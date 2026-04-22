Надо было в ответ привести колоритного деда и сказать, что это сам Бажов, и он не дал свои предметы на урок. )
15+ бытовых зарисовок с уроков и перемен, прочитав которые вы наверняка вспомните свои школьные времена
Школьные годы — это не только строгие правила и домашние задания, но и простые моменты, которые оставляют приятные впечатления на всю жизнь. Веселые уроки, первая влюбленность, самые вкусные булочки в столовой. Мы собрали добрые и живые истории с запахом старых учебников и свежего мела. В этих ситуациях все пошло совершенно не по плану, но именно такие непредсказуемые повороты заставляют нас искренне улыбнуться.
- Вечером учительница написала, что на следующий урок надо принести шкатулку, бересту, перо гуся, образцы малахита и медной руды. Все за голову схватились, но придумали зеленкой камни покрасить, береста у кого-то в закромах нашлась, а остальное с ВБ. А учительница вдруг возьми и рассмейся: оказывается, среди учителей это такой флешмоб был — разыгрывали родителей в чатах на 1 апреля. Ну и наша Марина Михайловна тоже не осталась в стороне.
- Сестра училась в художке. Когда приступили к рисунку гипсовых голов, она выпрашивала у учителя одолжить ей одну. Мол, просто хочет дома поработать над деталями. Дали ей на неделю. Наутро, ничего не говоря мне и родителям, она взяла эту голову на урок математики и там на вопрос математички: «А голову ты дома не забыла?», ответила: «Нет». А после этого вытащила гипсовую голову и поставила ее на парту. Все офигели. А учительница после этого больше такой вопрос не задавала.
- Первый ребенок, которого я запомнил в школе по имени, — это первоклассница Карина. Работаю уже второй день в новой школе. Где-то в 8:05 выхожу на улицу и вижу, как у входа отчаянно рыдает мелкая «кнопка», а мама пытается ее успокоить. Я говорю: «Ой! А кто это у нас тут такой несчастный?» Мама отвечает: «Да вот, мы чуть опоздали, и теперь дочь расстраивается, что вдруг ее ругать за опоздание будут».
Я присаживаюсь возле ребенка: «Такс-с-с. А как нас зовут?» Всхлипывающее чудо отвечает: «Калина» (ну, в смысле Карина). Я уточняю: «А класс?» Она шепчет: «Пелвый!»
Я говорю: «Так, Карина. Смотри, я тут самый главный. Меня все боятся. Даже, наверное, твоя учительница. Пошли, я тебя провожу в класс и договорюсь, чтобы тебя не ругали». Ребенок соглашается: «Падемте!»
Забрал немного успокоившегося ребенка у матери, дошли до кабинета первого класса, аккуратно «поцарапались» в дверь. Доложили, что мы немного задержались и нас, пожалуйста, не ругайте. Что мы хорошие и постараемся больше не опаздывать.
И начиная с этого дня, когда я слышу: «Здравствуйте, дилектол!» — я понимаю, что ко мне подошла здороваться первоклассница Карина.
И снова в школу
- Мне с трудовиком повезло. Его уроки — это было нечто. Ладно там табуретки делали, так он, заставил нас сделать действующую модель электродвигателя. Именно из-за него я, вместо того чтобы лежать на диване, строю сейчас четвертый дом. А вот не умел бы — и что? На нет и суда нет.
из электродвигателей?
- У меня младший на вопрос: «У ежика 5 яблок, а у белочки на 3 больше, сколько яблок у белочки?» — на голубом глазу отвечал: «На 3 больше».
И никак не мог понять, что от него хотят. Зато стоило в задаче яблоки поменять на рубли, как он начинал считать мгновенно.
У знакомого электрика дочка, будучи школьницей, была туговата в математике, но со слов отца -- денежки считала всегда правильно. В итоге: дочка выросла и стал кассиром в 5-ке.
- Задали дочке несколько заданий в задачнике по математике. Проверяю и удивляюсь ее внезапному безошибочному решению задач на перевод величин. Но потом переворачиваю страницу и — тут как понял! На предпоследнем примере ее «хак» сломался из-за ошибки издателя.
Количество клеток перед искомой величиной всегда давало правильный ответ. За сообразительность похвалил. Дочь сама созналась, что по клеткам решала.
- Надо было как-то сшить топик на труды. Мамина подруга как раз пошла на курсы кройки и шитья и сшила чудовищный кривой топ с оборками, на котором реально не было ни одной ровной строчки. Учительница очень меня хвалила и ставила в пример другим — тем, которым «помогали» родители.
