Пффф, слабак! Обычные выходные работающей женщины не потянул, сдулся. Это у него спиногрыз ещё не в школе, уроки делать не надо в промежутке между стиркой и ужином
14 случаев, когда люди случайно сказали вслух то, что думали, и назад дороги уже не было
Интересное
2 часа назад
Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Порой мы говорим что-то, о чем сразу же начинаем жалеть. Герои нашей подборки однажды озвучили вслух такие мысли, что им потом пришлось либо краснеть от стыда, либо разгребать последствия.
- У меня парень актер, пошли на его спектакль. Смотрю на него, полуголого и говорю подруге: «Какой же классный, так бы и покусала». Женщина рядом на меня косо глянула. После спектакля он походит ко мне и говорит: «У меня сюрприз». Берет и приводит ко мне ту самую женщину. И выдает: «Знакомься, моя мама» © Подслушано / Ideer
- Как-то мы с женой поругались из-за того, что я не помыл вовремя тарелку. Ну забыл, с кем не бывает. Сказал, что может сама вымыть, ей же несложно. Слово за слово — она сказала, что и так устает за день, и убрать одну тарелку — это мелочь для меня. И тут я с дуру ляпнул: «Так а от чего ты устаешь, если не работаешь?» Началась словесная перепалка, ее явно задело, что я недооцениваю весь труд. Сказала: раз такой умный, то могу пару дней пожить в ее графике. Дождались выходных, она написала мне план действий, и я приступил. Выгулял собаку, вернулся, постирал вещи, достал сушилку, все развесил. Параллельно приготовил завтрак, разморозил мясо на обед, убрал на кухне. Пока навел чистоту — уже и время обед готовить. После обеда снова все убрал. Собака в это время разодрала коробку, пришлось подметать за ней. Потом ребенок потребовал сладкое, вышел в магазин. Вернулся — а печенье ему не подходит, пошел за конфетами. Пришел, а тут уже время ужином заниматься. Вечером «развлекался»: драил ванную, унитаз, сантехнику и так далее. В конце дня было только одно желание — лечь и ни с кем не разговаривать. Извинился перед женой: лучше буду на работе впахивать, чем так. © Не все поймут / VK
- Мой приятель рассказывал, как его однажды пригласили на свадьбу, где невеста была сильно беременна. Он решил изобразить из себя горе-стендапера, стал произносить поздравительный тост и начал его так: «А невеста-то с приколом!» Короче, та свадьба без конфликтов не обошлась. © Freda Dantor / ADME
- В 11 класс пошла в новую школу и зачем-то решила выпендриться перед одноклассниками: наврала им, что я веган, чтобы вызвать побольше интереса к своей персоне. Я пожалела уже на вторую неделю сентября. Естественно, никаким веганом я не была, и завтракала яичницей и бутерами с колбасой, но вот в школе, пока все одноклассники за обе щеки лупили сосиски в тесте и макарошки с котлетками, я давилась взятыми из дома яблоками и бананами или капустным салатом из столовки с пустыми макаронами на постном масле, чтобы не потерять лицо. Но самый провал случился, когда мы на новогодние каникулы поехали в столицу на несколько дней! Нас заселили в общагу по несколько человек в комнату и водили на завтрак, обед и ужин в кафе. Мою порцию омлетов и котлет радостно растаскивали подружки, а я ела мюсли с соком, овощи, пила кисель и по ночам брала у них из холодильника колбасу и сыр, запивая их йогуртами. © Подслушано / Ideer
- Вот и настал тот самый день. Я веду своего парня знакомиться с родителями. На протяжении всего дня он спрашивал меня, какой вопрос ему точно задаст мой отец. Ну, я ответила, что вопрос из серии: «На что ты готов ради моей дочери?» — прозвучит точно. Весь день он доставал меня, спрашивая, что нужно ответить. Под вечер мне это немного надоело, на что я ляпнула: «Любимый, делай что хочешь! Можешь хоть козявку съесть». И вот настал вечер... Мы сидим в ресторане... Отец задает этот вопрос, и что вы думаете? Этот придурок встал, залез пальцем себе в нос и съел козявку. Видели бы вы глаза моих родителей. © Не все поймут / VK
