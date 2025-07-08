17 собеседований, которые явно завернули куда-то не туда

У нас тоже был один такой "я отсюда без работы не уйду". Ничего, пришла охрана здания и вывела.



Но мой фаворит - мальчик которого рефернула наша сотрудница, потому что ее попросила его мама. Это еще дома было. На собеседовании мальчик честно сказал, что закончил политех три года назад, работу найти не может, во время учебы мама ни работать ни подрабатывать не разрешала.

Мы, в принципе, брали без опыта.... но тут в офис зашла его мама искать пропавшего сыночку, потому что "ну вы его уже оформили? нам ехать домой пора, ужин готовить". И тут мы решили что без опыта мы берем, а вот без самостоятельности - нет. Заржали там прямо при ней, я, продюссер и начальник програмцов.