- Шел с работы. Дай, думаю, желудей возьму и сделаю поделку с дочкой, пусть в школу отнесет, всем покажет. Училась она в первом классе тогда. Поделку сделали вместе, в школу отнесла. Приходит после занятий с грамотой и подарком в виде фломастеров и альбома. Мы спрашиваем: «Что да как?»
Оказывается, у них в школе конкурс был на осенние поделки, и участвовали все с третьего по одиннадцатый классы. А мелких не взяли. Но раз она принесла свою работу, то тоже в конкурсе участвовала и получила приз зрительских симпатий. Нам про конкурс дочь ничего не сказала, так как первоклашек не звали. Но как же она была счастлива!
- Наша учительница математики — очень креативная женщина. Под конец триместра она выдала специальные карточки тем, кто хорошо учится по ее предмету. В этих карточках есть привилегии типа: «Отмена двойки», «Ответ у доски по желанию», «Перевести ответ на друга» и тому подобное.
Одну привилегию можно использовать только один раз. Ну и кто же не будет делать домашку, когда много зададут?! А? Я! Всем таких учителей!
«Мой сын довольно логичен»
- У меня в начальной школе был случай. Контрольная, письменный ответ на вопрос: из каких частей может состоять слово? Как потом выяснилось, все просто перечислили части слова: приставка, корень, суффикс, окончание. А я полстраницы вариантов написала: просто корень, корень с приставкой, корень с суффиксом, с приставкой и суффиксом... Все варианты, ничего не забыла.
Елизавета Михайловна проверяла в классе работы и досадливо воскликнула: «Ну вечно она мудрит!» А потом подумала: «Ребята, а ведь она права! Не может же слово состоять из приставки или суффикса!»
- Меня родители в девятом классе отдали на курсы программирования. Еще тогда учуяли, что это перспективно. Учителя ругались, когда бывали проблемы с домашкой или я отпрашивался с последних уроков. Даже привели меня к директору.
Я ему честно сказал, чем мое время занято, и мы нашли общий язык. Пообещал, что отучусь полгода и сделаю наконец школьный сайт. Так и случилось: оформил все «по красоте», фотку директора на главную страницу вынес. Как же он ею любовался! В итоге я пообещал, что с меня еще будут буклеты, а он пообещал помочь мне с моими школьными неурядицами.
«У первоклассника были проблемы с мягким знаком. Организовать индивидуальное занятие было нельзя, тогда учительница нашла выход. Она написала ему письмо»
«И почему у меня не было такой учительницы? Ребенок справился с заданием и успешно переведен во второй класс».
- Однажды на уроке дали задание нарисовать значимый момент из жизни своей семьи. Петя изобразил мужчину, который стоит на одном колене перед женщиной и подает ей кольцо. Учительница спросила: «Это твой папа с мамой?» Петя ответил: «Нет, не папа, это взрослый я и вы. Смотрите, я даже вашу юбку в клеточку нарисовал».
Ольга Ивановна окончательно растерялась, ведь она только начинала работать и слабо представляла, как вести себя с влюбленным второклассником. Надо сказать, что Петя очень красиво ухаживал за своей учительницей. Позже его мама пригласила Ольгу Ивановну на чаепитие, где та встретила свою любовь — дядю Пети.
Через два года они поженились. Петя какое-то время мужественно страдал от мук неразделенной любви, а затем действительно влюбился в свою одноклассницу. В будущем он всегда вспоминал эту историю и говорил: «Я же знал, что мы будем одной семьей!»
«Сестра пошла в этом году в первый класс»
- Коллега первый год в школе, я — его наставник. Случилась с ним сегодня такая история. Ему сразу дали классное руководство в шумном и недружном классе. И вот решил он сегодня с целью сближения коллектива провести чаепитие. Накупил всяких вкусностей, мама его пирогов напекла, чайник взял и чашки. Детей пригласил прийти в школу пораньше. Кстати, пришли все.
Конечно, полного сближения не случилось, но чаепитие прошло отлично. Дети хорошо пообщались, даже песни пели. В конце мероприятия паренек, который все время молчал, доев остатки угощения, решил осведомиться: «А вот вы это все за свои деньги купили?»
Коллега отвечает: «Ну да». Мальчик уточняет: «И по сколько мы вам должны?» Потрясенный учитель смущенно сказал: «Да нисколько. Это от души».
Паренек призадумался: «От души, говорите. А в чем тогда подвох?» Коллега вздохнул: «Да нет никакого подвоха. Просто от души». Парень не унимался: «Да не может быть такого от души. Какая вам от этого выгода?» Этот вопрос он задавал своим одноклассникам целый день.