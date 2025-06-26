9 правил этикета, которые мы постоянно нарушаем и даже не догадываемся

Встреча с кем-то новым или помощь в знакомстве между незнакомыми людьми — отличная возможность начать замечательный разговор, не стоит пропускать этот важный первый шаг, забывая представить стороны друг другу.

Представления помогают всем участникам хотя бы понять, как обращаться друг к другу, а также могут дать контекст для беседы.