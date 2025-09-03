15+ историй, после которых вы будете смеяться до слез и радоваться, что это случилось не с вами
Истории
5 часов назад
irishka_safronova
Порой достаточно просто зайти в лифт или попросить у бариста любимый кофе, чтобы попасть в центр самой настоящей комедии. Приготовьте платочки — они вам понадобятся, чтобы смахивать им слезы от смеха.
- Я зашла в лифт и за мной зашел какой-то парень. Мы поехали. И вдруг он сказал: «Не хочешь сходить в кафе?» я улыбнулась и ответила: «Хочу». Он как-то странно посмотрел на меня и указал на свой наушник... © din5202
- Зима, снегопад, метель. Я, муж и его друг идем по улице. Подходит парень и просит толкнуть застрявшую в сугробе машину. Я стою жду. Подходит молодой человек, протягивает мне букет цветов. Я такая: «Ой, хи-хи, ха-ха, не возьму, муж будет против». Молодой человек: «Подержите, пожалуйста, цветы, я помогу ребятам толкать машину».
Мне тогда хотелось закопаться в сугроб с головой. © mauriciodimauro
- Захожу, значит, в кофейню, подхожу к бариста (это девушка). Делаю заказ, ожидаю, и у нас происходит диалог, к которому я не был готов.
— У вас классные усы! Хорошего вам дня!
— Спасибо. У вас тоже. Всего хорошего!
Выхожу. Понял, что ей сказал только через 10 минут. © adam.nikitaa
«Бабуле 101 год исполнился. Кондитер маленько ошибся»
«С 1001 днем рождения, мамочка»
- Муж возвращается из магазина со слезами от смеха. Рассказывает: молодая пара выбирает молоко. Хотят не больше 3% жирности и решают взять две бутылки по 1,5%, чтобы в сумме было ровно три. Муж не удержался и вставил свои пять копеек, посоветовав взять две по 3,2%, на что получил ответ: «Ну нет, 6,4% — это перебор». © nani.mommy_
- Заправлял машину и наблюдал за мужиком, который ругался со своей собакой. Собака в машине так села, что жена мужика не могла пролезть внутрь. Звучало примерно так:
— Сядь посередине, чтобы мама тоже могла сесть.
Пес в ответ тявкает, как будто спорит.
— Хватит спорить! Давай двигайся, а то вкусняшку не дам, — мужик машет вкусняшкой перед мордой собаки.
Пес, недовольно потявкивая, медленно сдвигается с места. © Unknown author / Reddit
- Пришла на йогу. Знакомимся с тренером. Я говорю: «Здравствуйте, я Настя». Она говорит: «Здравствуйте, я рада». Я говорю, мол, тоже рада знакомству. В раздевалку после тренировки зашла, спрашиваю у девочек, как зовут тренера, а они говорят — Рада. © stesha.world
«Кому кота? Бесплатно! Мухи не обидит да и ведет себя на 5+»
- Вчерашний диалог в кофейне:
— Капучино с корицей, погорячее, пожалуйста.
— На каком молоке?
— На обычном человеческом.
И тут понимаю, что звучит странно. Но бариста решил продолжить этот диалог:
— Человеческого у нас нет, есть коровье. © vesna.newlife
- Сидим с мужем в очереди на УЗИ, первая беременность. Внутри принимают, я следующая, после меня никого. Тут подходит бабушка, лет ну 70 с лишком. Спрашивает, кто последний, и садится ждать. Муж сидит с открытым ртом, а потом шепчет мне: «А что, в таком возрасте еще беременеют?» © aya_khann
- Вывез меня любимый в спа. Людей нет — красота! Мне приглянулся японский бассейн: комната, внутри по колено воды. Лежу, наслаждаюсь. И приходит мне в голову гениальная мысль: лечь лицом вниз. Через несколько секунд кто-то громко заорал, и я вынырнула. © irishka_safronova
- Еду на поезде в купе и чувствую, что мне очень надо газы выпустить. Ехать два часа, туалеты закрыты — держусь изо всех сил. И вот она, моя остановка! Иду к дверям и тут в меня сзади врезается ребенок. Это застало меня врасплох настолько, что вы понимаете сами, что произошло дальше. Никогда в жизни я так быстро не бегала... © lilithious / Reddit
«Девушка моя спросонья пошла кофе варить»
- Мой друг сидел в самолете рядом с симпатичной девушкой. Захотел завязать с ней разговор и спросил: «А вы куда летите?» © sergeivikhanov
- Пятый класс, сидим на математике, контрольная у нас — в классе тишина невероятная. И тут мне захотелось чихнуть. Сижу сдерживаюсь, издавая характерные звуки. Так старался, что не выдержал и очень громко газы пустил... © J0EP00LE / Reddit
- Раз вышла с магазина, села в машину к мужу и говорю ему: «Поехали быстрей, я в туалет хочу». И тут в окно стучит мой муж. Я поворачиваюсь к водителю, а там мужик с круглыми глазами на меня смотрит. Вылетела пулей. © _utkina_i
- На работе было очень тяжелое время и я пахала две недели прям без остановки. Уставала — жуть. Как-то вечером так выбилась из сил, что уронила ключи от машины в багажник и захлопнула его. Пришлось звонить в службу вскрытия замков. Приезжают ребята, а машина моя и не заперта вовсе. © mbell49 / Reddit
«Тесто отказалось растекаться в нормальный блин и превратилось в жирненького кота»
- Была с родителями в поездке. Они оставили меня в отеле и уехали по делам. Я как раз волосы помыла (они у меня черные, длинные — как у героини из фильма «Звонок»). Стою лохматая в ванной, одеваюсь и слышу звуки, что в номер кто-то зашел. Мужики какие-то — слышно, как громко смеются. И тут ручка в ванную поворачивается! Дверь раскрывается — на меня пялятся три незнакомых мужика в форме сотрудников отеля. Все трое орут и делают шаг назад. С разлохмаченными волосами я выглядела несколько пугающе. © Sejal Ramdenee / Quora
- В 19 лет я вышла замуж, и до брака у меня была классная жизнь. Каждый день я гуляла по улицам района с подругой. Вспомнился случай. Свадьба только прошла, и на следующий день я с универа поехала домой и также пару часов гуляла с подругой. Погуляла, пришла домой, покушала и начала смотреть сериал. Звонок от мужа.
— Алло, ты где, женушка?
— Дома, а ты?
— Я тоже дома, но тебя не вижу.
Минута осознания и давай смеяться. Оказывается, я по привычке поехала в свой старый дом, забыв, что я теперь живу в другом месте и у меня есть муж. © botik.b10
- Мой брат продавал свою приставку и указал мой номер в анкете. И вот какой-то человек мне пишет и просит отправить фото. Ну, я и отправила ему фото. Свое. © _madam_a._
Да уж, погуляла с подругой два часа, и ни разу не обсудили ни свадьбу, ни мужа ?? Просто облом было мужу ужин готовить, в 19 лет...
