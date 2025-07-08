17 собеседований, которые явно завернули куда-то не туда
Все мы хоть раз в жизни ходили на собеседование. Какие-то проходят спокойно и без происшествий: кандидатов просят решить задачку, рассказать о своем опыте или описать навыки. Но иногда в процессе всплывают очень странные вопросы. Да и ответы, чего уж скрывать, могут сбить с толку. Вот несколько таких занятных историй, после которых понимаешь: пройти интервью — это тот еще квест.
- Однажды в маленькой телекоммуникационной компании я нанималась на работу менеджером по продажам. Директор на собеседовании спросил: «А вы уже заработали себе на квартиру? А на машину? Ну и зачем вы нам тогда нужны?» Подумала, что действительно ни зачем я им не нужна. © Анна Кривко / ADME
- В одном из крупных банков при собеседовании управляющий осведомился, выучила ли я все рекламные ролики, что у них есть? Какой актер сейчас на баннерах? А я устраивалась на должность руководителя отдела доставки. Затем последовал вопрос, что я возьму с собой на необитаемый остров. А еще, кто мне должен это все предоставить? А в конце беседы спросил, почему это я не сказала в начале собеседования, что принимала участие в любительской постановке мюзикла? И что я еще скрываю в своей жизни? © Анна Кривко / ADME
- Устраиваюсь на работу кассиром. Нужно пройти медкомиссию, кучу подписей собрать да еще и анкету заполнить. Спрашиваю: «А зачем графа „ваши сокровенные мечты“ в анкете?» Ответ уложил: «Ну, на эту работу лучше не идти, если у вас мечта — жить в Париже». © Палата № 6 / VK
- Работаю администратором в заведении, а на днях у нас должно было быть собеседование с потенциальным работником. Я опаздывала, поэтому предупредила кандидата, но удалось приехать вовремя. Решила понаблюдать за будущим сотрудником, вычислила его по фотке в резюме, села за соседний столик, заказала кофе, написала, что буду минут через 20 и наблюдала. За эти 20 минут увидела, как потенциальный соискатель обматерил официантку, громко ругался и жаловался, что наше заведение — нереальная помойка, а меня, то есть администратора, он назвал некомпетентной, хотя мы с ним еще даже не виделись. Я даже не стала подходить. Написала сухое сообщение, что нашей компании такой человек не подходит. © Не все поймут / VK
- Родственница рассказывала про одно собеседование. Знакомый порекомендовал ей вакансию, но предупредил, что на этой должности сложно удержаться, так как там неадекватная начальница. Родственница решила на собеседование сходить. Первый же вопрос был: «Какова будет ваша реакция, если ваша начальница при всех будет на вас кричать, используя нецензурную лексику?» Девушка отвечает: «Если я буду виновата, то приму к сведению, постараюсь больше не допускать ошибок». Следующий вопрос: «А если ваша начальница будет бросать в вас различные предметы: документы, канцтовары? А если вы не будете виноваты, просто у начальницы такой характер, сможете ли вы это принять?»
Родственница ответила им, что принять не сможет и что такое поведение недопустимо. К ее удивлению, после собеседования ей через час позвонили и пригласили работать. Она, конечно, отказалась, а ей потом еще звонили и спрашивали, не передумала ли она. © Вероника / ADME
- Мне на собеседовании сказали, что у них такая сложная работа, что сотрудники первые несколько лет (!) задерживаются на работе до 8 вечера. «А у вас ребенок», добавили они. Вежливо попрощалась и ушла, а так хотелось рассказать про рабовладельцев. © Ирина / ADME
- Мне как-то дали анкету для заполнения. Вопросы об образовании, опыте работы и т. п. не удивили, но потом я увидел непонятные вопросы, причем в большом количестве. Я их пропустил, а меня спрашивают: «Почему не ответил?» Говорю, что не знаю, кто такой ПрЕвед и т.п. Как выяснилось, вопросы были касаемо «Властелина колец», «языка падонкафф», «Гарри Поттера», чего-то там еще, о чем я не имел никакого представления. Как и о том, зачем это нужно электрику. Забрал свои документы, развернулся и ушел. © TheTavrist / ADME
- Про надменную мадам на собеседовании: была такая, с претензией. Сама перенесла собеседование в день самого собеседования на час позже, потому как у нее возникли «обстоятельства». А когда уже за ней пришли на 15 минут позже, всем своим видом показывала свое возмущение и недоумение от нашей несобранности. После собеседования мы ей якобы должны были дать задание, так она написала мне и в приказном порядке потребовала телефон начальства. На отказ написала возмущенные сообщение на тему «если вам лень оторвать задницу и поработать...». Я так офигела от такого «напора», что отскринила переписку и отослала директору с пометкой FYI. Мадам не взяли, хотя, судя по всему, руководству она изначально понравилась. © Конфуз / ADME
- После универа устраивалась на работу, дошла до собеседования с начальницей и ей зачем-то понадобился мой паспорт. Я даю, она смотрит на фото и говорит: «Ого, вы были значительно полнее». А я и правда была пухлой в 16 лет. И тут же спрашивает: «А какова причина вашего похудения?». Так подмывало ответить: «Да просто захотелось. Что, нельзя?» © Мария Денисюк / ADME
