12 историй о том, как люди пытались сделать сюрприз, но все пошло кувырком
Неудачные сюрпризы могут принести кучу неожиданных последствий. Кажется, что все продумано до мелочей, но жизнь любит вносить коррективы. Мы собрали поучительные и смешные истории о том, как попытки порадовать близких обернулись фиаско.
- На День благодарения я приготовила нам с моим парнем ужин, после этого он стал очень серьезным. И начал: «Я хочу остаться твоим другом...» Пауза. Я уже собиралась встать из-за стола и уйти с высоко поднятой головой, как вдруг он продолжил свою речь, которая заканчивалась предложением руки и сердца. © plasticcastle / Reddit
- Мы с парнем уже заговаривали о помолвке, и я знала, что это случится в ближайшие месяцы. Примерно за неделю до свадьбы его друга он позвонил мне и сказал, что будет дома поздно, так как хочет заехать в ТЦ и купить костюм к мероприятию. Когда он вернулся, я спросила, как все прошло. А он, мол, ничего не нашел. Я вызвалась ему помочь, но он отказался, говорит, был в торговом центре всего минут десять. Ладно... И тут я такая решила шуткануть: «Так это просто была уловка, чтобы купить мне кольцо? Хахаха!» Ага. Так и было. © snickerdoodleglee / Reddit
- Живу с мужем. На день рождения он задумал сделать мне сюрприз: пока я была на работе, приготовил ужин и позвал моих самых близких друзей. Закончилось тем, что я собрала его вещи и выкинула за дверь. Ведь когда я вошла, то увидела красивый стол и моего любимого с моей лучшей подругой, которая была единственная, кто смог прийти. Они мне потом еще очень долго объясняли ситуацию. И теперь, когда муж собирается сделать мне сюрприз, предупреждает. © Подслушано / Ideer
- Рассказала сестра. У одной из ее подруг был день рождения. Они с девочками собрались сделать ей сюрприз: прийти к ней в 00:00 с подарком и цветами. Итак, уже 00:00, они звонят в дверь. Она открывает, они заходят, крича: «С днём рождения», — и именинница выставляет их за дверь со словами: «Давайте еще раз, я стрим включу». © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем только стали жить вместе, снимали однушку. Он встретил меня с работы, идем домой, говорит: «Ты сейчас заходишь и иди сразу на кухню, у меня сюрприз». Я сижу на кухне, чем-то увлеклась там, он кричит: «Давай быстрее иди сюда, а то у меня уже палас горит!» Оказывается, он сделал сердечко из маленьких чайных свечей, зажег, а пока раскидывал розовые лепестки, свечи уже наполовину прогорели. Но сюрприз удался. © Разноглазая / Dzen
- Сюрпризы выбивают меня из колеи. Как-то друзья устроили вечеринку на даче. Но вместо «спасибо» они услышали что-то вроде: «Какого лешего?!» А когда мой муж в ресторане при огромном количестве народа встал на колено со словами: «Ты выйдешь за меня?» Я выдала: «Зачем?» © Подслушано / Ideer
- Подруга уходила от своего парня. Он спросил, мол, что он может сделать, чтобы она осталась. А она такая: «Уже ничего. Ты хочешь, чтобы я была твоей прислугой, когда я тоже работаю, ты стараешься контролировать все в моей жизни, ты не считаешься с моим мнением, и у меня уже нет надежды, что все изменится». Он такой: «Я все понял, — и вдруг достает кольцо, — Выходи за меня замуж, в этом же вся проблема, да? Прости, что так долго не делал предложение». © Подслушано / Ideer
- Мой бывший неожиданно решил навестить меня в день рождения, когда я была в командировке. А мне нужно было сосредоточиться на работе, ради которой я приехала. Он вечно мешался под ногами, и у него не было никаких планов кроме того как заявиться ко мне в качестве сюрприза. Поэтому мне пришлось организовать ему номер в отеле, еду и само наше свидание. Да, я тогда была молодой и глупой. © Unknown author / Reddit
- Мы встречались 5 лет. Праздник. «Ну, — думаю, — подарит милый мне колечко». А я еще давеча заметила коробочку у кровати. Прихожу домой. Он сияет, зовет меня в спальню скорее, сюрприз смотреть. Заходим, он показывает в шкаф. А там... резиновая крыса. Ох, и разочаровался он, что я не испугалась. Ну и я, соответственно, разочаровалась. А в коробочке той запонки были от мамы. © Подслушано / Ideer
- Мой парень как-то предложил отправиться в однодневный поход в определенное место в 3,5 часах езды от дома. Я сразу заподозрила что-то неладное. Мои подозрения укрепились, когда он огорчился, что вокруг полно людей, а ему хотелось уединенного местечка с прекрасным видом. В общем, я просто притворилась, что ничего не понимаю и позволила ему осуществить свой план и сделать мне предложение. Все прошло отлично! © Yavemar / Reddit
- Когда мне исполнилось 30, жена решила устроить вечеринку-сюрприз. У меня как раз выдался тяжелый день на работе, я с нетерпением ждал ужина и мечтал завалиться спать. Но когда я переоделся в домашнее, услышал стук в дверь и, выглянув, увидел всех своих знакомых, стоящих на лужайке. Жена сказала, что, увидев выражение моего лица, поклялась больше никогда меня не удивлять. © Handeaux / Reddit
- Много лет назад соседка по комнате устроила мне сюрприз на день рождения, пригласив только своих друзей и родственников. Я знала большинство из них, но ни с кем не была близка. Для меня это был довольно удручающий вечер. © life-is-thunder / Reddit
Тоже не люблю сюрпризы, но в последней истории - раз уж попала, то возьми и попробуй со всеми ими поговорить и познакомиться. Вдруг нормальные люди и с кем-нибудь ещё и подружишься.
Проблема в большинстве случаев не в сюрпризах. а в тех. кто их устраивает.
Вот решил человек сделать сюрприз, но решил его сделать так, как ему нравится самому, а не тому, для кого он предназначается. Плюс. ужасно подобранное время.
Ну как нормальный человек устроит что-то массовое и энергоемкое после тяжелого трудового дня? Только если сама сидит дома и изнывает от скуки. Как и думать, что в популярном туристическом месте никого не будет.
Где-то в глубине души у меня есть мечта, чтобы и мне устроили сюрприз на д.р., например. Но почитаешь такие истории и думаешь, оно мне надо?))