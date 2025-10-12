15+ раз когда соцсети стали причиной уморительной неловкости и отличной истории

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Оттуда мы узнаем новости о знакомых и друзьях. А еще это — неиссякаемый источник сплетен. Герои нашей статьи рассказали, в какие ситуации они попадали благодаря или из-за общения в интернете.