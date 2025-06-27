Открою вам СТРАШНЫЙ секрет, Адми, платья нна бретельках носят без бюстгальтера. Мы не в 1950х живём *шок*, и можно бюстгалтер не надевать, если одежда не прозрачная.
12 спонтанных покупок, которые могут принести лишь горькое разочарование
Наверняка каждому знакомо то чувство восторга, когда на распродаже удается найти какую-то вещи по скидке. В моменте покупка часто кажется очень выгодной и полезной, но на следующий день мы ощущаем разочарование — вещи в доме оказываются неудобными, ненужными или вовсе опасными для здоровья. Давайте разберемся, о каких спонтанных покупках стоит подумать дважды перед приобретением.
Солнцезащитные спреи
Подобные спреи кажутся удобным средством, которое легко нанести на кожу, но они могут предоставлять серьезную опасность. Во-первых, при распылении есть большая вероятность вдохнуть вредные вещества, которые есть в составе почти каждого такого спрея.
Во-вторых, такое средство может распределиться неравномерно, не полностью покрыть все участки кожи и не обеспечить должной защиты от палящего солнца. Последствия могут оказаться вообще жуть. Похоже, нет ничего лучше, чем использовать старый добрый солнцезащитный крем.
Набор для домашнего ламинирования ресниц
В социальных сетях все чаще стали рекламировать наборы для домашних косметических процедур. Но важно знать, что домашнее ламинирование ресниц — ужас как вредно для вашего здоровья. Мастера знают правила нанесения клея и составов, сколько держать средство, как его следует наносить и т.д. Даже если вы подберете хороший набор с качественным составом, есть большой риск ожога слизистой, повреждения ресниц и даже частичной потери зрения. Кожа век очень чувствительна, поэтому мы советуем вам довериться профессионалу в этом деле.
Платья на бретельках
Платья на тонких бретельках, открывающие плечи и спину, казалось бы, идеально подходят для лета. Но сразу возникают трудности с подбором подходящего и удобного бюстгальтера. Далеко не всем комфортно носить силиконовый лифчик без бретелек или совсем отказаться от нижнего белья.
Бюстгальтер должен будет отвечать сразу нескольким требованиям: обеспечивать нужную поддержку, быть незаметным сзади и не соскальзывать при ходьбе. Куда лучше найти более закрытое платье из легкой ткани.
Антицеллюлитные щетки для тела
Массаж щеткой против целлюлита подходит далеко не всем. Если у вас сухая и чувствительная кожа, то слишком частое и грубое использование сухой щетки может привести к микротравмам на коже. Стирается естественный защитный барьер кожи, который удерживает влагу и блокирует раздражители. Многие считают, что таким способом можно избавиться от целлюлита, но, на самом деле, от сильного трения усиливается кровообращение и расширяются капилляры, поэтому кожа становится розовой, частично скрывая целлюлит.
Праймеры для губ
Согласно задумке производителей, праймер нужно нанести перед тем, как накрасить губы помадой, чтобы предотвратить ее растекание и зафиксировать цвет.
Но стоит ли тратиться на этот недешевый продукт, если того же эффекта можно добиться без лишних трат? Сперва следует нанести обычный бальзам для губ, который в плане цены куда более доступен, чем хороший праймер. Затем использовать немного тонального крема или консилера, которые наверняка найдутся в косметичке, а в конце просто подвести губы карандашом. Результат — крутяк!
Изящные наручные часы
Лично мне такие "будильники" абсолютно не нравятся. Особенно если у женщины маленькая изящная рука и тут .....
Кажется, что лучшим выбором для элегантной женской руки будут изящные часики с небольшим циферблатом. Однако эта форма уже прошлый век. В 2025 году в моде крупные наручные часы с широкими ремнями и крупными циферблатами, которые подходят как женщинам, так и мужчинам. Если не хочется выглядеть старомодно, маленькие часики лучше оставить тикать в магазине.
Трендовые очки от солнца
Многие в 2024 году выбирали определенные очки, потому что они в тренде, а не потому, что они подходят. Но в 2025 все меняется — уникальные и индивидуально подходящие формы теперь занимают лидирующие позиции. Присмотритесь к моделям, приподнятым вверх на углах, с яркими цветными акцентами, с необычной геометрией, но главное, чтобы они подходили именно вам. Избегайте узких прямоугольных и слишком перегруженных моделей.
Тонкие и хрупкие кольца
Тонкие кольца смотрятся изящно именно из-за своей хрупкости. Можно носить несколько н.а одном пальце. Также если вы любитель носить кольца н а верхних фалангах , то тонкие кольца предпочтительнее всё-таки в этом случае.🤷🏻♀️.
Желание побаловать себя небольшим изящным кольцом может сыграть злую шутку. Ведь слишком тонкие конструкции — диаметром 1,6 мм и менее — часто трескают и ломаются. А чересчур маленькие зубцы для камней не обеспечат нормальную фиксацию декоративного элемента. Лучше выбирать более крупные и надежные кольца.
Средства от секущихся кончиков
Средство от секущихся волос, не для восстановления, а для защиты (предотвращения) от рассечения.
Многие женщины сталкиваются с тем, что кончики волос становятся сухими, ломкими и напоминают конец распустившейся веревки. Одна из причин — частая сушка феном, выпрямление, завивка волос и т.д.
Однако использовать косметические продукты для борьбы с секущимися кончиками — занятие бестолковое. В клетках волос нет активности, они не могут восстанавливаться даже при использовании «чудо»-средств. Единственный способ устранить проблему — подстричь волосы.
Увлажняющие спреи для лица
Считается, что спреи для лица мгновенно увлажняют кожу, делая ее сияющей. Их легко взять с собой в сумочку и использовать в любое время и в любом месте. Хоть они и не приносят никакого вреда, дерматологи не советуют злоупотреблять ими. А пользы как таковой от спреев почти нет. Распыленные частицы средства просто остаются на поверхности кожи, поскольку защитный слой не даст им впитываться.
Вместо спреев профессионалы предлагают использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой.
Натуральная косметика
Мы привыкли думать, что все натуральное намного лучше синтетического. Но это не всегда так. Одной из проблем, связанной с натуральной косметикой, является наличие аллергенов. В отличие от синтетических компонентов, натуральные содержат сотни соединений, поэтому состав сложно контролировать из-за свойств, которые зависят от множества факторов. Прежде чем покупать натуральную косметику важно удостовериться, что у вас нет аллергии, проверив на сгибе локтя нужный продукт.
Кристаллический эпилятор
В популярных социальных сетях распространился метод эпиляции с помощью кристалла. Действительно, эффект на видео потрясает, а способ применения очень прост — просто тереть кожу и волосы убираются. Но очень мало кто говорит об опасности этого метода. Например, покраснение, раздражение, зуд и аллергические реакции. По мнению пользователей, раздражение от кристалла в отличие от бритвы гораздо сильнее. Отнеситесь к покупке осознанно, есть риск, что такая вещь просто будет пылиться на полке без дела.
Спонтанные покупки часто ведут к тому, что многие купленные вещи в доме просто стоят без дела. Чтобы этого избежать, выбирайте осознанно, а также читайте нашу статью про то, как правильно распоряжаться своим бюджетом.