтон и Александр Далтон

Фото на превью George of the Jungle / Walt Disney Pictures and co-producers