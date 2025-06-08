5 финансовых привычек, из-за которых копилка пустует, а ипотека только снится

Замечали, что вы покупаете товары по сниженным ценам, которые вам на самом деле не нужны, просто потому что вы считаете это выгодной покупкой? Импульсивная покупка происходит, когда вы покупаете товары, не оценив трезво, нужна ли эта вещь или нет. Такая спонтанность может привести к ненужным тратам и значительно пошатнуть бюджет. Чтобы этого избежать, ставьте под сомнение любую покупку и создайте свой список правил при покупке чего-либо. Например, вместо быстрой траты возьмите на обдумывание сутки.