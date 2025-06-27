Ага, обувь чёрного цвета поглощает тепло, а чёрные лосины отталкивают. Кайф 👎
10 фишек для летнего гардероба, чтобы не перегреться и выглядеть отлично
Выбор одежды и обуви на лето — задачка не из простых. Ведь с одной стороны, хочется выглядеть стильно, а с другой — чтобы не было жарко и душно. Многие модницы совершают распространенные ошибки при составлении летнего гардероба, например, выбирают неподходящий крой или цвет. Но мы знаем, как этого избежать.
Выбирать неподходящую обувь
В жаркую погоду обувь особенно важна. Каблуки, да еще и с завязочками и ремешками — плохое решение, все эти декоративные элементы будут натирать распаренную кожу и привет, мозоли. Черный цвет — также не лучший выбор для жары, ведь он поглощает тепло. Отдавайте предпочтение устойчивой обуви на платформе, которая удобно сидит на ноге, желательно светлых цветов, вот тогда ногам будет кайф.
Забывать про пятна пота
Пятна пота заметны летом нна одежде, практически любого цвета, кроме чёрного. Ещё это зависит от типа ткани. Главное, чтобы от этих пятен не несло вонючим запахом пота. Вот здесь важно мыться чаще и использовать дезодоранты.
Носить длинные рукава
Не согласна про вещи н.а бретельках. Главное чтобы не были в обтяжечку как н.а картинке;) . В жару важно , чтобы любая ваша одежда была свободной , для того чтобы воздух свободно циркулировал между телом и одеждой . Это будет охлаждать .
Ткань на теле помогает избежать попадания агрессивного солнечного света на кожу, но в то же время она накапливает тепло. Поэтому тот, кто хочется надеть вещь с длинными рукавами, вероятно, спарится. Но и вещи на бретельках — точно не для жары. К счастью, вариантов рукавов много: фонарики, колокольчики, летучая мышь. Объемная ткань защитит руки от солнца и поспособствуют охлаждению, ведь воздух будет свободно циркулировать между рукавами и кожей. Кайф!
Выбирать только натуральные ткани
Классная по*ка в красных шортах. Её не портит даже то, что шорты мятые.
Чем натуральнее ткань, тем лучше для лета? Это распространенная ошибка. Да, лен и хлопок действительно являются дышащими тканями, но подобные материалы быстро становятся влажными и долго сохнут, из-за чего телу может быть некомфортно. Поэтому не стоит исключать из летнего гардероба синтетические ткани, которые разработаны специально для жары. Стоит также присмотреться к ткани из бамбука.
Носить шелковые платья
Шёлковые платья могут быть разных фасонов, а не только платья-комбинации. И поскольку блестящая ткань хорошо отражает солнечные лучи, то лёгкие платья из натурального шёлка - самые подходящие для лета.
С одной стороны, блестящая ткань отражает солнечные лучи и отлично защищает от ожогов. Но с другой — на шелке легко остаются следы пота, поэтому можно случайно оконфузиться. А сама ткань быстро портится от тепла. Возможно, стоит оставить любимое платье-комбинацию на вечер, а в погожий солнечный день присмотреться к другим тканям.
Считать все прозрачные ткани дышащими
Под прозрачную ткань надо надевать непрозрачный чехол. Он то и создаст "парниковый эффект".
Кажется, будто ткань-сеточка или полупрозрачный материал — прекрасный вариант для лета, ведь и воздух проникает через него легко, и кожа в тени. Однако на самом деле не все подобные вещи хороши. Например, полиэстер и нейлон в жару создадут «парниковый эффект», в них точно будет жарко.
Надевать джинсовую одежду
Многие носят летом джинсы, потому что джинсовая ткань состоит в основном из хлопка, а он, как известно, лучше всего подходит для жары. Однако на самом деле такой грубый материал не очень-то и пригоден для летних деньков — он плохо пропускает воздух и задерживает влагу. Если уж и выбирать джинсовую одежду, то отдавать предпочтение моделям свободного кроя.
Заправлять рубашку или блузу
а пару статей назад топили за заправленную блузку, там это был модный шик
Сейчас редко кто носит блузы и рубашки навыпуск, это выглядит немного неряшливо. Однако летом этим модным правилом можно пренебречь, ведь наслоение тканей создаст ненужное тепло. А еще лучше выбрать более короткий верх для образа. Также можно завязать рубашку или футболку причудливым узлом спереди.
Не проверять подкладку
Можно прикупить платье или пиджак из самого легкого материала на лето, но совершенно забыть про подкладку. А ведь она вполне может быть из недышащей ткани, и все усилия по выбору платья окажутся напрасными — будет жарко как в бане.
Носить мини-юбки
Модницы с приходом лета надевают мини-юбки, так как это стильно, да еще и есть ощущение, будто чем меньше одежды, тем будет прохладнее. Но дела обстоят иначе. В жару лучше выбрать длинную юбку свободного кроя — так ноги будут защищены от солнца, на кожу будет падать тень, а еще это обеспечит циркуляцию воздуха.
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Комментарии
В сильную жару, как не одевайся, как не маскируйся, всё равно вспотеешь, взмокнешь. Вывод: не париться, если запаришься.