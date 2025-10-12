15+ раз когда соцсети стали причиной уморительной неловкости и отличной истории

15+ раз когда соцсети стали причиной уморительной неловкости и отличной истории

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Оттуда мы узнаем новости о знакомых и друзьях. А еще это — неиссякаемый источник сплетен. Герои нашей статьи рассказали, в какие ситуации они попадали благодаря или из-за общения в интернете.

  • Три года подряд в соцсети поздравляла одноклассницу, с которой сидели за одной партой, с днем рождения. Только на третий год она соизволила написать: «Спс». Зато одноклассник, которого я в школе презирала, а он отвечал мне на это взаимностью, стал для меня лучшим другом. Стали общаться, переписываться, ходить друг к другу в гости семьями. Он женат, я замужем. Никогда не думала, что спустя десять лет после выпускного все так изменится. © Подслушано / Ideer
  • Решила съездить в путешествие. Нашла турагенство, которое активно ведет соцсети, и у них написано, что по вопросам можно обращаться в офис, по телефону или в личные сообщения. Я написала им, что хочу забронировать тур, готова подъехать и оплатить. Спросила, есть ли места. Они мне пишут: «Звоните!» Я им пишу: «Ну ответьте здесь, мы же вот уже с вами ведем диалог. Мне просто нужно знать, есть ли одно место на выбранный тур?» Они мне опять: «Звоните, наш агент вам все расскажет!» Ну а после того, как я написала: «Позвонить не могу, потому что я немая», — они меня просто заблокировали. В тур я съездила, но от другой фирмы, естественно. До сих пор не могу понять, что это было. Почему нельзя было написать пару фраз? © Подслушано / Ideer
  • Позвали на собеседование в крупную компанию. Заставили заполнить анкету и указать ссылки на профили в соцсетях. Пришлось везде зарегистрироваться, так как пропустить этот раздел было нельзя. Офигел, когда на собеседовании мне заявили, что отказывают, потому что я специально завел новые страницы ради работы, а значит, мне есть что скрывать. © Подслушано / Ideer
  • У меня закрытые аккаунты в социальных сетях. Пришел запрос в друзья, на аватарке — фотка свекрови. Офигела, потому что она с интернетом на «вы». Тут же получаю сообщение: «Не знала, что ты выкладываешь такие фотки». Оказалось, речь шла о фотографии девятилетней давности из поездки в Турцию в компании друзей. А мы тогда, на минуточку, даже не были знакомы с ее сыном.
  • Мне за 60, и я встретила красивого дедулю. Ему немного за 70. И уже на втором свидании поняла, что он именно тот с кем я хочу быть. Он сделал мне предложение на четвертом свидании. Я в ответ процитировала песню Джима Кроче (Time in a Bottle) и сказала ему: «Я достаточно повидала за жизнь, чтобы понять, что ты тот, с кем я хочу пройти сквозь года». Он профессор на пенсии и действительно блестящий человек. Без социальных сетей мы бы никогда не познакомились. Я счастлива, что он полюбил именно меня. Кстати, мы оба интроверты. Иногда мы просто сидим ночью, смотрим друг на друга и улыбаемся. Мы — два сапога — пара. © Basic_Incident4621 / Reddit
  • Лет 10 назад фанатела от корейцев и к-попа. Очень хотела познакомиться с парнем азиатской внешности, и что-то все не везло. Решила взять все в свои руки. Набрала в соцсети фамилию Ли, примерный возраст, поставила пару лайков парням. Через пару дней один из них написал мне и позвал гулять. В сентябре этого года отметили уже седьмую годовщину свадьбы вместе с нашими двумя детьми. Вижу цель — не вижу препятствий! © Подслушано / Ideer
  • Со мной по соседству жила девочка, которая стала блогером. Ее аудитория — 300 тысяч подписчиков, и цифра все растет. В день рождения ее мамы она отправила маленький букет, торт и золотую цепочку. Сама не появлялась. Зато в соцсети она называла неизвестную красивую женщину мамой, подарила ей машину и в честь нее устроила пир в ресторане. Ее родная мама уже пятый день плачет и никак не может успокоиться, потому что дочка стесняется ее. Вот и верь блогерам... © Подслушано / Ideer
Странно. Странно, что первая корейская фамилия, которая пришла в голову - Ли. А не Цой. Очень распространённая, между прочим. И вообще. Цой.

