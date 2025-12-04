Очевидно, что такие стены-часть культурного кода. Мне кажется, если всё это убрать, прекрасно будет выглядеть, и так достаточно всего.
17 уютных домашних уголков, которые хозяева обустроили с такой любовью, что оттуда не хочется уходить
Для любого человека дом — очень важное место. Всегда хочется жить в окружении того, что нравится и вдохновляет. Порой люди годами живут в съемном жилье и боятся менять что-то кардинально. Но всегда можно придумать что-то уютное даже в арендном жилье. Герои этой статьи не только показали всем как им удалось облагородить свое жилище, но и вдохновили других сделать то же самое.
«Мы наконец-то добавили декор на стены в нашей гостиной. Теперь выглядит очень уютно»
«Мне 30 и я наконец-то могу жить в собственном доме совершенно самостоятельно»
- «Собственное жилье?» Да конечно. Вон, ваш пушистый сосед на самом видном месте. © Lovelybrightthing / Reddit
«Во время ремонта держала в голове мысль: „Хочу уютно, как у бабушки, но стильно“. У меня получилось»
Крупные застекленные картины на узком карнизе над изголовьем?
Смело, но необдуманно)
«До и после того, как мы обустроили эту комнатку»
- Удивительно, но с большим количеством вещей комната выглядит даже просторнее. © beebeelion / Reddit
«Это определенно не для всех. Но такая жизнь действительно свободная»
У меня знакомый в Англии уже много лет живет на яхте. Она небольшая, но там, на удивление, очень уютно
- О, как же круто. Наверное, в дождь здесь невероятно уютно. © Anima1212 / Reddit
«После развода могу делать все, что захочу»
«Я живу с невестой, но она позволила мне декорировать комнату»
«Год назад в это же время я жила в машине»
Странно стоит диван по отношению к телевизору. Какие-то провода вьются по стенам и ковру...
- Я вас не знаю, но очень горжусь вами! © HelloMyNameIsLeah / Reddit
«Моя спальня в лучах ноябрьского солнца»
- Почему это напоминает мне мое детство? Все такое пушистое и теплое. © Elise_Violet45 / Reddit
«Мне 23 и это все еще самое счастливое место, где я когда-либо была»
Я вот надеюсь, что когда нас переселят, наши дома не будут так близко окно в окно, мне от этого неуютно
«Обожаю мой настенный декор в стиле „чисто для женщин“»
Это модно сделать из стены картинную галерею, но на мой взгляд абсолютно неуютно. Даже долго оставаться в таком помещении долго остаться не смогу.
«Моя племянница обожает растения. Каким-то образом она превратила свою крошечную квартирку в настоящие джунгли»
«Вот такой уголок для чтения у меня есть. Может, нужно коврик добавить?»
«Муж решил сфотографировать кота, а получилась идеальная фотка нашей спальни»
«Тут есть что-то особенное, так что мне очень хотелось показать всем»
«Вместо нашей крошечной старой кухни получился шедевр в стиле 1950-х»
«По-моему, ламп никогда не бывает слишком много»
А как вы создаете уют вокруг себя?
