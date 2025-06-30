18 историй, которые хочется прокомментировать одной фразой: «А что, так можно было?»
Истории
29 минут назад
Ход мыслей некоторых людей объяснению не поддается, можно лишь подивиться, как работает их голова. Такие встречаются и среди коллег, и среди родственников, и среди незнакомцев, попадающихся на нашем жизненном пути. Пользователи, которые столкнулись с подобным, поспешили поделиться своими историями в интернете, и самые яркие мы собрали в этой статье.
- После свадьбы мы с мужем поселились в двушке свекрови, а она переехала в мою однушку. Потом мы купили квартиру побольше, и свекровь вернулась в свою. Пошла я делать фото для продажи своей однушки. Зашла и обомлела. Там пусто! Она вывезла абсолютно все, даже крючки с карнизов поснимала. Звонит ей муж и спрашивает, почему остались только стены. А она выдает: «Я забрала только свои вещи, квартира была пустая, когда я въехала». Серьезно?! Я оставляла там всю мебель и кухонную утварь! © Мамдаринка / VK
- Мама моей невесты не понравилась мне с первого взгляда. А когда мы объявили о свадьбе (хотели церемонию на 20-30 гостей), маман сходу начала кошмарить невесту, что нужно не ударить в грязь лицом и позвать всю дальнюю родню. А зачем вам визажист и диджей? Украсить зал может соседка, торт испечет тетя Ира и т.д. Мы жестко дали понять, что все уже спланировано. Но будущая теща позвонила в ресторан, отменила декор и увеличила количество гостей. У невесты истерика, свадьбу она планировала почти год! Мы нашли другой банкетный зал и перенесли все туда. Свадьба прошла идеально. А ее мама в ресторане не дождалась ни нас, ни наших гостей. © Подслушано / Ideer
- Работаю в магазине, и есть у нас один клиент. Он уже 3 года постоянно прибегает за одним и тем же комплектом постельного белья. Я не понимал, зачем, но потом он мне объяснил, что, пока жена на ночной смене, он наслаждается ее отсутствием и ест в кровати (она ему не разрешает). Ну а если поставит пятно, а отстирать не может, сразу бежит в наш магазин, ведь он расположен в 500 метрах от его дома. © Мамдаринка / VK
- Пристал ко мне сосед, мол, я припарковалась там, где он якобы паркуется десять лет, а до этого там парковались его отец и дед. Причем это даже не парковка, а просто территория перед домом! Немного повздорили, но ничего серьезного, он запарковался в другом месте, мы разошлись. Встречаемся на следующий день, и он показывает старые фотографии, на которых изображена машина его деда, которая действительно стояла в том же месте. Как жаль, что мне все равно, хоть это и было забавно. © Мамдаринка / VK
- Подруга похвасталась мне, что купила крутой ноутбук. Она давно о нем мечтала, копила, но тут ей улыбнулась удача! Ее муж купил себе новый компьютер для работы, а свой старый ноут за полцены продал ей. Я подумала, что она шутит, но нет, она очень обрадовалась, что он сделал ей скидку, и у нее еще остались деньги, чтобы купить себе новые наушники. И ладно бы, если бы они только начинали встречаться, так нет, они женаты почти 10 лет и у них трое детей. © Мамдаринка / VK
- Заказала ковролин в интернете. Его должны были вырезать по схеме в соответствии с размерами комнаты. Но вырезали неправильно, в зеркальном отражении. Сказали, что привезут замену. Спустя неделю приехал долгожданный курьер, но без ковролина. На вопрос, где же замена, он позвонил менеджеру компании. Цитирую: «Мы вырезали ковролин по вашей схеме неверно, затем попробовали еще раз и снова ошиблись. Мы попробовали сделать это в третий раз — и снова не получилось (вырезали в зеркальном отражении). К сожалению, мы не можем выполнить заказ в силу физической неспособности». Такой отмазки я еще никогда не слышала. Курьер вернул деньги и забрал неправильный ковролин. © Подслушано / Ideer
- Друга позвали в другой отдел внутри компании, мол, твои навыки нам пригодятся. Он приходит на собеседование, начальник отдела спрашивает:
— Ну и почему ты захотел перейти к нам?
— Я не хотел, вы меня сами позвали.
— Ок. И что ты можешь?
— Вот это и это.
— Ой, у нас для этого есть сотрудник, нас все устраивает.
— А зачем вы меня позвали?
— Ну, может, ты нам что-то новое предложишь!
— То есть у вас нет задач, требующих решения, у вас есть специалисты, справляющиеся с текущими задачами, но вы решили меня позвать просто так, на всякий случай?
— Ну, может, ты бы сам задачи придумал!
— До свидания.
