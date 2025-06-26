Кассиру, таксисту и прочим незнакомцам обычно говорю : благодарю, хорошего дня/вечера. Близким: спасибо)) не знаю, почему 🤷
9 правил этикета, которые мы постоянно нарушаем и даже не догадываемся
Мы часто нарушаем общие правила этикета, даже не подозревая об этом. Но, зная всего несколько простых и важных манер, можно изменить впечатление о себе в лучшую сторону! Вот 9 примеров правил этикета, о которых мы часто забываем, но именно они могут сыграть ключевую роль в том, как нас воспринимают. Освойте их, и каждый день будете оставлять о себе самое яркое и приятное впечатление.
1. Не благодарим
Этикет заключается не только в том, чтобы создавать комфорт для других, но и в том, чтобы показать им свою благодарность. Поэтому, когда кто-то делает для вас что-то хорошее, минимум, что вы можете сделать, — это сказать «Спасибо». Это может быть очевидный случай, например, когда кто-то держит для вас дверь, или более личная ситуация, такая как благодарность коллеге, который помог вам с проектом, или человеку, который встретил вас в аэропорту.
2. Не придерживаем дверь
Возможно, вы слышали, что джентльмен обязан удержать двери открытыми для дам, но в современном мире эта традиция немного изменилась. Не следует считать, что вы обязаны открывать дверь для любой женщины, но вежливым будет придержать дверь для всех, кому это необходимо, независимо от пола.
3. Разговариваем по громкой связи на публике
зараза эта новая и надо решительно с ней бороться и дело не в этикете - это покушение на личное пространство
Этот пункт этикета касается того, чтобы не делать всех остальных невольными участниками вашего разговора. Находясь в публичном месте, следует умерять тон общения в зависимости от обстоятельств.
4. Не представляем себя или других в компании
Встреча с кем-то новым или помощь в знакомстве между незнакомыми людьми — отличная возможность начать замечательный разговор, не стоит пропускать этот важный первый шаг, забывая представить стороны друг другу.
Представления помогают всем участникам хотя бы понять, как обращаться друг к другу, а также могут дать контекст для беседы.
5. Не добавляем свое имя в конце сообщения
Учитывая что Олег за всех заплатилА, у других членов застолья была веская причина сбежать и не заплатить 😹
Бывало ли у вас так, что вы получили сообщение и подумали: «От кого это?» Наверняка у каждого из нас было такое, и это раздражает, потому что пока не узнаешь, с кем общаешься, трудно понять, что ответить. Особенно это актуально в случае с групповыми чатами!
6. Привлекаем внимание официанта
Работала официантом и скажу, что ничего страшного в этом нет. Если, конечно, не свистом призывают.
Официант — не ваш лакей. Не стоит махать рукой, свистеть или кричать, чтобы привлечь его внимание. Работа официанта — обслуживать гостей, и он обязательно подойдёт к вашему столу, как только появится возможность. Проявите терпение и дождитесь, пока он сам подойдет к вам.
7. Не помогаем убрать после ужина
Чел н.а картинке справа решил сныкаться, чтобы не помогать после ужина? Или уже дошел до кондиции?
Когда кто-то готовит для вас, вежливо помочь убрать со стола и помыть посуду. Если вы не предложите свою помощь, это может выглядеть так, будто вы воспринимаете хозяина как повара и прислугу. Хозяин, возможно, не захочет вашей помощи, но хотя бы предложить её — это минимум, что вы можете сделать.
8. Предполагаем, что кто-то другой оплатит счёт
Провести вечер за напитками с коллегами или поужинать с другом — вполне обычное дело для взрослых. Однако никогда не стоит предполагать, что человек, пригласивший вас, также возьмёт на себя оплату. На самом деле, даже в случае с ужином на свидании не стоит считать, что именно ваш партнёр заплатит за вашу еду, потому что это не всегда так. Если вы идёте куда-то с кем-то, всегда возьмите с собой деньги, чтобы покрыть свою еду или напитки.
9. Избегаем зрительного контакта
Когда вы общаетесь с другими, замечаете ли вы, что ваши глаза начинают блуждать? Вместо того чтобы смотреть в лицо собеседнику, вы наблюдаете за происходящим на фоне.
Даже если вы внимательно слушаете, отсутствие зрительного контакта создаёт впечатление, что вы не обращаете внимания.
Если больше не хотите опростоволоситься в обществе или узнать, каких правил хорошего тона придерживались в прошлом, прочитайте другие наши материалы на эту тему!