  • Мы уже долгое время жили с мужем, и мне казалось, что мы устаем друг от друга. Пару месяцев назад я встретила в интернете мужчину. У нас с ним завязался диалог, и общение с ним доставляло нереальное удовольствие. С моим мужем я никогда не была так близка. Супруг все больше отдалялся и все время переписывался с кем-то в соцсетях. И я решилась на встречу с незнакомцем. Каково было мое удивление, когда в положенном месте я встретила своего мужа. Интереснейшим и лучшим мужчиной оказался он, а я его почти не знала. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Я учитель английского языка, а мой муж — предприниматель. Так как его бизнес вышел на международный уровень, он решил выучить английский язык. И, естественно, попросил меня обучить. Он хороший ученик, все схватывал на лету. Через полгода уже бегло мог общаться на английском. Тогда посоветовала ему найти какого-нибудь человека в соцсети из США или Англии и начать переписку, чтобы закрепить письмо. Он нашел женщину. Поначалу этому факту я не придала никакого значения. Мало ли, кто она, да и тем более она из другой страны. Переписывались они год. Потом начали созваниваться по видеосвязи. В конце концов они решили, что любят друг друга. И все. Он уехал к ней. Благо, хоть бизнес мне оставил и помогает с ним. Мы остались якобы друзьями. Конечно, я могла включить гордую женщину и перестать общаться с ним, но честно, я люблю деньги и привыкла к нынешнему уровню жизни, а учителем английского много не заработаешь. Без помощи мужа я просто развалю то, что мне осталось. И понимаю, что я, возможно, его резервный план, если у него все там не сложится. Но меня пока все устраивает. © Подслушано / Ideer
  • У меня популярный аккаунт в одной соцсети с тысячами подписчиков. Я зарабатываю там деньги, причем часто выходит больше моей зарплаты. Но большая проблема в том, что люди ведутся только на «глупые» фото. Красивый пейзаж собирает гораздо меньше лайков, чем фото в зеркале. Вот и приходится ежедневно выкладывать то, что не нравится мне, но то, что нравится людям. И конечно, все судят, основываясь на этом. А до того, что ты скоро защищаешь диссертацию по химии, никому нет дела. © Подслушано / Ideer
  • Вот уже третий год подряд мне снится какой-то человек. Я хорошо запомнил его лицо, хотя нигде, кроме сна, его не видел. Я узнал, что и моей жене снится какой-то человек. Так как она художница, попросил, чтобы она попробовала изобразить его на бумаге. Получилось что-то вроде фоторобота, но он реально был похож на того, что снится мне. Все это выглядело крайне странно, и мы пошли дальше. Разместили во всех социальных сетях объявления с просьбой предоставить хоть какую-то информацию об этом человеке. Объявление разлетелось по интернету, и через неделю нам на почту написал человек, скинув фотку этого парня. Оказалось, это какой-то сербский рэпер. Почему он нам снится? © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Расстался с девушкой. Приболел и лежал дома, грустил. Решил полазить в соцсети и поглазеть на бывших одногрупнников. А потом решил посмотреть, как выглядит новое поколение у нас на курсе. Начал переписываться с тремя девушками с последних курсов. И одна из них, Таня Устинова, просто очаровала меня. Я жил в Париже, а она изучала французский язык и специализировалась на Средних веках. У нас завязалось интересное общение, и в какой-то момент стало очевидно, что когда я вернусь на родину, мы встретимся. Но я боялся этой встречи. В итоге, когда я приехал, мы продолжили переписываться, но не виделись. Через время со мной связалась преподаватель французского языка из института, где я раньше учился, и предложила подменить ее. Я согласился. Сижу, проверяю тесты 3 курса, которые мне оставили, и одна из работ оказалась Тани Устиновой. Вечером у нас с Таней завязался такой диалог:
    — Мои комплименты, мадемуазель. Вы действительно неплохо владеете французским.
    — Откуда вы знаете?
    — Я проверил ваш письменный тест. Он превосходен.
    Ей понадобилось время, чтобы разобраться в ситуации. Так мы и встретились по итогу, как преподаватель и студентка. © Alexey Tereshchenko / Quora
  • Поставила на аватарку в мессенджере красивую фотографию. Состою в общем домовом чате, и приходит мне сообщение от соседки: мол, все мужчины интересуются, кто это такая. В итоге в один день захожу, а там меня удалили из чата, и многие жены теперь косо смотрят на меня.
Про аватарку - эх, ну готовый же лайфхак для родительских чатов!.. Был бы, если бы там сидели папы(

  • Я была в 10 классе, он в 11, когда мы впервые увиделись. Потом учились вместе на одном факультете в институте. Пересекались постоянно, но лишь как участники на конференциях, а он всегда был в центре внимания. Участвовал в театре и других университетских активностях. Очевидно, преимущественно девичий факультет — не то пространство, где я бы могла быть замечена. И вот спустя 14 лет он написал мне в соцсети про мою заметку о нашем любимом поэте. Было ощущение, что голос идеального собеседника в голове нашел реальное воплощение. Обрели друг друга спустя 14 лет. Женаты и счастливы. © Подслушано / Ideer
  • Был у меня лучший друг с четырнадцать лет, дружили девять лет, просто душа в душу. А потом резко перестали общаться. У каждого были свои обиды. Очень страдала из-за этого, скучала по нему, но думала, что уже ничего вернуть нельзя. И вот однажды была в гостях у родственников, дала поиграться в телефон племяннице. Она там что-то натыкала, а я внимание не обратила. На следующее утро просыпаюсь и вижу, что друг снова подписался на меня, а я опять подписана на него. Написал мне, снова начали общаться. Спасибо шаловливым ручкам племяшки.
  • В школе почти не было друзей. Завела себе фейковый аккаунт и начала общаться с людьми из разных городов. Появилась у меня близкая подруга, которая познакомила меня еще с одной девчонкой. Шли годы, мы так и продолжали общаться втроем. Потом вторая девчонка приехала в мой город отдохнуть, предложила встретиться. Гуляли вместе, было безумно весело, будто родственную душу встретила. А сейчас она уже переехала в мой город, живет в соседнем районе с парнем. Вот так интернет-подруга стала для меня одним из самых близких людей в жизни.

