Если бы мне такое директор сказал, а я уже давно не замужем, то я бы ему сразу и ответила, что я на работе романтических отношений не ищу.
17 собеседований, на основе которых можно писать комедийный сценарий
Истории
21.04.2026
Сколько бы собеседований за плечами ни осталось, перед каждой новой встречей мы все равно немного волнуемся. Мы собрали живые истории о встречах с работодателями, в которых нашлось место и смеху, и казусам, и вопросам, на которые не так-то просто найти ответ.
- Пошла я как-то на собеседование в одну фирму, а там почти весь коллектив — мужчины. Сидим, вроде адекватно общаемся по делу. И тут директор ни с того ни с сего вдруг начинает рассказывать про каждого и типа: «Ну этот женат, вам не светит, этот тоже женат, а у этого девушка». Я в какой-то момент не выдержала, говорю: «У меня этот вопрос не стоит, я замужем». После этого он успокоился.
i_am_l.m
- Мое первое собеседование после окончания вуза было в 2014-м году в архитектурное бюро. Зашла — в полутемном коридорчике стоят по углам упакованные стройматериалы. Встретили меня две взрослые сотрудницы, усадили на диванчик в переговорке и начали расспрашивать, что умею, что не умею. Все их устроило, а как дошли до разговора о регистрации, выяснилось, что я в городе не местная. И тут они без доли стеснения мне прямо в лицо заявили: «Вы приезжая, как мы вам деньги доверять будем». Я развернулась и ушла. Взяли меня в другую фирму без всяких закидонов. В итоге с 2018 года считаю многомиллиардные объекты. Периодически вспоминаю этих двух женщин и то собеседование.
Светлана Колесникова / Dzen
- Искала личного ассистента. На собеседование пришел живенький, приятный в общении паренек. Я обрадовалась — сработаемся. Но заметила, что во время интервью он косится куда-то в район моего плеча. Он — за порог, я — к зеркалу. Гляжу, у меня из под пиджака выглядывает гигантский богомол, которого я, видимо, с улицы принесла случайно, вот такой у меня был попутчик и коллега. Представляю, что он рассказывал про нашу фирму друзьям.
ADME
- Я как-то пошла на собеседование на должность администратора в отеле. Подготовилась как следует. Захожу, сажусь. Мне ради приличия задают пару дежурных вопросов по резюме. Не проходит и пяти минут, как женщина напротив вдруг выдает прямо в лоб: «Вы такая красивая, отлично подошли бы сыну владельца гостиницы». Начали описывать, какой он красавец, и даже показали фото с корпоратива, и их даже не смутило, что я состояла в отношениях.
ambykkk
- Пришла на вакансию маркетолога. Босс с умным видом просит рассчитать их прибыль на ближайшие полгода или год. Я говорю, мол, дайте исходные данные. Он возмущенно отвечает, что с исходными он и сам посчитает, а я маркетолог, я должна всякие там формулы знать. Я ему ответила, что не знаю, с какими маркетологами он встречался, но я из воздуха цифры рисовать не умею. Мне заявили, что я некомпетентна.
Скорей всего, босс и не предполагал её брать, тупо слил. Даже если б были данные, и она рассчитала, он всё равно нашёл, к чему бы придраться. Наверное, просто внешне не понравилась.
- Муж ходил на собеседование на должность начальника производства. Руководство — два паренька в пиджаках, которым родители дали деньги на покупку пары станков. Сидят в чистом офисе, показывают на мониторе, как следят за производством по камерам. Муж поехал на само производство, а это в коровнике отгороженный забором кусок земли с дырявой крышей: стоят два станка по производству стрейч-пленки и машина для перемотки. Из условий — самопальный стол и скамейка, отсутствие элементарных бытовых условий.
- Пришла на собеседование на декретную ставку, где и так жуткая текучка. Эйчар начала допрос. Сначала спросила, есть ли у меня дети, говорю — нет. Потом — замужем ли я и планирую ли вообще. Честно ответила, что, возможно, захочу через пару лет. Тут эйчар тяжело вздохнула и выдала свой гениальный вердикт: «Ну, тут все ясно. Замуж выйдете, потом забеременеете и сами в декрет уйдете!» Сижу и еле сдерживаю смех. У них испытательный срок — всего месяц. При всем желании я просто физически не успею провернуть этот коварный план за такое короткое время!
apelsin_hiy
- От меня тоже как-то на онлайн-собеседовании ждали развернутого ответа на вопрос, чем занимается компания. А у них сайт-одностраничник, компания устанавливает освещение в отелях, больше понять невозможно. Оказалось, это «люкс» освещение. А собеседовалась я на программиста, какая мне разница, люкс, тяжелый люкс... А еще их было четверо, и QA все интервью жевала орешки. В общем, нам явно было не по пути.
olga.dokukova
- 100 лет назад, я из своей провинции в первый раз приехала в столицу. Я с гулькой, в строгом костюме, в лодочках (на улице жарища — ад!) приперлась на собеседование. Сижу, трясусь. Зашла в кабинет и была поражена — сидит тетенька в простом сарафане прекрасного лавандового цвета с очень короткой стрижкой и в мюлях. Ну, думаю, это точно не важная персона. Расслабилась, дрожать перестала, спокойно поотвечала на все вопросы и потопала. Стою за углом— выходит эта женщина и садится за руль кабриолета! Позже, уже там работая, я и узнала, что это и есть второй человек в компании и это было финальное собеседование. А те вопросы, что мне трижды онлайн задавали разные люди, — это были предварительные. Но в нашем захолустье такого в глаза не видали. В общем, так и началась моя новая жизнь — с тетеньки в лавандовом сарафане.
AI-generated image
- Был у меня недавно забавный случай на собеседовании. Сначала все было хорошо. Дошли до зарплаты. Тут эйчар смотрит на меня и на полном серьезе спрашивает: «А если мы вам предложим зарплату меньше, вы все равно согласитесь?» Ну, вы же не в «Поле чудес», честное слово. Я, может, тоже спрошу: «А если я буду работать в два раза хуже, вы все равно заплатите?»
asyafreedom_
- Требовался водитель на новую машину, пришел на собеседование. Женщина спросила: «Вы умеете ремонтировать машину?» Ответил, что машина новая, зачем ее ремонтировать. Меня еще раз спросили, я ей опять: «Так машина новая... Она долго будет ездить без ремонта». «Нет, вы нам не подходите». И я ушел к своей «Газельке», которая у меня ездила без ремонта 11 лет, а сейчас ездит у другого хозяина.
- На свою первую работу устраивался так. Позвонил 30 августа в школу и спрашиваю: «Я слышал, вам нужен учитель математики, это правда?» «Да, высылайте резюме и приходите». Пришел. На вопрос директора, откуда я узнал, что им нужен математик, честно ответил, что мне вчера сказала об этом соседка моего дядьки по даче. Следующие пять минут директор просто хохотала, а я проработал в этой школе пять с половиной лет.
Даниил Горбунов / Dzen
- Собеседование идет не очень: не ответил ни на один каверзный вопрос. Но напоследок директор спрашивает: «Если бы вы были предметом из школьного пенала, то каким?» Я иронично указываю на степлер. И меня берут! Позже спрашиваю почему, а мне в ответ рассказывают, что по иронии судьбы с утра в офисе не могли найти ни один степлер, а он был срочно нужен.
ADME
- Пришла я на собеседование, внимание, их вопрос: «Кем работает ваш муж?» Причем я сказала, что если вопрос в том, что он зарабатывает столько, чтобы я не работала, то ответ — нет, он зарабатывает нормально, но недостаточно, чтобы мне не работать. Но допрос продолжился. «Ну вот, а где работает муж?»
elena_so_190059
- На оператора колл-центра на собеседовании нужно было написать изложение по прочитанному короткому тексту. Но самое удивительное было то, что многие не могли этого сделать и искали в интернете «решение». Я сильно удивилась и решила там не работать.
iliana_by
- Ждала как-то 30 минут начальницу для собеседования. Звонила ей и даже слышала телефон в коридоре, возможно, из их открытого кабинета доносилось. Внутрь не пускал охранник, пропускной режим. Ок. Села в машину, уехала на следующее собеседование. Через 3 часа мне звонит эта прекрасная женщина с вопросом, а где я. Договаривались на 13:00, сейчас 16:00, очевидно, я уехала. Ответ был гениален — обед. А зачем ты назначаешь собеседование на свой обед? И почему он длится 3 часа?
- Пришла на собеседование: мне и еще двум кандидаткам дали тест на трех страницах А4. Вопросы банальные в стиле: «Кем будете через пять лет? Какие ваши положительные качества?» Вакансия не особо шикарная, компания звезд с неба не хватает, а на улице отличная погода. Поэтому я подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Он посмеялся и кивнул. Две другие кандидатки сидели с лицами. Я сама удивилась, если честно. Завтра выхожу.
