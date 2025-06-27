10 фишек для летнего гардероба, чтобы не перегреться и выглядеть отлично

Ткань на теле помогает избежать попадания агрессивного солнечного света на кожу, но в то же время она накапливает тепло. Поэтому тот, кто хочется надеть вещь с длинными рукавами, вероятно, спарится. Но и вещи на бретельках — точно не для жары. К счастью, вариантов рукавов много: фонарики, колокольчики, летучая мышь. Объемная ткань защитит руки от солнца и поспособствуют охлаждению, ведь воздух будет свободно циркулировать между рукавами и кожей. Кайф!