17 умниц, которые сумели превратить простой кусок шерсти во что-то нежное и уютное
Некоторые поделки талантливых рукодельников выглядят так, что впору хвастаться ими на выставках или продавать через аукционы. И дело не только в том, как душевно выглядят вещи, сделанные своими руками, а в том, что глядя на эти изделия чувствуешь тепло, которое вкладывал в них создатель. Как, например, можно не влюбиться в ворчливые корешки мандрагоры или устоять перед заплатками в виде милых привидений?
«Я слегка помешалась на изготовлении войлочных котиков. Что скажете, ребят?»
«Посмотрите, какой портрет пушистого малыша я смастерила»
- Это потрясающе! Да его в жизни не отличишь от настоящего котика! © ADME
«Мои ворчливые малыши-мандрагоры»
«Я сделала себе шапку для бани в виде капибары»
- До сегодняшнего дня я терпеть не могла шляпки. Но эта такая миленькая! © Weird-Boysenberry-41 / Reddit
«Этот добрый мальчик выглядит, как настоящий, но на самом деле он полностью сделан мной из шерсти»
Это просто восторг! Если бы не размер, то от настоящего было бы невозможно отличить.
«Мой прогресс в технике валяния из войлока за 4 года»
Прогресс налицо конечно. Не всякому хватит терпения так улучшить навыки.
«„Когда срывается вуаль“. Скульптура в натуральную величину, которую я сваляла с помощью иголки»
Понимаю, что пытались повторить мраморные бюсты под вуалью, но ощущение, что правой стороны лица под тканью нет: пустой провал глазницы, половина носа и т.д.
То ли ракурс неудачный, то ли так и было задумано автором
«Сегодня я сделала войлочную тарелку, пытаясь подобрать цветовую гамму, как у тюльпанов. Получилось не совсем то, что я хотела, но я все равно довольна результатом»
«Идеальное растение для комнат, в которых мало света»
- Мне срочно нужно уютное шерстяное растение, чтобы больше не возиться с живыми цветами! © ADME
«Смастерила войлочную копию бенгальской кошки. Я очень довольна результатом!»
- Как владелица двух бенгальских кошек могу сказать, что эта фигурка выглядит невероятно реалистично! Кажется, будто вот-вот начнет двигаться! © Emilyeagleowl / Reddit
«Две недели я трудилась над этой скульптурой, и вот она наконец-то готова»
Прикольная задумка! Казалось бы обычная щётка, а вон как обыграли!
«Посмотрите какое пасхальное яйцо я сделала!»
«Купила в секонде кашемировый свитер, а его поела моль. Я решила свалять заплатки из шерсти»
«Я просто обожаю мотыльков и решила смастерить себе этих малышей из войлока»
«Моя шерстяная картина с пейзажем наконец-то готова и оформлена в рамочку»
- Так похоже на картину, что я уже собиралась спросить, какие краски вы использовали. Выглядит потрясающе! © Fluffy_Dragons / Reddit
«Моя первая работа в технике валяния войлока»
«Думаете, что это настоящий кролик или картинка, сгенерированная ИИ? А вот и нет! Я его сама сделала!»
Подборка - огонь вообще! К вязанию и шитью мы уже привыкли, а это что-то новенькое!
До чего дошёл прогресс. Раньше меня шокировали реалистичнгстью картины в технике гиперреализма, а теперь в 3D вон какое творят. С ума сойти