17 уютных домашних уголков, которые хозяева обустроили с такой любовью, что оттуда не хочется уходить

Фотоподборки
3 часа назад
17 уютных домашних уголков, которые хозяева обустроили с такой любовью, что оттуда не хочется уходить

Для любого человека дом — очень важное место. Всегда хочется жить в окружении того, что нравится и вдохновляет. Порой люди годами живут в съемном жилье и боятся менять что-то кардинально. Но всегда можно придумать что-то уютное даже в арендном жилье. Герои этой статьи не только показали всем как им удалось облагородить свое жилище, но и вдохновили других сделать то же самое.

«Мы наконец-то добавили декор на стены в нашей гостиной. Теперь выглядит очень уютно»

Ёжик в авокадо
11 часов назад

Очевидно, что такие стены-часть культурного кода. Мне кажется, если всё это убрать, прекрасно будет выглядеть, и так достаточно всего.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

«Мне 30 и я наконец-то могу жить в собственном доме совершенно самостоятельно»

  • «Собственное жилье?» Да конечно. Вон, ваш пушистый сосед на самом видном месте. © Lovelybrightthing / Reddit

«Во время ремонта держала в голове мысль: „Хочу уютно, как у бабушки, но стильно“. У меня получилось»

«До и после того, как мы обустроили эту комнатку»

  • Удивительно, но с большим количеством вещей комната выглядит даже просторнее. © beebeelion / Reddit

«Это определенно не для всех. Но такая жизнь действительно свободная»

Бруннера
3 часа назад

У меня знакомый в Англии уже много лет живет на яхте. Она небольшая, но там, на удивление, очень уютно

-
-
Ответить
  • О, как же круто. Наверное, в дождь здесь невероятно уютно. © Anima1212 / Reddit

«После развода могу делать все, что захочу»

«Я живу с невестой, но она позволила мне декорировать комнату»

«Год назад в это же время я жила в машине»

Elenaki Kavardaki
31 минута назад

Странно стоит диван по отношению к телевизору. Какие-то провода вьются по стенам и ковру...

-
-
Ответить

«Моя спальня в лучах ноябрьского солнца»

  • Почему это напоминает мне мое детство? Все такое пушистое и теплое. © Elise_Violet45 / Reddit

«Мне 23 и это все еще самое счастливое место, где я когда-либо была»

«Обожаю мой настенный декор в стиле „чисто для женщин“»

Светлана Юричко
1 час назад

Это модно сделать из стены картинную галерею, но на мой взгляд абсолютно неуютно. Даже долго оставаться в таком помещении долго остаться не смогу.

-
-
Ответить

«Моя племянница обожает растения. Каким-то образом она превратила свою крошечную квартирку в настоящие джунгли»

«Вот такой уголок для чтения у меня есть. Может, нужно коврик добавить?»

«Муж решил сфотографировать кота, а получилась идеальная фотка нашей спальни»

«Тут есть что-то особенное, так что мне очень хотелось показать всем»

«Вместо нашей крошечной старой кухни получился шедевр в стиле 1950-х»

«По-моему, ламп никогда не бывает слишком много»

А как вы создаете уют вокруг себя?

Вот вам еще пару статей о том, как люди проявляют себя с помощью дизайна интерьеров:

Фото на превью tim2k000 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее