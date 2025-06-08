5 финансовых привычек, из-за которых копилка пустует, а ипотека только снится
Только получили зарплату, а на карте снова тишина? Копилка пустует, сбережения лишь в мечтах, а слово «ипотека» вызывает нервный смешок? Все дело во вредных финансовых привычках, которые не дают вырваться из порочного круга. В этой статье мы расскажем, какие ошибки не дают вам приблизиться к заветным целям, и как их исправить.
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Откладывать важные платежи
Если вы относитесь несерьезно к своевременной оплате счетов, это можете в конечном итоге привести к лишним штрафам и переплатам. Хотя эти суммы кажутся небольшими, они все равно сказываются на вашем бюджете. Следите за сроками платежей, используйте платежный календарь или настройте напоминания о платежах по электронной почте или смс.
Совершать импульсивные покупки
Замечали, что вы покупаете товары по сниженным ценам, которые вам на самом деле не нужны, просто потому что вы считаете это выгодной покупкой? Импульсивная покупка происходит, когда вы покупаете товары, не оценив трезво, нужна ли эта вещь или нет. Такая спонтанность может привести к ненужным тратам и значительно пошатнуть бюджет. Чтобы этого избежать, ставьте под сомнение любую покупку и создайте свой список правил при покупке чего-либо. Например, вместо быстрой траты возьмите на обдумывание сутки.
Не распределять бюджет
Если к концу недели вы не понимаете, куда ушли деньги, — пора навести порядок в бюджете. После получения зарплаты, распределите траты, разделив их по категориям. А в конце месяца посмотрите на результаты. Также финансы можно отслеживать с помощью специальных приложений, тетради с вашими записями, трекеров, сканирования чеков. Регулярный финансовый контроль поможет приблизиться к финансовой стабильности. Помните, что не обязательно отказываться от любимых вещей, важно тратить осознанно.
- Люди, ведите свой бюджет! До того как я начал записывать свои доходы и расходы был полностью уверен, что зарабатываю я нормально и на все хватает, а по факту просто росли долги. © SmirnoffPavel / Pikabu
Забывать про правило «Заплатите сначала себе»
«Заплати сначала себе» — это финансовый принцип, который означает часть полученного дохода следует сразу откладывать в сбережения или инвестировать. Это поможет вам создать так называемую подушку безопасности, а также избежать стресса от непредвиденных трат. Даже если доход пока невелик, начните с малого — регулярные небольшие взносы с зарплаты дадут результат со временем. Главное — выработать привычку откладывать деньги для себя будущего.
- Худшая привычка, с которой я справился, заключалась в том, что я считал, что у меня недостаточно денег для сбережений или инвестиций, поэтому я просто не заморачивался. Я начал поздно, но начал. Спланировал бюджет в августе 2024 года и увеличил взносы. Теперь я хорошо зарабатываю и горжусь своим ростом в этой области. © rastab1023 / Reddit
Тратить зарплату сразу
Пользователи сети нашли следующий способ, который поможет сохранить ваши деньги. Если вы получили зарплату, то не спешите ее тратить сразу. Это касается не только мелких покупок, но и основных платежей. Оставьте всю сумму нетронутой до конца следующего дня. Так вы сможете трезво взглянуть на расходы и избежать невыгодных трат. Кажется, что мелочь, но эффект ощутимый.
- Контролирую импульсивные покупки при заказе товаров через интернет. Я кладу что-то в корзину и оставляю там на несколько дней. Я почти никогда не покупаю товар через несколько дней. © Either-Mushroom-5926 / Reddit
Теперь вы знаете, как накопить на свою мечту, создать подушку безопасности и грамотно распределять свои доходы. А если хотите узнать про разницу в мышлении и поступках богатых и бедных, то читайте нашу статью: