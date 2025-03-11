20+ людей, чьи сюрпризы настолько хороши, что их сложно переплюнуть

Есть люди, которые мастерски владеют искусством делать сюрпризы. Они не просто дарят подарки — они создают моменты, которые хочется запомнить навсегда. Такие люди не спрашивают «Чего тебе хочется?» — они знают, как приятно удивить. Иногда их идеи слегка выходят за рамки разумного, но зато банальными и дежурными их не назовешь.

Цветы с доставкой? Нет, доставка к цветам

Парень у меня с фантазией, но, видимо, со своей особенной. Намекнула ему, что давно не получала цветов, мол, хочется романтики, сюрпризов, красивых букетов. Он понимающе кивнул, сделал загадочное лицо. На следующий день приезжает ко мне на работу, берет за руку и молча уводит. Я в шоке, начальница в шоке, но он уверенно заявляет, что обо всем договорился. Думаю: ну все, сейчас будет охапка роз, признания, романтика… Ага, как же. Привез он меня в ботанический сад. "Вот тебе цветы, сколько хочешь, наслаждайся". Мы гуляли по теплицам, он рассказывал какие-то факты про редкие растения, я уже и обиду забыла, потому что, честно, это было круто. В итоге получила не банальный букет, а шикарное свидание. Наверное, так даже лучше. © Карамель / VK

"Подарила жениху на День всех влюбленных букет с наггетсами. Он был в восторге"

Сюрприз с многоходовочкой

Отмечали день рождения брата. Встаем мы с мужем и дарим большую красную игрушечную машину. Ну, брат посмеялся. Дальше встают сестра с мужем: "А вот тебе магнитола в эту машину". Брат благодарит, но призадумался: машины-то нет. Дальше тетя встает - набор инструментов в машину. Братец вообще в недоумении. И тут встают родители и протягивают коробочку, а там ключи от машины! А внизу у дома с большим бантом стоит красный автомобиль. © Елена Д. / Dzen

"Почему я сижу на месте капитана самолета?"

"1) Я его сын. 2) Я сделал ему сюрприз и купил билет, чтобы пролететь через всю страну и попасть на последний в его карьере рейс. А еще помогло то, что мой брат - второй пилот".

Выбирал как для себя

Я был начинающим фотографом, и моя девушка попросила помочь выбрать ей цифровую камеру. Мы пошли в магазин фототехники, и я выбрал хорошую камеру с картой памяти приличного размера и чехлом. По дороге домой я сказал что-то типа: «Тебе очень понравится твоя новая камера». На что она ответила: «Нет, это тебе очень понравится твоя новая камера». Я был в замешательстве, а потом она улыбнулась и сказала, что это ее подарок мне. © jesuswithoutabeard / Reddit

"Связала для своего парня копию его собаки"

Для любви расстояние не преграда

Только начал встречаться с будущей женой, мы жили далеко друг от друга, но старались проводить вместе каждую свободную минуту. И вот накануне своего дня рождения я узнаю, что мне придется лететь в дальнюю командировку на целых четыре дня. Конечно, мы расстроились. Как только я заселился в отель, звонит она мне с вопросом, получил ли я свой подарок. Я говорю, что нет, ничего не получал, но сам очень растрогался, что она вообще помнит. И тут мне звонят с ресепшен и говорят, что у них для меня посылка. Спускаюсь, спрашиваю, мол, где мой сюрприз, а администратор говорит, что его, вроде бы, уже забрали. И в этот момент меня кто-то трогает за плечо. Поворачиваюсь, а там моя девушка, которая преодолела огромное расстояние, чтобы провести время со мной. © Unknown author / Reddit

"Мы переехали в другую часть страны и я пожаловалась свекрови, как сильно скучаю по выпечке на закваске из пекарни в нашем бывшем городе. Теперь она присылает мне посылки с хлебушком"

Самая важная записка в жизни

Собираю мужа в командировку: аккуратно укладываю вещи, футболки, носки, рубашки. А в самый низ чемодана прячу маленькую записку. Вроде ничего особенного, просто листочек, на котором крупными буквами написано: “Готовься, папочка”. Узнала о беременности пару дней назад, у врача подтвердила, но говорить в лоб скучно. Пусть сюрприз будет! Теперь жду, когда он приедет, откроет чемодан и, наконец, увидит. Надеюсь, не позвонит из аэропорта с криком: “Ты что, с ума сошла?! Это что значит?!” © Карамель / VK

"Владелец и сотрудники местной пиццерии сделали сюрприз своей официантке по случаю окончания средней школы"

Текст внутри коробки: «Нельзя жить на одной только пицце... Так что вот тебе немного теста!» (В английском языке слово "dough" означает не только тесто, но и деньги - прим. ADME).

