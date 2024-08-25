18 случаев, когда старые вещи так улетно переделали, что они блестят, как новенькие

Порой не знаешь, куда деть старые вещи. Они тебе больше не нужны, но и выкинуть рука не поднимается. Герои нашей статьи — настоящие умельцы, и любое старье могут превратить в конфетку.

«У меня возникла идея объединить три разные футболки, и вот что из этого вышло»

«Я сшила дождевик из занавески для душа»



Какая милота! Хочу сделать себе такой же! © MyKindOfLullaby / Reddit

«Я пожертвовала своими штанами в жару, и теперь у меня симпатичные кружевные шорты»



© theta394 / Reddit Элина Че 4 часа назад да не... шорты неплохие.... но вот все остальное... ну ок, живот она наверное прикрывает просторной блузой, просто для фото ее подняла. Но длину шорт стоило сделать побольше - до узкой части колена. - - Ответить

Это просто гениальное решение! Обожаю! © noprobIIama / Reddit

«Нашла этажерки для растений и переделала их вот таким интересным способом для комнаты дочери»

Я бы никогда не додумался до этого. Шикарная идея! © dressagerider1020 / Reddit



«На первом фото мне 13 и я в любимом платице. А на втором 25, мама перешила мне этот наряд, и я ощущаю себя еще круче»

Melancholy 4 часа назад Почему платице? ПЛА́ТЬИЦЕ, - а, средний род. Уменьшительное к платье (во 2 знач.); платье для девочки.. - - Ответить

«Наши кошки царапали углы дивана. Вот таким креативным способом я решил эту проблему, и доволен результатом»

© NewNage / Reddit Jul 2 часа назад И что тут кредитивного, такие наугольники даже специально продают. Если кот дерёт диван, значит ему больше нечего драть, а ему нужно что-то драть. Когтеточки нет совсем никакой? А должно быть несколько. У меня некоторые ковры под это дело приспособлены. - - Ответить

«Разрешаю оценить и даже засмеять мою любительскую работу».

«Я сделал эти кроссовки из трех сумочек из комиссионного магазина»

«Нашла свою школьную пижамку и переделала ее в модный укороченный топ. Очень довольна результатом»

«Моя жена талантливый обойщик. Вот так она переделала кресло, которое купила в комиссионке. Мне кажется, что вышло потрясающе»

«Вот такой поднос мама смастерила из старого ящика»

«Приятного аппетита, Коби»

«Вышила пчелок и соты на свитере, спрятав дырки»

«Собаки погрызли картины, я замаскировала все это дело золотой фольгой, а муж сделал для них рамки»

«Нашла у мамы в шкафу обивочную ткань и сшила вот такой прекрасный костюмчик. Горжусь собой»

«Не хотелось выкидывать шторы, поэтому пришлось включить креатив на максимум. Вышла вот такая шикарная сервировка на мой день рождения»

Тревожное Пирожное 1 час назад В смысле сервировка? Мы ждали как минимум вечернее платье! 😂 - - Ответить

«Наши стулья уже довольно старые, поэтому я сшила дня них чехлы»

«Купила ткани в секонд-хэнде и сотворила вот такой экстравагантный наряд»

«Не смогла починить порванные джинсы своего парня, поэтому разрезала две пары на лоскуты и наколдовала себе шорты с вышивкой сашико»