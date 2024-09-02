16 звездных сыновей, которые выросли настолько горячими, что того и гляди отцов затмят

Кажется, еще недавно мы завороженно наблюдали за приключениями героев в исполнении молодых Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Дэй-Льюиса, как у них уже сыновья выросли. Да еще какие красавцы! Мы решили выяснить, как выглядят дети главных сердцеедов прошлых десятилетий.

Брендан Фрейзер и Леланд Фрэнсис Фрейзер

Джуд Лоу и Рафферти Лоу

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Дэниел Дэй-Льюис и Габриел-Кейн Дэй-Льюис

© The Age of Innocence / Columbia Pictures and co-producers , Wyters Alban / ABACA / EAST NEWS Wyters Alban / ABACA / EAST NEWS

Джереми Айронс и Макс Айронс

Ivan Nikolov / WENN.com / agefotostock / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Ален Делон и Ален-Фабьен Делон

© Two Men in Town / Adel Productions and co-producers , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

К сожалению, Алена Делона уже нет с нами. Мы безмерно восхищаемся не только творческими работами этого артиста, но и его любовью к животным. На какие поступки он шел ради братьев наших меньших, мы рассказывали здесь.

Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм

Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News , Phil Loftus / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Уилл Смит и Трей Смит

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / MEGA / Mega Agency / East News

Пирс Броснан и Парис Броснан

© Die Another Day / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) and co-producers , Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Пирс Броснан влюбил в себя всех, когда сыграл Джеймса Бонда, но совсем уж сразил публику наповал, когда ответил злобным троллям, которые критиковали фигуру его жены. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Билл Пуллман и Льюис Пуллман

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Томми Ли и Брэндон Томас Ли

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Николас Кейдж и Уэстон Коппола Кейдж

Tom Belcher / Capital Pictures / EAST NEWS Криптозоолог мамкин 3 часа назад Безумный батин взгляд достался)) - - Ответить

Джон Бонджови и Джейк Бонджови

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Ik Aldama / DPA / East News Криптозоолог мамкин 3 часа назад Какой отец был милаш в юности). Да и сейчас - - Ответить

Том Хэнкс и Колин Хэнкс

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Джек Николсон и Рэй Николсон

Тимоти Далтон и Александр Далтон