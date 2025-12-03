18 случаев, когда народное искусство заставило остановиться прямо посреди улицы

Народное творчество
2 часа назад
18 случаев, когда народное искусство заставило остановиться прямо посреди улицы

Можно по-разному относиться к уличному искусству. Кому-то нравится, когда во дворах появляются шедевры из покрышек и игрушек или муралы, другим же от них становится не по себе, есть и те, кто вообще считает это вандализмом. Но согласитесь, равнодушно относиться к шедеврам народного творчества почти невозможно.

1. «Вот что я сделал вчера из пушистого, не слеживающегося снега. Держал его в формах 3 часа, вырезал фигуры 2 часа»

  • Это пробуждает во мне столько воспоминаний! В начале 70-х отец помог нам сделать огромную снежную горку. Он вырезал на лужайке перед домом большую фигуру острова Пасхи. Мы достали шланг и полили ее водой. Хватило на несколько недель. Отличная работа! © VictoryConnect5823 / Reddit
  • Вот бы мне такого классного соседа! © Theplantcharmer / Reddit

2. «Какой-то совсем уж недовольный столб рядом с университетом долины Юты. Кажется, он знает, что я не готовлюсь к финальным экзаменам»

3. «Старая неиспользуемая доска для объявлений преобразилась: теперь здесь живет выразительное граффити»

4. «Эй, Арнольд!»

5. «Вот такой арт встретился мне на обычном блоке, преграждающем проезд»

O_о
15 часов назад

Эх, жалко, фото искать ооооочень долго. У нас на обломках таких блоков было написано: "Не убий", "Не укради", "Не согласовывай стрит-арт"

-
-
Ответить

6. «Шла на почту и увидела во дворах это. Кто-то создал себе уютное место для отдыха под деревом в райских кущах у озера»

7. «Обнаружил тут вот такой необычный подъезд пятиэтажки»

  • Вот как надо дома оформлять, а не строить сплошные унылые человейники © YoshiAdw / Pikabu

8. «Повстречал такого мусорного барсука»

9. «Вот как я раскрасил электрический распределительный щит»

10. «Всегда любил такие не очень заметные, но часто забавные детали во двориках»

11. «Волшебный пень на лондонской улице»

12. «Кошкин двор»

13. «Какая классная идея!»

14. «Наш дом слегка изменился»

15. «Необычное искусство в обычном дворе»

16. «Покрасил бетонные ограничители возле детского сада»

17. «Нашел это чудо в горах Франции. Каждый раз проезжал и радовался! Но в один прекрасный момент кто-то его утащил»

18. «Нашел эту красоту в центре города»

А какой оригинальный арт вы видели в своем дворе? Делитесь в комментариях.

Фото на превью Pregabaline / Pikabu

Комментарии

Уведомления

Похожее