20+ отчаянных невест, которые выбрали себе такие платья, что гости их потом еще долго обсуждали

Героини нашей статьи не смогли найти классическое белое платье для своего важного дня — свадьбы. А может, они и вообще его не искали, а сразу стали присматриваться к нестандартным вариантам. Кто-то из них самостоятельно сшил себе наряд, кто-то купил, но в любом случае из них получились сногсшибательные яркие невесты.

«Это платье я просто заказала в интернете. В нем я чувствовала себя стильной и особенной, и при этом оставалась самой собой»

«Я не только влюбилась в платье, но и в себя в нем! Такое ощущение, что оно было создано специально для меня»

«Сшила себе свадебное платье, в котором можно танцевать»

Как жаль, что я не могу его сейчас же купить. Я все готова отдать за это платье! © Mynameisnotmal / Reddit

Вау! Ты выглядишь великолепно, ты такая талантливая! Я просто ошарашена. © Agatu / Reddit

«Перемерив более 30 традиционных платьев, я поняла, что мне нужно что-то более необычное. Выбрала синее платье и ни о чем не жалею»

«Вот мой свадебный наряд за $40. Шаль, между прочим, ручной вязки!»

Говорю искренне — это самое красивое свадебное платье, которое я когда-либо видела! © sensitiveskin80 / Reddit

«Нашла платье, но уж очень дорого оно стоило. А потом увидела в интернете его копию и заказала, ни на что особо не надеясь. Но оно оказалось потрясающим!»

Я в восторге! Обычно черные платья не выглядят свадебными, но то, что на вас, буквально кричит о том, что вы невеста. Оно идеально. © plushsafeshethink / Reddit

«Совет: выбирайте себе такое свадебное платье, которое потом легко можно будет превратить в одежду для беременных»

«Сшила себе свадебный наряд. Юбку украсила примерно 400 светодиодными лампочками, чтобы получился эффект звездного неба»

«Я просто не могла представить себя в белом платье. Вот какое в итоге выбрала»

«Свадебное платье мы шили вдвоем с будущей свекровью. Вот как оно выглядело поначалу, и вот каким получилось в итоге»

Да я сейчас разрыдаюсь! Платье такое красивое, и так мило, что это был семейный проект. Поздравляю! © noodlenirvana / Reddit

«Выбирайте платье, в котором вы чувствуете себя красивой! Не позволяйте никому влиять на ваше решение»

Вот именно! Вам даже не обязательно носить платье. Наденьте костюм, если это вам кажется правильным, или повседневную одежду, да даже купальник. Что угодно. Это ваш день, носите то, что вам нравится. © DiplomaticHypocrite / Reddit

«Мы с мамой смоделировали и сшили мне свадебное платье и обе несколько раз плакали во время процесса»

«Свое свадебное платье я связала сама. Это заняло полтора года»

«Темой моей свадьбы будет средневековое фэнтези. Вот мое платье до и после того, как я надела корректирующее белье»

«С бельем кажется, что платье какое-то мешковатое. Думаете, стоит его ушить?».

Честно? Сэкономьте деньги, вы потрясающе выглядите и без корректирующего белья! © manywaters318 / Reddit

Вот-вот! Без белья намного лучше смотрится. Красотища просто. © mama_keke / Reddit

«Сегодня я нашла платье своей мечты»

«Решение сшить свадебное платье самостоятельно будет преследовать меня еще долгие годы»

«Около 9 месяцев я вязала кружево, утром в день свадьбы все еще сшивала лиф. На платье ушло около 9 метров атласа и примерно 6500 метров ниток для кружева».

«Вот такое неклассическое платье у меня было»

Моя бабушка выходила замуж в таком же. Мне оно очень нравится! © Flaky_Finding_3902 / Reddit

«Сначала я купила белое платье. Не хотела, но купила, потому что так было проще. Потом мы с подругой прошлись по магазинам и нашли его — синее платье»

Синее платье очень красивое, оно хорошо сидит и прекрасно на вас смотрится! Ты молодец, что передумала! © jeannerbee / Reddit

«А вот мое платье. Правда я все никак не определюсь с прической под него»

«Для своей маленькой церемонии платье я связала крючком сама. Я просто хотела получить такой наряд, в котором бы чувствовала себя самой красивой и уникальной»

«Если вам нравится нестандартное платье, смело надевайте его и не позволяйте никому вас отговаривать»

«Я чувствовала себя самой красивой невестой в мире. Мы поженились в пятницу 13-го, так что мое черное платье олично подходило к этому случаю».

«Синий — мой любимый цвет, поэтому я точно знала, какое платье мне нужно надеть»