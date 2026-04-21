17 умниц, которые сумели превратить простой кусок шерсти во что-то нежное и уютное

Некоторые поделки талантливых рукодельников выглядят так, что впору хвастаться ими на выставках или продавать через аукционы. И дело не только в том, как душевно выглядят вещи, сделанные своими руками, а в том, что глядя на эти изделия чувствуешь тепло, которое вкладывал в них создатель. Как, например, можно не влюбиться в ворчливые корешки мандрагоры или устоять перед заплатками в виде милых привидений?

«Я слегка помешалась на изготовлении войлочных котиков. Что скажете, ребят?»

«Посмотрите, какой портрет пушистого малыша я смастерила»

Это потрясающе! Да его в жизни не отличишь от настоящего котика! © ADME

«Мои ворчливые малыши-мандрагоры»

«Я сделала себе шапку для бани в виде капибары»

До сегодняшнего дня я терпеть не могла шляпки. Но эта такая миленькая! © Weird-Boysenberry-41 / Reddit

«Этот добрый мальчик выглядит, как настоящий, но на самом деле он полностью сделан мной из шерсти»

«Мой прогресс в технике валяния из войлока за 4 года»

«„Когда срывается вуаль“. Скульптура в натуральную величину, которую я сваляла с помощью иголки»

© Tilting-At_Windmills / Reddit Liou 12 часов назад Понимаю, что пытались повторить мраморные бюсты под вуалью, но ощущение, что правой стороны лица под тканью нет: пустой провал глазницы, половина носа и т.д.

То ли ракурс неудачный, то ли так и было задумано автором Ответить

«Сегодня я сделала войлочную тарелку, пытаясь подобрать цветовую гамму, как у тюльпанов. Получилось не совсем то, что я хотела, но я все равно довольна результатом»

«Идеальное растение для комнат, в которых мало света»

Мне срочно нужно уютное шерстяное растение, чтобы больше не возиться с живыми цветами! © ADME

«Смастерила войлочную копию бенгальской кошки. Я очень довольна результатом!»

Как владелица двух бенгальских кошек могу сказать, что эта фигурка выглядит невероятно реалистично! Кажется, будто вот-вот начнет двигаться! © Emilyeagleowl / Reddit

«Две недели я трудилась над этой скульптурой, и вот она наконец-то готова»

«Посмотрите какое пасхальное яйцо я сделала!»

«Купила в секонде кашемировый свитер, а его поела моль. Я решила свалять заплатки из шерсти»

«Я просто обожаю мотыльков и решила смастерить себе этих малышей из войлока»

«Моя шерстяная картина с пейзажем наконец-то готова и оформлена в рамочку»

Так похоже на картину, что я уже собиралась спросить, какие краски вы использовали. Выглядит потрясающе! © Fluffy_Dragons / Reddit

«Моя первая работа в технике валяния войлока»