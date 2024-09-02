16 звездных сыновей, которые выросли настолько горячими, что того и гляди отцов затмят
Кажется, еще недавно мы завороженно наблюдали за приключениями героев в исполнении молодых Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Дэй-Льюиса, как у них уже сыновья выросли. Да еще какие красавцы! Мы решили выяснить, как выглядят дети главных сердцеедов прошлых десятилетий.
Брендан Фрейзер и Леланд Фрэнсис Фрейзер
Джуд Лоу и Рафферти Лоу
Дэниел Дэй-Льюис и Габриел-Кейн Дэй-Льюис
Джереми Айронс и Макс Айронс
Ален Делон и Ален-Фабьен Делон
К сожалению, Алена Делона уже нет с нами. Мы безмерно восхищаемся не только творческими работами этого артиста, но и его любовью к животным. На какие поступки он шел ради братьев наших меньших, мы рассказывали здесь.
Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм
Уилл Смит и Трей Смит
Пирс Броснан и Парис Броснан
Пирс Броснан влюбил в себя всех, когда сыграл Джеймса Бонда, но совсем уж сразил публику наповал, когда ответил злобным троллям, которые критиковали фигуру его жены. Узнать об этом подробнее можно здесь.
Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер
Билл Пуллман и Льюис Пуллман
Томми Ли и Брэндон Томас Ли
Николас Кейдж и Уэстон Коппола Кейдж
Джон Бонджови и Джейк Бонджови
Том Хэнкс и Колин Хэнкс
Джек Николсон и Рэй Николсон
Тимоти Далтон и Александр Далтон
Мы считаем, Тимоти Далтон великолепно сыграл Эдварда Рочестера. К слову, этого персонажа успели изобразить и другие актеры. В этой статье мы как раз сравнивали разных исполнителей одной и той же роли.
Комментарии
Дорогой адми, если чьим то детям нечего по вашему мнению явить миру кроме родословной и температуры, то пожалуйста подумайте ещё раз надо ли писать такие "статьи"?
Ну не знаю... Были бы интересны эти дети без знаменитой фамилии? Вопрос.