- Живу в Германии. Пришла на собеседование. Нас 4 кандидата. Я вторая на очереди. Захожу, сажусь. Интервьюеров трое. Начался перекрестный допрос: стаж, училась в Германии или подтверждала свой диплом, большая ли семья. И тут дернул же меня черт сказать, что главный член семьи это моя собака. Ну, тут все оживились и засыпали вопросами: какая порода, возраст, как зовут, что умеет... Я схватила телефон, давай его фотками и видео хвастаться (когда я рассказываю о Торро, заткнуть меня трудно, скажу больше — невозможно). Оказалось, у всех троих тоже есть собаки. Стали рассказывать друг другу, чем кормим, у каких ветеринаров прививки делаем, у кого какие грамоты. Целый час длилось собеседование, два раза кофе пили с печеньем. Потом они отпустили оставшихся кандидатов. А я до сих пор там работаю. © Svetlana Kurilova Grischko
- Давно это было. Устраивалась на работу курьером. В объявлении была прописана помимо прочего оплата проезда. Приехала в какую-то промзону. Я и еще с десяток кандидатов сначала долго сидели в помещении с телевизором, запомнилось, что шел какой-то фильм. Я его почти целиком успела посмотреть в ожидании собеседования. Когда вышла из комнаты к кулеру за водичкой, увидела, как в большом пустом зале сотрудники собрались в круг и, воздев руки к небесам, читают аффирмации. Типа «мы лучше всех, ждет нас успех». Уже тогда захотелось сбежать, но было потрачено столько времени... В итоге, на собеседовании меня заверили, что зарплата высокая, и что сегодня я поеду обучаться в сопровождении одной из лучших сотрудниц. К такому повороту я оказалась не готова, так как с собой была только карточка на метро с двумя поездками (да, я была нищая). Я зачем-то согласилась... В итоге мы приехали черт-те куда и эта, блин, курьерша стала меня обучать, как впаривать книги по разным учреждениям. Я психанула, сказала, что изначально говорила «никаких продаж». Ну, елки зеленые!... Шла потом пешком по слякоти и холоду часа полтора до метро. Тогда вся эта бодяга с вакансиями «курьеров» только начиналась, и я с первого же раза так влипла. Бррр... © Олень / ADME
- Друг рассказывал, устраивался в Европе на работу (информационная сфера), в резюме указывал размер желаемой зарплаты. После собеседования ему сказали, что статус фирмы не позволяет ему выплачивать указанный размер зарплаты. И, если он не против, то они будут ему платить на 20 % больше. Пришлось согласиться. © Елена Климова
- Меня однажды на собеседовании попросили нарисовать слона. Я нарисовала картинку «удав проглотил слона» из Маленького принца. По их лицам стало понятно, что чтение — не их сильная сторона. © Zoe Novak
- Однажды на собеседовании меня спросили, каким деревом я хочу быть. Я запаниковал и ляпнул, что дубом. Мол, они крепкие и все такое. А следующие 10 минут мне пришлось придумывать какие у него еще есть характеристики. В общем, работу я получил каким-то образом. © CuteNprecious / Reddit
- Знаете, наглость — это второе счастье. Этому научила меня моя мама. Она рассказала мне историю о том, как устраивалась на работу. Они с моим папой были молодыми, уехали жить в большой город, было сложно, тяжело найти хорошую работу. Маме безумно понравилась одна вакансия, она подходила по всем параметрам, поэтому с радостью пошла на собеседование. Там ей по непонятной причине отказали. Она вышла из здания с заплаканными глазами, но вдруг решила, что просто так не уйдет. Вернулась в офис, села перед девушкой, которая ее принимала, и сказала: «Я без работы отсюда не уйду!». Спустя шесть часов, когда все уже ушли, к ней подошел начальник и взял на пробный срок только из-за того, что она проявила упорство и наглость. Мама успешно отработала, впечатлила начальство и осталась там на долгие года. Вот это было очень сильно, как по мне! © Палата № 6 / VK
Упорной маме просто повезло, наверное давно это было. Сейчас бы ее поместили в наручники за trespassing.
- Пришла собеседоваться в крупную компанию, хотя опыта маловато. Меня спросили: «Если бы вы были кухонным прибором, то каким?» Я ляпнула наугад: «Тостером». Офигела, когда на работу все-таки взяли. Объяснение узнала потом. Оказалось у них сломался тостер с утра на кухне, и они посчитали, что это знак свыше.
- Провожу собеседования. Однажды спросил: «Расскажите про ваш конфликт на предыдущей работе, когда вы с коллегами разошлись во мнениях и чем это закончилось». Девушка в ответ взяла и выдала историю о том, как буквально подралась с коллегой. © EmmyLou205 / Reddit
А вот еще несколько классных подборок историй от нашей редакции:
Комментарии
У нас тоже был один такой "я отсюда без работы не уйду". Ничего, пришла охрана здания и вывела.
Но мой фаворит - мальчик которого рефернула наша сотрудница, потому что ее попросила его мама. Это еще дома было. На собеседовании мальчик честно сказал, что закончил политех три года назад, работу найти не может, во время учебы мама ни работать ни подрабатывать не разрешала.
Мы, в принципе, брали без опыта.... но тут в офис зашла его мама искать пропавшего сыночку, потому что "ну вы его уже оформили? нам ехать домой пора, ужин готовить". И тут мы решили что без опыта мы берем, а вот без самостоятельности - нет. Заржали там прямо при ней, я, продюссер и начальник програмцов.