18 историй, которые хочется прокомментировать одной фразой: «А что, так можно было?»

Ход мыслей некоторых людей объяснению не поддается, можно лишь подивиться, как работает их голова. Такие встречаются и среди коллег, и среди родственников, и среди незнакомцев, попадающихся на нашем жизненном пути. Пользователи, которые столкнулись с подобным, поспешили поделиться своими историями в интернете, и самые яркие мы собрали в этой статье.