Когда родственники на мелочи не размениваются

На нашу серебряную свадьбу мои родители, сын и дочь с зятем сделали ремонт в нашей комнате, заменили всю мебель, купили телевизор. Продумали все до мелочей, вплоть до тапочек, пижам, фото в рамочках, ароматических палочек и светильников. И сделали они это за один день, пока мы с мужем были на работе. Я пришла домой, зашла в комнату и обомлела. Неделю готовились, шифровались. © Нелли / Dzen

"Купила вот такие керамические мерные ложки и попросила мужа сделать простую маленькую деревянную доску, чтобы их повесить. Он никогда меня не разочаровывает"

Романтика в рассоле

Поделилась со своим любимым инфой из интернета, что отношения будут крепче и ярче, если делать друг другу маленькие сюрпризы - подкладывать шоколадки в сумку и т. д. Парень понял буквально, и, так как сладкое я не люблю, нашла в сумке завернутый в фольгу соленый помидор. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK

"Нашла в подвале бабушкино свадебное платье. Решила надеть его и сделать ей сюрприз"

Сюрприз мурлычет дважды

У меня есть подруга Маша. Она всегда мечтала о большом и пушистом коте. Много раз говорила своему парню, как хочет, чтобы он подарил ей на Новый год котика. Сергей, конечно, слушал, но все время отмахивался, мол, коты – это ответственность, и надо будет ухаживать, кормить и так далее. Приходит Новый год, и Маша уже приготовилась получить в подарок игрушечного котика или что-то в таком же роде. Но нет! Сергей входит в комнату, а за ним шествуют два пушистых котенка. Оказывается, он решил, что если уж идти на такой шаг, то по-крупному. Маша в восторге, хотя теперь у нее на руках целое котосемейство. Теперь все девчонки вокруг шутят, что хотят себе такого же парня, который слышит и выполняет мечты в масштабе XXL. © Real Story / VK

"Никогда не могла позволить себе купить дорогие духи, разве что в отливантах. Вот, что мне подарил мой парень"

Когда папа не просто ждал, а готовился

Мы с мужем провели наш медовый месяц в горах. Нам там безумно понравилось. А позже, как приехали, оказалось, что я беременна. Рассчитывая на ребенка, мы продали квартиру, переехали, и начался ремонт. Когда у меня начались роды, детская еще не была закончена. И вот прошло около двух недель, я приезжаю с маленьким сыном домой, муж радостно заводит нас в детскую, а там на стене нарисованы горы - такие, как те, что мы видели во время медового месяца. И муж гордо говорит: "Максимка не мог всей этой красоты видеть, вот пусть теперь любуется". © Не все поймут / VK

"Мы женаты 14 лет, и у нас четверо детей. Жена целый год шла к мечте - вернуться в тот размер, который был у нее до свадьбы"

© JephriB / Reddit Чадо Брюн 1 час назад Ну очень специфично, конечно. Мне такой подарок вряд ли пришелся бы по вкусу. И даже наоборот. Разве что жена добавляла одежду в вишлист или вроде того. Но надо же померить все. Ну не знаю. Она ж не кукла, чтобы хозяин ее наряжал. - - Ответить

"Сделал ей сюрприз. Вот она удивится, когда увидит, что я потратил месяцы, чтобы собрать ей новый гардероб".

Шекспировские страсти отменяются

На катке сильно повредила ногу и загремела в больницу. Родители, друзья навещали часто, а вот молодой человек явился всего пару раз. Расстраивалась сильно, думала он мне изменяет. Как только выписали – сразу рванула домой. Открываю дверь и застаю его с газеткой на голове и всего грязного. Он делал ремонт в комнате, которую я всегда мечтала перекрасить в свой любимый цвет. Так вот где он пропадал все это время, мой любимый просто хотел сделать мне приятный сюрприз, а я вела себя как дура и строила глупые теории. © Не все поймут / VK

"В компьютере моей девушки вчера сломалась видеокарта. Пока она на работе, я делаю ей сюрприз - устанавливаю новую, в разы мощнее"

Подарок стал еще ценнее

На Рождество я подарила своей маме календарь с фотографиями ее годовалой внучки. Как же я удивилась, когда она вернула его мне в конце года! Я не могла понять, зачем, пока не открыла и не увидела, что она каждый день писала заметки о том, что произошло в жизни моей доченьки. © Unknown author / Reddit

"Сделала сюрприз друзьям, заменив их заметки на стикерах на вышивку. Они в восторге"

Что одному плохо, для другого - праздник

Сижу на работе, ожидаю конца смены, как вдруг приходит сообщение от жены. Пишет: "Приезжай скорее домой, тебя тут ждет нереальный сюрприз" и смайлики. У меня в голове уже разные мысли начали появляться, но такого я уж точно не ожидал! Врываюсь в квартиру, а там ее мама сидит. Многие бы мужики расстроились, но только не я, потому что я обожаю свою тещу. Она у меня готовит просто божественно, никогда с пустыми руками в гости не приходит, а тут целый стол накрыт. Голубцы, салаты, картошка с мясом, яблочный пирог — лучший сюрприз в моей жизни! © Не все поймут / VK

"Мой бойфренд удивил меня, подарив целый набор косметики"

Когда думал, что детство прошло мимо камеры

Я - средний ребенок в семье, и, к сожалению, родился в то время, когда родителям пришлось непросто. Они выживали как могли, им было не до детских фотографий. Когда я подрос, меня всегда раздражало, что у нас куча фоточек старшего брата и младшей сестры, а моих - кот наплакал. И вот на мое 18-летие мама дарит мне альбом с множеством моих фоточек того времени, когда я был маленький. Многие месяцы она опрашивала родственников, листала старые альбомы и вот. Это был самый потрясающий подарок, который я когда-либо получал. © TheCaramelMan / Reddit

"Недавно мы съехались с парнем. У него есть дочь, и мне было очень важно, чтобы в нашем доме для нее нашлось особенное место"

"Сделала сюрприз, декорировав комнату по ее вкусу и подстраиваясь под ее интересы"

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