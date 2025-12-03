18 случаев, когда народное искусство заставило остановиться прямо посреди улицы

Можно по-разному относиться к уличному искусству. Кому-то нравится, когда во дворах появляются шедевры из покрышек и игрушек или муралы, другим же от них становится не по себе, есть и те, кто вообще считает это вандализмом. Но согласитесь, равнодушно относиться к шедеврам народного творчества почти невозможно.