Итог: потраченное время двух сторон на пустом месте. © Jmann / Pikabu
- Коллега все всегда выпрашивает. Стоит в холодильнике чей-то кусок пирога, она в общий чат пишет: «Ой, а чей, можно мне кусочек?» Или у кого-то конфеты на столе, проходи мимо и клянчит: «Это мои любимые! Можно одну?» Или что-то в офис купили (кружки, ложки, папки, чай) — все так же: «Ой, а можно я возьму, мне очень надо!» Однажды к канцтоварам положили в подарок подставку под цветы, она тут как тут: «Мне как раз такая нужна! Можно забрать?!» Ее словно никогда не кормили, а она сама не в состоянии купить себе все эти мелочи. © Подслушано / Ideer
- Моя соседка по комнате на первом курсе спросила меня: «А когда придет уборщица, чтобы забрать нашу одежду для стирки?» Она думала, что кто-то придет, заберет грязное белье, постирает и сложит его, чтобы вернуть нам, потому что это входит в плату за общежитие. © readingreddit4fun / Reddit
- Почти год снимала квартиру. Все нравилось, с хозяйкой были отличные отношения. А потом мне пришлось срочно уехать за границу по работе. Думала, вернусь через 2 недели, но все затянулось на 2,5 месяца. Наконец прилетела домой. Захожу в квартиру, а там чужие люди. Опешила, уж было подумала, что пришла не к себе. Оказалось, хозяйка решила воспользоваться моим отсутствием и пустила в квартиру своих родственников. Я была в шоке. Я разругалась с хозяйкой, собрала вещи и уехала. Платить после такого свинства я отказалась. © Карамель / VK
- Когда я вернулась из Лондона, одна моя знакомая спросила, видела ли я Эйфелеву башню. Я пыталась объяснить ей, что Эйфелева башня находится в Париже, и даже показывала ей фото, но она все равно продолжала настаивать, что башня в Лондоне. Ее упрямство просто лишило меня дара речи. © ***bambismom / Reddit
- Арендаторы квартир, которые продаются — те еще трюкачи. Помню, когда выбирали себе жилье, чего только ни насмотрелись. Перегородить все проходы какими-то коробками и ведрами, развесить везде белье, зажарить на плите вонючую рыбу — это прямо классика. А уж все эти сценки в стиле: «Как хорошо, что вы пришли, сосед Гена снова в подъезде буянил, да и жильцы из 117-й совсем от рук отбились». Одним словом, цирк. © Boblarius / Pikabu
- Наблюдал, как одна девушка записывает голосовое, ждет ответа, слушает голосовое и отправляет голосовое в ответ. И так ведут диалог. Может, вы просто позвоните друг другу?! © liamyrs
- Мама сказала, что я вообще берега потеряла. Ей не понравилось, что мой мужчина под моим давлением каждую неделю дарит мне букет. Да, он небогатый, заработки чуть меньше моих, но до меня он снимал студию на окраине, а я с огромным трудом, но купила убитую двушку в престижном районе. Сама делала ремонт и во многом себе отказывала. Я считаю, что я, как никто другой, имею право на блажь просыпаться по утрам и видеть красоту на прикроватной тумбочке. Парню выгодно жить со мной, не платить за аренду и идти на работу 10 минут пешком. Содержать себя я не требую. И в чем я неправа? © Подслушано / Ideer
сожительство-это не уважать себя и добра не доводит.
да...и слово противное.
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- У бывшего мужа был целый список вещей, которых он не делал, потому что считал слишком женственными. Он не пользовался соломинкой и зонтиком, не держал мою сумочку, когда я шла в туалет. Он говорил, что я люблю своих кошек, потому что они выглядят как «самки». Развод с ним был лучшим шагом в моей жизни. © Fluffy_Juggernaut_95 / Reddit
- Мой начальник не понимал, почему никто из его троих детей не разговаривает с ним. А потом, когда коллега вернулся из отпуска по уходу за ребенком, он с гордостью заявил, что никогда в жизни не менял подгузники, «потому что это женская работа». Предполагаю, что именно с этого все и началось. © Hanzo_The_Ninja / Reddit
- Я спросил своего студента, что он думает по поводу текста. Он достал свой телефон, ввел мой вопрос в ChatGPT, а затем зачитал ответ вслух. © Asleep_Breadfruit_18 / Reddit
- Моего прапрадеда звали Афанасьев Афанасий Афанасьевич. Прадеда — Афанасьев Афанасий Афанасьевич. И деда, как вы понимаете, тоже. Именно он решил остановить этот порочный круг, родив девочку и назвав ее Евгенией. Но все это не было бы так смешно, если бы она не вышла бы замуж за Афанасьева. Хорошо хоть, что их дочь (моя мама) окончательно покончила с этой традицией. © Vikkispb / Pikabu
- А вот и еще несколько статей с историями, где герои отличаются нестандартной логикой:
- 15+ историй о том, что странности некоторых людей просто беспредельны
- 16 историй о странных людях, в чьей голове творится полная свистопляска
- 14 историй о людях, чью логику не понять и не измерить
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