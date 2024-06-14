18+ человек решили, что прокачали умение продавать до уровня «бог». И многие из них правы

Реклама бывает разной: удачной, ужасной, креативной, надоедливой, смешной. Маркетологи изворачиваются как могут, чтобы товар приглянулся потребителю. Вот примеры маркетинга, от которого мы испытали яркие эмоции, начиная от раздражения и заканчивая безграничным весельем.

Когда наглость — не порок

Была в Турции на экскурсии в гранатовом музее. Там боги маркетинга впаривали всем целебный гранатовый сироп без сахара и консервантов. Состав был написан по-турецки, но я химик — глюкозу-то узнаю даже на другом языке. Более того, в составе куча «ешек». Решила приколоться над продавцом и попросила перевести состав. Так он начал мне заливать, что глюкоза в составе — это ее просто лишнюю удаляют из сиропа, всякие «ешки» — это витамин Е, а цифры за ними — просто граммы. © Подслушано / Ideer

Когда за дизайн берутся профессионалы

Сапожник без сапог

Мне бы такую уверенность и подкованность, как у чувака в электричке, который продает пятновыводитель, будучи при этом в джинсах, покрытыми явно не отстиравшимися пятнами... При мне купили 4 упаковки. © Подслушано / Ideer

«Кто мне объяснит, в чем выгода?»

Что непонятного? Они же пишут, что 1,8 литра — это больше, чем 0,9. Все. © TotaLinu / Pikabu

«На днях, гуляя по району, наткнулась на один интересно оформленный магазин одежды для собак»

В тихом омуте и бабушки водятся...

У меня на участке клубника растет в таких количествах, что не справляемся. Предложила соседке-пенсионерке без огорода выгодную схему. Она собирает клубнику, оставляет нам баночку небольшую, остальное продает на остановке. Ей прибавка к пенсии, мне — меньше забот. Через 2 недели выяснилось, что эта бабка — какой-то прирожденный маркетолог. Она вот что удумала: оформила студентам подписку на клубнику. Они ей платят сразу большую сумму, а она их каждый день со стаканчиком мытых ягод встречает.

Поэт, однако, попался⁠⁠

© Lawyer23 / Pikabu Maxipotak 29 минут назад О, мифическая клубника!

Всю жизнь слушаю сказки про ведро клубники с грядки, ни разу своими глазами сие чудо не увидав - даже у бабушки на Волге. Но стоит сказать про это - находится несколько человек, клянущихся мамами, что вот у них ( у тетки, соседа, знакомых)!

Вот и в истории выше - столько клубники, аж не справлямс!

Так что побуду пока Фомой, пока * не вложу персты…* ( зачеркнуто) не подведут к этой грядке с 15-литровым ведром. - - Ответить

Переграла и уничтожила

Когда сдавала квартиру в аренду, меня просто достали риелторы. Приходили под видом арендаторов, а потом пытались втюхать свои услуги. В итоге сдалась, когда какой-то скользкий паренек сказал, что уже нашел арендаторов и готов их привести. Арендаторы мне понравились, по цене сошлись. Но потом я просто заявила риелтору, что в его услугах не нуждаюсь больше, дальше мы сами. Как же он раскудахтался! А для меня было принципиально его кинуть. Это единственные люди, чей «труд» я не уважаю. © Подслушано / Ideer

Название — просто отпад

© Maksonic / Pikabu Ирина 18 минут назад И чем же это труд риелтора такой неуважаемый? Да хороший специалист землю носом роет, тонны документов просматривает, с кучей людей общается (причем некоторых может быть даже видеть неприятно!) - в общем, работа не самая простая. И уж конечно, должна быть оплачена. Тем более, если результат клиента устроил - - Ответить

Иногда детям в голову приходят просто гениальные мысли

Когда я была маленькой, бабушка меня сильно закармливала. Аж болел желудок. Но она говорила, что я придуриваюсь, и заставляла есть. Тогда я нашла выход. Стала аккуратно упаковывать еду в одноразовые контейнеры и продавать у соседнего дома. В основном одиноким мужикам. Так у меня появились постоянные клиенты, куча карманных денег и довольная бабушка. © Подслушано / Ideer

«Эти батарейки покрыты горьким веществом, чтобы их не тащили в рот дети»

«В магазине видеоигр поставили коробку с дезодорантами для геймеров»

Вероятнее всего, раньше в коробе были средства личной гигиены гигиены для женщин. Надпись гласит: «Пожалуйста, воспользуйтесь этим при необходимости. Не смывайте в унитаз». — Прим. ADME.

На что не пойдешь ради спокойствия

Одно время всему нашему коллективу названивали «продаваны» с целью повышенная своих продаж. Ни просьбы, ни откровенная ругань, ни угрозы написать жалобу не помогали. Когда они позвонили коллеге в очередной раз, у них состоялся разговор:

— Здравствуйте. Светлана Викторовна?

— А кто ее спрашивает?

— Компания-шмомпания.

— А ее больше нет с нами.

Гудки на том конце, и больше коллеге никто не звонил. © Подслушано / Ideer

«Купила палетку теней для глаз. Пригляделась к тому, что написано мелким шрифтом»

«Оттенки (те, которые автор фото выделил красным, — прим. ADME) не предназначены для использования на глазах».

«Продуктовый поставил холодильники с дисплеями вместо стекла. Жутко бесит, потому что идешь брать какой-то напиток, а его уже нет — там просто картинка»

Животные тоже умеют в продажи

Когда моя бабушка работала на рынке (продавала разные овощи и фрукты), то часто могла отойти от прилавка и оставить свои товары без просмотра. Она настолько доверяла покупателям и посетителям рынка. Но на своем стуле оставляла местного кота, которого прикормила за долгие годы работы. Он ни на шаг от нее не отходил, но и слушался, когда бабушка оставляла его одного. Кот послушно сидел у кассы с деньгами. Постоянные покупатели видели его и понимали, что бабушка ушла по делам, нужно платить коту. Так и оставляли возле него купюры, сами брали овощи, сами взвешивали. И никто не обманывал ведь, все честными были. Вот это времена... © Палата № 6 / VK

«Я назвал их лживыми печеньками»

Продажи от обратного

Муж работает в сфере продаж, и это, если честно, что-то для меня абсолютно непонятное. Не сама сфера, если быть точной, а то, как он себя подает. В коммуникацию он, мягко говоря, не умеет. У него проблемы с лояльным выражением мыслей — он достаточно резкий и грубый человек, знакомые даже могут обидеться иногда. А тут еду я с ним в машине, звонит клиент, и мой благоверный ему отвечает: «Вы мешаете мне сейчас, я за рулем вообще-то, перезвоните потом». И... народ перезванивает! И покупает. Видимо, чего-то я в этой жизни не понимаю. © Палата № 6 / VK

«В этом секонде сотрудники расставили товары по цветам»