- Подали на развод к мировому судье, были оба. Когда сдавали документы, смеялись, шутили. Секретарша долго смотрела на нас офигевшими глазами, потом ляпнула: «Какие счастливые». © Pressa.tv
- Подходит молодой человек с ярым желанием познакомиться. Я тогда технический вуз заканчивала, ну и ляпнула ему первое, что пришло в голову, чтоб отвязался: мол, докажи такую-то теорему — и я вся твоя. Он попросил телефончик, сказал, что, когда докажет, обязательно позвонит. И действительно перезвонил через два месяца. Кто же знал, что он окажется математиком, год работавшим над доказательством этой самой теоремы. Женаты три года. © Подслушано / Ideer
- У меня вчера всю ночь жутко болела голова. Я пожаловалась мужу на это, еще и в шутку сказала: «Ой, наверное, нужно, как в анекдоте, приложить путевку на Мальдивы, чтобы голова перестала болеть». Муж в шоке берет и достает в ту же секунду путевки на Мальдивы со словами: «Ты или ведьма, или нашла их сегодня днем!» А я не находила ничего, просто ляпнула и все! Сама себе испортила сюрприз на годовщину. © Не все поймут / VK
- Иду я в пятницу с работы. И уже около дома вспомнил, что не купил кошке поесть. Одна надежда была на магазинчик около дома. Захожу, спрашиваю у продавщицы: «У вас есть кошачьи головы?» Вот без задней мысли, на автопилоте, и, если честно, даже не заметил ошибки. А я еще стою и думаю, почему продавщица ржет. Когда она уже ответила, я понял, в чем дело. Она тоже не растерялась и говорит: «Кошачьими головами куриц будете кормить?» И тут я уже понял, что ляпнул. © Рабочие истории / VK
- На собеседовании в крупную компанию я сидела и слушала, как менеджер рассказывает о ценностях фирмы. В какой-то момент он сказал: «Мы тут все — одна большая семья». И я, думая про себя, что ненавижу эту фразу, тихо пробормотала: «А я в ней — невестка, которая во всем виновата». Короче, сказала я это вслух.
- Жила в селе до 17 лет, удалось поступить на бюджет в столицу. Никому не говорила, что из деревни, так как боялась насмешек. На пятом курсе поехали компанией из вуза на дачу, а та оказалась в глухой деревне. Ляпнула: «Как здорово!» Одногруппники смеялись, что я, городская, и дня в глуши не проживу, даже с печкой не справлюсь. Пошла и нарубила дров, познакомилась с соседкой, у которой коза была, подоила на глазах у друзей, а пока те офигевали, пошла чинить сарай. Так и думают, что на лету схватываю. © Pressa.tv
- Только начала работать в аптеке. Заходит парень и берет тест на беременность. Я, отсчитывая сдачу, взяла и ляпнула: «Удачи». Прошло минут пять — он возвращается: «А что вы имели в виду?» Так смешно и неловко одновременно мне давно не было. © Подслушано / Ideer
- Когда-то на свидании девушка уговаривала меня попробовать ее смузи с арахисовой пастой. Я не придумал ничего лучше и ляпнул: «Не могу, у меня аллергия». Думал — мелкая отмазка, и больше мы не увидимся. Но она познакомила меня с друзьями, и теперь для всех я «тот самый с аллергией». Шесть лет прошло, а ложь живет. Ребята предупреждают официантов в ресторане, проверяют состав продуктов, однажды даже выкинули торт с арахисом «ради моей безопасности». А я... обожаю арахисовую пасту. Держу тайный запас на работе и ем украдкой. Теперь у меня есть девушка, которая тоже уверена, что я «аллергик». Скоро съезжаемся, и я в ужасе думаю: найдет ли она мою заначку и поймет, что я вру все эти годы? © Creepy-Desk-468 / Reddit
- Работаю медсестрой. Все шло спокойно, в конце приема зачем-то спрашиваю у пятилетнего мальчика, почти на автомате: «У вас есть вопросы?» Ожидала услышать что-то вроде: «Когда я пойду домой?» или «Можно наклейку?» Вместо этого ребенок серьезно посмотрел мне в глаза и спросил: «А почему у акул нет бровей?» © Temporary_Royal_2260 / Reddit
Комментарии
Уведомления
иногда аллергии проходят, а иногда обнаруживается, что "оказывается, это мама в детстве ошиблась (обманула) и сказала, что аллергия есть, а ее на самом деле нет! представляете как здорово!!!!"
-
-
Ответить
Если съезжаться с девушкой шесть лет спустя после знакомства, там не только арахисовая паста может стать сюрпризом...
-
-
Ответить
