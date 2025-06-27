12 спонтанных покупок, которые могут принести лишь горькое разочарование

Подобные спреи кажутся удобным средством, которое легко нанести на кожу, но они могут предоставлять серьезную опасность. Во-первых, при распылении есть большая вероятность вдохнуть вредные вещества, которые есть в составе почти каждого такого спрея.

Во-вторых, такое средство может распределиться неравномерно, не полностью покрыть все участки кожи и не обеспечить должной защиты от палящего солнца. Последствия могут оказаться вообще жуть. Похоже, нет ничего лучше, чем использовать старый добрый солнцезащитный крем.