17 уютных домашних уголков, которые хозяева обустроили с такой любовью, что оттуда не хочется уходить

Для любого человека дом — очень важное место. Всегда хочется жить в окружении того, что нравится и вдохновляет. Порой люди годами живут в съемном жилье и боятся менять что-то кардинально. Но всегда можно придумать что-то уютное даже в арендном жилье. Герои этой статьи не только показали всем как им удалось облагородить свое жилище, но и вдохновили других сделать то же самое.