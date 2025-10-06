12 историй о том, как люди пытались сделать сюрприз, но все пошло кувырком

Проблема в большинстве случаев не в сюрпризах. а в тех. кто их устраивает.

Вот решил человек сделать сюрприз, но решил его сделать так, как ему нравится самому, а не тому, для кого он предназначается. Плюс. ужасно подобранное время.

Ну как нормальный человек устроит что-то массовое и энергоемкое после тяжелого трудового дня? Только если сама сидит дома и изнывает от скуки. Как и думать, что в популярном туристическом месте никого не будет.