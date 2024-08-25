18 случаев, когда старые вещи так улетно переделали, что они блестят, как новенькие
Порой не знаешь, куда деть старые вещи. Они тебе больше не нужны, но и выкинуть рука не поднимается. Герои нашей статьи — настоящие умельцы, и любое старье могут превратить в конфетку.
«У меня возникла идея объединить три разные футболки, и вот что из этого вышло»
«Я сшила дождевик из занавески для душа»
- Какая милота! Хочу сделать себе такой же! © MyKindOfLullaby / Reddit
«Я пожертвовала своими штанами в жару, и теперь у меня симпатичные кружевные шорты»
да не... шорты неплохие.... но вот все остальное... ну ок, живот она наверное прикрывает просторной блузой, просто для фото ее подняла. Но длину шорт стоило сделать побольше - до узкой части колена.
- Это просто гениальное решение! Обожаю! © noprobIIama / Reddit
«Нашла этажерки для растений и переделала их вот таким интересным способом для комнаты дочери»
- Я бы никогда не додумался до этого. Шикарная идея! © dressagerider1020 / Reddit
«На первом фото мне 13 и я в любимом платице. А на втором 25, мама перешила мне этот наряд, и я ощущаю себя еще круче»
Почему платице? ПЛА́ТЬИЦЕ, - а, средний род. Уменьшительное к платье (во 2 знач.); платье для девочки..
«Наши кошки царапали углы дивана. Вот таким креативным способом я решил эту проблему, и доволен результатом»
И что тут кредитивного, такие наугольники даже специально продают. Если кот дерёт диван, значит ему больше нечего драть, а ему нужно что-то драть. Когтеточки нет совсем никакой? А должно быть несколько. У меня некоторые ковры под это дело приспособлены.
«Разрешаю оценить и даже засмеять мою любительскую работу».
«Я сделал эти кроссовки из трех сумочек из комиссионного магазина»
«Нашла свою школьную пижамку и переделала ее в модный укороченный топ. Очень довольна результатом»
А про "модный" сама придумала?
Был бы просто "топ" и слова не сказала бы
«Моя жена талантливый обойщик. Вот так она переделала кресло, которое купила в комиссионке. Мне кажется, что вышло потрясающе»
«Вот такой поднос мама смастерила из старого ящика»
«Приятного аппетита, Коби»
«Вышила пчелок и соты на свитере, спрятав дырки»
Помнится, свой кашемир брила от катышков много лет.
Так и тут: сначала - брить, а потом - украшать.
«Собаки погрызли картины, я замаскировала все это дело золотой фольгой, а муж сделал для них рамки»
Я лаком для ногтей подкорректировала места, где краска немного облупилась. Издалека так и незаметно совсем.
«Нашла у мамы в шкафу обивочную ткань и сшила вот такой прекрасный костюмчик. Горжусь собой»
- Боже, мне безумно нравится! © ykoreaa / Reddit
«Не хотелось выкидывать шторы, поэтому пришлось включить креатив на максимум. Вышла вот такая шикарная сервировка на мой день рождения»
«Наши стулья уже довольно старые, поэтому я сшила дня них чехлы»
«Купила ткани в секонд-хэнде и сотворила вот такой экстравагантный наряд»
Как понять ткань из секонд-хенда? А там клеенка и полиэтиленовые пакеты тоже есть?
«Не смогла починить порванные джинсы своего парня, поэтому разрезала две пары на лоскуты и наколдовала себе шорты с вышивкой сашико»
«Сделала футболку из светло-розовой шторы»
Еще несколько занимательных подборок про людей с золотыми ручками:
- 19 человек показали, какие стильные вещи из дерева они смастерили своими руками
- 20+ умельцев, которые могут даже из старого хлама сделать музейный экспонат
- 20+ мастеров от бога, которые в своих украшениях способны запечатлеть даже детские фантазии
Комментарии
Мне нравится, когда у людей есть вдохновение и решимость делать подобные вещи. Реальный респект. Даже если результат иногда далек от совершенства.
Мне жаль, но в 99% случаев переделанные вещи всё таки выглядят скверно... 😩